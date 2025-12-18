Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM a été nommée leader dans les classements IDC MarketScape pour les services de conception d’expériences et IDC MarketScape pour les services de création d’expériences

IBM est l’un des rares partenaires capables d’apporter une véritable transformation de l’expérience de bout en bout, de la vision à la conception et à l’adoption, avec des résultats mesurables rapidement.

Publié le 18 décembre 2025
Quatre collègues de bureau travaillent sur un tableau blanc avec de nombreux post-its colorés

IBM a été désignée comme Leader dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (doc. n° US52973225, octobre 2025) et dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (doc. n° US52973125, octobre 2025), après avoir déjà été désignée comme Leader dans les évaluations des fournisseurs 2023-2024 pour ces marchés.

IDC a souligné que « IBM combine des capacités étendues et approfondies dans les services informatiques avec des capacités de conception et de construction d’expériences, notamment au sein de son unité IBM iX, qui fait partie de IBM Consulting. »

Cette reconnaissance n’est pas une simple tape dans le dos. Nous pensons que cela valide quelque chose de bien plus important : IBM est l’un des rares partenaires capables de réaliser une véritable transformation de l’expérience de bout en bout – de la vision à la réalisation et à l’adoption – avec des résultats mesurables et rapides.

Ce que cette reconnaissance signifie pour la direction d’aujourd’hui

Chaque équipe de direction doit faire face à un ensemble familier de pressions : favoriser une croissance rentable et une fidélité accrue, faire évoluer la personnalisation, moderniser les plateformes sans perturbation et s’assurer que l’architecture est prête pour l’IA. Ils s’efforcent d’unifier les données, les analyses et l’activation afin que la stratégie puisse enfin évoluer au rythme dont l’entreprise a besoin. Ils s’efforcent de donner à leurs collaborateurs de nouvelles méthodes de travail qui augmentent la productivité et accélèrent l’adoption du numérique.

Nous pensons qu’IBM excelle lorsque les entreprises ont besoin d’une transformation qui se concrétise réellement, non pas sous forme de présentation théorique, mais sous la forme d’un système évolutif mis en œuvre dans le monde réel.

Selon l’IDC MarketScape for Experience Design Services, IBM a été reconnu pour les points forts suivants :

  • « IBM dispose d’un vaste réseau d’innovation et offre des services de conception d’expérience de pointe. »
  • « IBM possède de solides capacités en matière de conception d’offres numériques et de conception de produits physiques, ainsi que de solides compétences en gestion du changement organisationnel. »
  • « Lors des échanges avec les clients de référence d’IBM, les trois domaines pour lesquels les acheteurs de services de conception d’expérience ont particulièrement salué le fournisseur étaient ses compétences spécifiques à l’industrie, la qualité de ses professionnels et son leadership d’opinion en CX. »

Comment nous obtenons des résultats

Les expériences exceptionnelles qui suscitent des liens ne se produisent pas par accident. Elles sont conçues intentionnellement et élaborées méticuleusement, étayées par des analyses, fondées sur des données et réalisées grâce à une excellence technique approfondie.

Notre pratique mondiale Experience Strategy and Design opère dans 177 pays, avec 280 000 experts couvrant la stratégie, le design, l’ingénierie, les données et l’IA – soutenus par plus de 65 Client Innovation Centers, plus de 55 studios de design et 18 laboratoires de recherche.

Mais ce qui fait réellement la différence pour les clients, c’est notre façon de travailler :

Design thinking d’entreprise et IBM Garage

Nos méthodes éprouvées – du fil conducteur à l’orchestration de la valeur – alignent les parties prenantes, accélèrent les décisions et permettent aux équipes de rester focalisées sur des résultats mesurables pour les utilisateurs et l’entreprise.

Conseil intégrant l’IA et basé sur les actifs

Nous utilisons des accélérateurs réutilisables et des capacités d’IA non seulement pour prototyper des idées, mais aussi pour construire, gérer et optimiser des expériences réelles :

  • IBM Consulting Experience Orchestrator pour des architectures d’expérience modulaires et évolutives
  • Système de conception Carbon pour une interface utilisateur accessible et performante, rapidement mise en œuvre
  • IA à l’échelle pour faire passer les modèles du POC à la production
  • IBM Design Maturity Assessment pour évaluer et faire mûrir les capacités des clients

Cette approche basée sur les actifs offre aux clients ce que tout dirigeant souhaite : une plus grande rapidité, moins de risques et un meilleur ROI.

Nos prochaines étapes : l’IA comme multiplicateur de force

Nous concevons des expériences adaptatives, qui apprennent, anticipent et s’optimisent sur tous les canaux. De la recherche accélérée par l’IA aux systèmes de contenu dynamiques, en passant par les parcours clients agentiques, nous opérationnalisons l’IA de manière responsable, évolutive et adaptée aux entreprises, et non expérimentale.

Chez IBM, nous approfondissons la connaissance des consommateurs et augmentons la valeur perçue par les clients. Alors que l’IA redéfinit la façon dont les gens interagissent avec les marques, les entreprises ont besoin d’expériences qui ne se contentent pas de répondre aux attentes, mais qui évoluent avec elles. C’est la nouvelle frontière que nos équipes explorent déjà.

La valeur doit être visible, quantifiable et rapide. Nos investissements dans des outils tels que Experience Orchestrator et les workflows intelligents visent directement à augmenter le ROI, à réduire les délais de mise sur le marché et à améliorer l’efficacité opérationnelle tout au long du cycle de vie du client et de l’employé.

Et maintenant ?

Nous sommes fiers de cette reconnaissance, mais nous sommes encore plus concentrés sur l’avenir. Notre mission est d’aider les entreprises à concevoir et à créer des expériences qui fournissent des résultats métier mesurables et à placer la barre plus haut en matière de transformation.

Téléchargez l’extrait de l’IDC MarketScape 

Découvrez les services de conseil d’IBM Consulting

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM