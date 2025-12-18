IBM a été désignée comme Leader dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc. n° US52973225, octobre 2025) et dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (doc. n° US52973125, octobre 2025), après avoir déjà été désignée comme Leader dans les évaluations des fournisseurs 2023-2024 pour ces marchés.

IDC a souligné que « IBM combine des capacités étendues et approfondies dans les services informatiques avec des capacités de conception et de construction d’expériences, notamment au sein de son unité IBM iX, qui fait partie de IBM Consulting. »

Cette reconnaissance n’est pas une simple tape dans le dos. Nous pensons que cela valide quelque chose de bien plus important : IBM est l’un des rares partenaires capables de réaliser une véritable transformation de l’expérience de bout en bout – de la vision à la réalisation et à l’adoption – avec des résultats mesurables et rapides.