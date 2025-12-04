Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM a été nommé Leader émergent dans le Gartner Innovation Guide 2025 pour les fournisseurs de modèles d’IA générative

Nous pensons que cette reconnaissance reflète la manière dont IBM fait progresser une IA fondée sur l’ouverture, la gouvernance et l’efficacité, alors que les entreprises passent des projets pilotes aux déploiements à grande échelle.

Publié le 4 décembre 2025
Un homme au bureau sur un ordinateur portable avec une lampe allumée et un écran sur la droite

Selon Gartner, « l’espace des modèles d’IA générative est l’ quand même d’un marché en constante évolution, qui sert de base à l’adoption de l’IA générative et des agents, avec de nouvelles fondations/frontalières et des modèles spécialisés qui sont publiés chaque semaine. »

Nous sommes fiers d’annoncer qu’IBM a été nommé Leader émergent dans le Gartner Innovation Guide 2025 pour les fournisseurs de modèles d’IA générative.

Un graphique en quadrant classant les fournisseurs de modèles d'IA génératifs en quatre segments : leaders émergents, challengers émergents, spécialistes émergents et visionnaires émergents. Le graphique inclut des entreprises notables telles qu’OpenAI, Microsoft, Adobe et Google, dont les positions sont basées sur leur potentiel et leurs performances futures. Le logo Gartner est visible en bas à droite, et le graphique est daté de novembre 2023.

Pourquoi les entreprises ont besoin d’une stratégie de modèle axée sur la productivité et la flexibilité

Selon Gartner, « En raison des données, des ressources informatiques et d’ingénierie nécessaires pour construire des modèles d’IA générative, le marché est fortement concentré sur quelques fournisseurs ».

Alors que les entreprises évaluent les choix entre modèles ouverts, API commerciales, architectures multimodales et modèles de domaines spécialisés, elles font face à une pression croissante pour aligner les décisions de technologie sur les résultats d'entreprise à long terme plutôt que sur l’expérimentation à court terme.

IBM pense qu’un certain nombre de dynamiques remodèlent le marché de l’IA générative ; trois atouts clés sont particulièrement déterminants de l’adoption de l’IA par les entreprises :

Croissance des modèles ouverts : les modèles ouverts comme IBM Granite offrent aux entreprises la flexibilité, le contrôle et la possibilité d’affiner les modèles à l’aide de données propriétaires. 

  • Selon Gartner, « Les options open source sont très intéressantes pour les entreprises qui pilotent et testent des cas d’utilisation, ainsi que pour celles qui disposent d’équipes d’ingénierie et d’exploitation expérimentées capables d’auto-héberger les modèles et d’assurer leur maintenance opérationnelle (y compris les tests), et même de contribuer aux projets. »

Explosion des agents IA : les agents créent des boucles d’inférence multi-étapes qui entraînent une augmentation rapide de la demande de modèles efficaces et rentables. 

  • Selon Gartner, « La trajectoire de croissance explosive des agents IA représente un vent en aval pour les fournisseurs de modèles d’IA générative, créant des opportunités de revenus sans précédent grâce à une mise à l’échelle exponentielle de l’utilisation et à divers canaux de monétisation, en particulier dans l’espace d’inférence de modèle. »

Passez à des modèles spécialisés : il y a un besoin croissant de modèles optimisés pour les tâches qui offrent une plus grande précision, moins de coûts et un meilleur alignement avec les workflows spécifiques au domaine. 

  • Selon Gartner, « Les modèles spécialisés se concentrent sur l’exécution d’un ensemble limité de tâches ciblées ou spécifiques à un domaine, et opèrent dans un contexte ou une catégorie d’informations spécifique, comme un sujet, un secteur ou un ensemble de problèmes. »

Chez IBM, nous pensons que la prochaine vague de productivité des entreprises ne viendra pas de l'expérimentation de modèles de plus en plus grands, mais de l'alignement stratégique du choix des modèles sur la façon dont le travail est réellement effectué. Pour cela, nous nous efforçons d'offrir la flexibilité des modèles et la gouvernance nécessaires pour rendre l'IA responsable et à l’échelle.

Technologie IBM évaluée

Gartner définit le marché des fournisseurs de modèles d'IA générative comme « les fournisseurs de modèles qui offrent un accès aux modèles de fondation commerciaux ou open source/à poids ouverts ».

Pour IBM, cette évaluation est centrée sur deux composants clés de notre pile d’IA :

  1. watsonx.ai : Un studio d'IA d'entreprise qui unifie l'accès aux modèles, les outils de personnalisation et les options de déploiement. Construit autour de la liberté de modèle, il permet d'accéder à des milliers de modèles dans un seul environnement. Watsonx.ai fournit les capacités d’ajustement, d’évaluation et d’intégration nécessaires pour faire passer les modèles de l’expérimentation à la production avec confiance.
  2. IBM Granite : Une famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour dimensionner l’IA d’entreprise de manière efficace et responsable. Les modèles Granite mettent l'accent sur la transparence et la gouvernance et constituent la première famille de modèles open source à obtenir la certification ISO 42001. Les nouveaux modèles Granite 4.0 sont conçus pour les tâches essentielles au sein des workflows agentiques et doublent l’efficacité, réduisant considérablement les besoins en mémoire et augmentant les vitesses d’inférence.

Ensemble, watsonx.ai et Granite constituent le cœur des capacités IBM évaluées dans le rapport, mais notre stratégie d’IA va encore plus loin. Le portefeuille élargi de watsonx intègre les données, la gouvernance des données et l'orchestration des agents dans une solution unifiée qui aide les Entreprises à dépasser les pilotes isolés et à déplacer vers une automatisation à grande échelle et à une productivité mesurable.

L’infrastructure adaptée aux bons modèles

Cette approche garantit que les entreprises disposent non seulement des modèles les plus adaptés, mais aussi de l’infrastructure, de la base de données et de la gouvernance adéquates pour faire évoluer l’IA de manière responsable.

Essai watsonx.ai

En savoir plus sur IBM Granite

Les clients de Gartner peuvent lire le rapport

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

Notes de bas de page et clause de non-responsabilité

Gartner, Innovation Guide for Generative AI Model Providers, Radu Miclaus, Arun Chandrasekaran, et al., 13 novembre 2025

GARTNER est une marque déposée de Gartner, Inc. et de ses affiliés.

Gartner n’approuve aucune entreprise, fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre désignation. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation Gartner chargée des informations des entreprises et de la technologie et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.