IBM nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2025 pour les plateformes logicielles d’intégration de données mondiales

Les entreprises s’empressent d’intégrer l’IA dans leurs opérations, mais nombre d’entre elles ne parviennent pas à en exploiter pleinement la valeur. L’efficacité d’un système d’IA dépend de la qualité et de la ponctualité des données utilisées. En effet, 95 % des projets d’IA ne tiennent pas leurs promesses en raison de données de mauvaise qualité.

Alors que la demande de données fiables et prêtes pour l’IA augmente, les équipes d’ingénieurs sont confrontées à des défis croissants (sources fragmentées, environnements hybrides, contraintes de souveraineté et formats divers) qui conduisent à des silos de données, des inefficacités et des résultats peu fiables. Pour déverrouiller le potentiel de l’IA, il est essentiel d’adopter une approche moderne de l’intégration des données, qui permette de connecter n’importe quelles données, dans n’importe quel environnement, avec souplesse et évolutivité.

IBM répond à ces défis avec watsonx.data integration, un logiciel d’intégration de données alimenté par l’IA conçu pour améliorer la productivité et l’efficacité des équipes chargées des données. Il rationalise l’ingestion de données, la transformation et la diffusion des données avec un plan de contrôle unifié pour intégrer les données structurées et non structurées, à l’aide du traitement par lots, la diffusion en continu en temps réel et la réplication.

Le portefeuille d’intégration de données d’IBM est encore amélioré par une interopérabilité approfondie avec watsonx.data et les offres de watsonx.data intelligence, offrant ainsi une solution de gestion des données unifiée de bout en bout pour les clients.