Nous concevons des expériences adaptatives, qui apprennent, anticipent et s’optimisent sur tous les canaux. De la recherche accélérée par l’IA aux systèmes de contenu dynamiques, en passant par les parcours clients agentiques, nous opérationnalisons l’IA de manière responsable, évolutive et adaptée aux entreprises, et non expérimentale.
Chez IBM, nous approfondissons la connaissance des consommateurs et augmentons la valeur perçue par les clients. Alors que l’IA redéfinit la façon dont les gens interagissent avec les marques, les entreprises ont besoin d’expériences qui ne se contentent pas de répondre aux attentes, mais qui évoluent avec elles. C’est la nouvelle frontière que nos équipes explorent déjà.
La valeur doit être visible, quantifiable et rapide. Nos investissements dans des outils tels que Experience Orchestrator et les workflows intelligents visent directement à augmenter le ROI, à réduire les délais de mise sur le marché et à améliorer l’efficacité opérationnelle tout au long du cycle de vie du client et de l’employé.