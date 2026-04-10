IBM a été désigné comme leader du marché dans le classement BARC 2026 pour la planification et l'analyse intégrées

Alors que les entreprises sont soumises à une pression croissante pour planifier avec plus de précision et réagir plus rapidement au changement, la planification intégrée est devenue une capacité essentielle. Les entreprises recherchent des solutions capables de relier les plans entre les différents services, d'améliorer la collaboration et d'offrir la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution des besoins métier.

IBM Planning Analytics est conçu pour répondre à ce besoin grâce à une solution flexible et évolutive qui prend en charge la planification à l'échelle de l'entreprise.