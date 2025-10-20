IBM nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2025 pour les plateformes logicielles d’intégration de données mondiales

Nous sommes ravis de partager que IBM a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2025 pour les plateformes logicielles d’intégration de données mondiales.
Selon nous, cette reconnaissance témoigne de notre stratégie et de notre volonté de fournir des capacités d’intégration innovantes qui aident les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de leurs données.
Les entreprises s’empressent d’intégrer l’IA dans leurs opérations, mais nombre d’entre elles ne parviennent pas à en exploiter pleinement la valeur. L’efficacité d’un système d’IA dépend de la qualité et de la ponctualité des données utilisées. En effet, 95 % des projets d’IA ne tiennent pas leurs promesses en raison de données de mauvaise qualité.
Alors que la demande de données fiables et prêtes pour l’IA augmente, les équipes d’ingénieurs sont confrontées à des défis croissants (sources fragmentées, environnements hybrides, contraintes de souveraineté et formats divers) qui conduisent à des silos de données, des inefficacités et des résultats peu fiables. Pour déverrouiller le potentiel de l’IA, il est essentiel d’adopter une approche moderne de l’intégration des données, qui permette de connecter n’importe quelles données, dans n’importe quel environnement, avec souplesse et évolutivité.
IBM répond à ces défis avec watsonx.data integration, un logiciel d’intégration de données alimenté par l’IA conçu pour améliorer la productivité et l’efficacité des équipes chargées des données. Il rationalise l’ingestion de données, la transformation et la diffusion des données avec un plan de contrôle unifié pour intégrer les données structurées et non structurées, à l’aide du traitement par lots, la diffusion en continu en temps réel et la réplication.
Le portefeuille d’intégration de données d’IBM est encore amélioré par une interopérabilité approfondie avec watsonx.data et les offres de watsonx.data intelligence, offrant ainsi une solution de gestion des données unifiée de bout en bout pour les clients.
Découvrons comment les clients peuvent tirer avantage de watsonx.data integration.
IBM intègre l’IA tout au long du cycle de vie de l’intégration, en simplifiant chaque étape, de la conception du pipeline aux opérations en passant par la qualité des données. Les approches de conception de pipelines assistées par l’IA aident les équipes à créer et à affiner les pipelines en utilisant le langage naturel. Cela permet non seulement d’augmenter la productivité des ingénieurs de données, mais aussi de permettre aux utilisateurs de tous les niveaux de compétences de créer des pipelines. Grâce à l’observabilité des données et à la détection alimentée par l’IA, les professionnels DataOps peuvent identifier et résoudre les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur les workloads en aval.
Outre les approches assistées par l’IA, l’intégration de watson.data permet aux équipes chargées des données de disposer d’un espace visuel, no-code et low-code pour concevoir des pipelines réutilisables et partageables. Glissez-déposez des composants préconfigurés pour assembler des flux de données complexes qui suivent les bonnes pratiques sans codage. Les développeurs peuvent profiter des capacités de création de code avec un SDK Python pour un meilleur contrôle et une maintenance plus facile des pipelines.
Watsonx.data integration simplifie l’intégration de données structurées et de données non structurées à l’aide de techniques de diffusion en continu, de traitement par lots et de réplication, le tout à partir d’un plan de contrôle unique. Qu’il s’agisse de traiter des données en temps réel, d’actualiser des rapports d’activité ou de procéder à une réplication dans plusieurs environnements, créez et gérez des pipelines à partir d’un plan de contrôle unifié, en augmentant l’efficacité de l’ingénierie et des opérations sur les données. En centralisant les pipelines sous un plan de contrôle unique, les clients réduisent la multiplication des outils et les frais généraux d’exploitation, ce qui leur permet de déverrouiller la valeur de toutes leurs données en un seul endroit et de rationaliser les résultats dans tous les cas d’utilisation.
Créez des pipelines une seule fois et exécutez-les partout où vos données se trouvent, que ce soit sur site, dans le cloud ou dans toutes les zones géographiques. Déployez-les au plus près de vos données à l’aide d’avions distants, en minimisant les mouvements de données, en réduisant les frais de sortie et en garantissant la conformité à la souveraineté. Ce modèle d’exécution hybride vous permet d’augmenter ou de réduire vos ressources sans effort grâce à une adaptabilité tenant compte des workloads, vous permettant ainsi de mettre en place votre base de données en toute confiance.
IBM vous accompagne là où vous êtes grâce à une connectivité robuste aux plateformes de données tierces et à l’écosystème de données IBM, y compris watsonx.data, pour vous aider à unifier facilement l’accès aux données. Cette connectivité simplifie la connexion et la gestion des données dans les différents environnements, tandis que watsonx.data intelligence garantit la gouvernance et la traçabilité à chaque étape.
Connectez-vous de façon fluide aux données sur des plateformes comme AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake et Databricks, le tout sans réécriture ni verrouillage. L’intégration native aux principaux écosystèmes de données garantit des opérations cohérentes et des performances supérieures sans compromettre le choix de la plateforme. En tirant parti de votre infrastructure existante et de vos investissements en matière d’analytique, watsonx.data integration permet de maximiser votre ROI tout en assurant la pérennité de votre architecture de données.
Les entreprises à travers les secteurs utilisent watsonx.data integration pour :
IBM® watsonx.data integration permet aux entreprises de transformer des données fragmentées en actifs stratégiques, ce qui permet d’obtenir des informations plus rapidement, d’obtenir des résultats d’IA fiables et d’obtenir une valeur commerciale mesurable.
Nous pensons que la reconnaissance d’IBM en tant que leader dans le classement IDC MarketScape 2025 pour les plateformes logicielles mondiales d’intégration de données est une preuve de notre engagement à fournir des solutions d’intégration de données de pointe qui répondent aux besoins évolutifs des entreprises modernes.
Lisez l'extrait et la raison pour laquelle l'IDC MarketScape a désigné IBM comme leader.
