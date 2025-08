IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes d’observabilité

*

Gartner, Magic Quadrant for Observability Platforms, Gregg Siegfried, Matt Crossley, Padraig Byrne, Andre Bridges, Martin Caren, 7 juillet 2025. Gartner est une marque déposée et une marque de service et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. Cette image a été publiée par Gartner, Inc. dans le cadre d’un document de recherche plus large et doit être évaluée dans le contexte du document entier. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.