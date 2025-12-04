IBM a été nommé Leader émergent dans le Gartner Innovation Guide 2025 pour les fournisseurs de modèles d’IA générative

Selon Gartner, « En raison des données, des ressources informatiques et d’ingénierie nécessaires pour construire des modèles d’IA générative, le marché est fortement concentré sur quelques fournisseurs ».

Alors que les entreprises évaluent les choix entre modèles ouverts, API commerciales, architectures multimodales et modèles de domaines spécialisés, elles font face à une pression croissante pour aligner les décisions de technologie sur les résultats d'entreprise à long terme plutôt que sur l’expérimentation à court terme.

IBM pense qu’un certain nombre de dynamiques remodèlent le marché de l’IA générative ; trois atouts clés sont particulièrement déterminants de l’adoption de l’IA par les entreprises :

Croissance des modèles ouverts : les modèles ouverts comme IBM Granite offrent aux entreprises la flexibilité, le contrôle et la possibilité d’affiner les modèles à l’aide de données propriétaires.

Selon Gartner, « Les options open source sont très intéressantes pour les entreprises qui pilotent et testent des cas d’utilisation, ainsi que pour celles qui disposent d’équipes d’ingénierie et d’exploitation expérimentées capables d’auto-héberger les modèles et d’assurer leur maintenance opérationnelle (y compris les tests), et même de contribuer aux projets. »

Explosion des agents IA : les agents créent des boucles d’inférence multi-étapes qui entraînent une augmentation rapide de la demande de modèles efficaces et rentables.

Selon Gartner, « La trajectoire de croissance explosive des agents IA représente un vent en aval pour les fournisseurs de modèles d’IA générative, créant des opportunités de revenus sans précédent grâce à une mise à l’échelle exponentielle de l’utilisation et à divers canaux de monétisation, en particulier dans l’espace d’inférence de modèle. »

Passez à des modèles spécialisés : il y a un besoin croissant de modèles optimisés pour les tâches qui offrent une plus grande précision, moins de coûts et un meilleur alignement avec les workflows spécifiques au domaine.

Selon Gartner, « Les modèles spécialisés se concentrent sur l’exécution d’un ensemble limité de tâches ciblées ou spécifiques à un domaine, et opèrent dans un contexte ou une catégorie d’informations spécifique, comme un sujet, un secteur ou un ensemble de problèmes. »

Chez IBM, nous pensons que la prochaine vague de productivité des entreprises ne viendra pas de l'expérimentation de modèles de plus en plus grands, mais de l'alignement stratégique du choix des modèles sur la façon dont le travail est réellement effectué. Pour cela, nous nous efforçons d'offrir la flexibilité des modèles et la gouvernance nécessaires pour rendre l'IA responsable et à l’échelle.