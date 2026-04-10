IBM a été désigné comme leader du marché dans le classement BARC 2026 pour la planification et l'analyse intégrées

Cette distinction témoigne de la puissance d'IBM Planning Analytics et de l'engagement continu d'IBM à aider les entreprises à moderniser leurs processus de planification et de prise de décision au sein des équipes financières et opérationnelles.
Alors que les entreprises sont soumises à une pression croissante pour planifier avec plus de précision et réagir plus rapidement au changement, la planification intégrée est devenue une capacité essentielle. Les entreprises recherchent des solutions capables de relier les plans entre les différents services, d'améliorer la collaboration et d'offrir la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins métier.
IBM Planning Analytics est conçu pour répondre à ce besoin grâce à une solution flexible et évolutive qui prend en charge la planification à l'échelle de l'entreprise.
L'un des principaux atouts d'IBM Planning Analytics réside dans sa flexibilité. Les entreprises peuvent concevoir des solutions de planification adaptées à leurs besoins spécifiques tout en conservant une plateforme homogène à l'échelle de l'entreprise.
Cette flexibilité favorise une planification coordonnée entre les différents services, ce qui permet aux équipes d'harmoniser leurs plans, d'améliorer la visibilité et de réagir plus rapidement à l'évolution de la situation. Qu'elle soit utilisée pour la planification financière ou dans le cadre de scénarios opérationnels plus larges, la plateforme permet aux organisations de regrouper les données, les processus et les personnes de manière plus coordonnée.
IBM continue d'intégrer des fonctionnalités d'IA directement dans Planning Analytics afin d'aider les entreprises à passer de processus manuels à une planification plus intelligente et automatisée.
La fonctionnalité intégrée de prévision basée sur l'IA permet aux utilisateurs de générer des prévisions à l'aide de plusieurs méthodologies, ce qui améliore la précision et réduit l'effort nécessaire pour les cycles de planification. Les capacités des agents IA permettent aux utilisateurs d'explorer les données en langage naturel, d'analyser les résultats et de mettre en évidence des informations plus efficacement.
IBM développe également les capacités de l'IA agentique grâce à l'intégration avec watsonx, ce qui permet aux utilisateurs d'automatiser des tâches, de déclencher des flux de travail et d'interagir avec les données de planification de manière plus dynamique. Ces fonctionnalités sont conçues pour favoriser une prise de décision plus proactive et plus réactive.
Les dernières améliorations apportées à IBM Planning Analytics visent à renforcer la convivialité et à étendre les capacités de planification. Elles comprennent notamment une interface Web modernisée, des fonctionnalités de visualisation améliorées et un environnement de modélisation en ligne.
Les fonctionnalités de gestion des flux de travail ont également été renforcées grâce à des outils permettant la gestion des tâches, les validations et le suivi des processus. Ces améliorations aident les organisations à gérer des processus de planification complexes avec davantage de structure et de transparence.
Cette distinction décernée par le BARC souligne la position solide d'IBM sur un marché en constante évolution. À mesure que la planification devient plus intégrée, davantage axée sur les données et s'appuie sur l'intelligence artificielle, les entreprises recherchent des solutions capables de répondre à la fois à leurs besoins actuels et de soutenir leurs innovations futures.
IBM Planning Analytics continue d'évoluer dans cette direction, grâce à des investissements constants dans l'expérience utilisateur, les capacités d'intelligence artificielle et l'automatisation des flux de travail. Ces améliorations visent à aider les entreprises à améliorer la précision de leurs prévisions, à rationaliser leurs cycles de planification et à prendre des décisions plus éclairées.
Le classement BARC 2026 propose une évaluation détaillée des fournisseurs et de leurs offres dans le domaine de la planification et de l'analyse intégrées, et fournit notamment des informations sur leurs points forts, leurs défis et leur positionnement sur le marché.
En savoir plus sur pourquoi IBM a été reconnue comme leader du marché.