IBM nommée leader dans le Gartner Magic Quadrant pour la gestion des métadonnées pour watsonx.data intelligence
Nous pensons que cette reconnaissance souligne le rôle d’IBM dans la redéfinition de la gestion des métadonnées à l’ère de l’IA.
Nous sommes fiers de Partager que IBM a été reconnue comme leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les solutions de gestion des métadonnées pour son watsonx.data intelligence. Parmi les 15 fournisseurs évalués, IBM a obtenu la meilleure et la plus haute note pour l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution.
Avec watsonx.data intelligence, IBM réunit le catalogage, la gouvernance, le lignage et le partage des données dans une plateforme unifiée et alimentée par l'IA, permettant aux entreprises d'activer les métadonnées comme un actif commercial stratégique tout au long du cycle de vie des données.
À mesure que les entreprises se développent dans des environnements hybrides et multicloud, la complexité des environnements de données augmente de manière exponentielle. Le défi ne consiste pas seulement à gérer les données. les comprendre. C’est là que les métadonnées, les « données sur les données », deviennent le tissu de connexion qui détermine si l’IA et l’analytique tiennent leurs promesses.
La gestion des métadonnées n'est pas simplement une exigence de conformité ; c'est la base d'une IA fiable. Les entreprises dépendent des métadonnées pour retracer la traçabilité des données, garantir la qualité et assurer la transparence de l'utilisation des données par l'IA. La solution watsonx.data intelligence d'IBM utilise également l'automatisation intégrée à l'IA pour découvrir, classer et enrichir en continu les métadonnées dans les sources de données structurées et non structurées.
Le résultat est un écosystème de données vivant où gouvernance et innovation coexistent. Les utilisateurs professionnels peuvent trouver et faire confiance aux bonnes données plus rapidement, les ingénieurs de données peuvent réduire le temps consacré à la curation des données, et les équipes d’IA peuvent accéder à des jeux de données fiables et riches en contexte pour entraîner et régler les modèles de manière responsable.
Les entreprises modernes opèrent dans des environnements complexes et distribués couvrant des centres de données sur site, des plateformes SaaS, des clouds publics et des environnements locaux réglementés. L’approche de gestion des métadonnées d’IBM est conçue pour cette réalité.
Grâce à watsonx.data intelligence, les Entreprises peuvent gérer et gérer les métadonnées, partout où les données résident, quelle que soit l'infrastructure ou la géographie. Des secteurs réglementés qui doivent respecter des lois strictes sur la résidence des données, aux entreprises mondiales gérant des Workloads sur AWS, Azure, Google Cloud et IBM Cloud, IBM garantit une base de métadonnées cohérente couvrant l’ensemble de l’écosystème.
Cette flexibilité hybride n'est pas un ajout. Elle fait partie de la philosophie de conception fondamentale d'IBM, qui permet aux clients d'atteindre leurs objectifs en matière de gouvernance, de conformité et de préparation à l'IA sans sacrifier l'agilité.
L’interopérabilité est au cœur de la vision d’IBM pour les données et l’IA. Watsonx.data intelligence est ouvert par conception, s'intégrant de façon fluide avec des outils tiers et des écosystèmes ouverts.
En soutenant des initiatives telles qu’OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) et Model Context Protocol (MCP), IBM aide les clients à créer une base de données connectée, transparente et fiable. Ces écosystèmes ouverts facilitent la connexion des métadonnées entre catalogues de données, pipelines ETL, plateformes d’IA et outils de Business Intelligence — créant ainsi une vue unique et unifiée des données d’Entreprise.
Cette ouverture permet non seulement de réduire l'enfermement propriétaire, mais aussi de favoriser l'innovation par la collaboration, en permettant aux entreprises d'intégrer les écosystèmes existants à watsonx afin d'accélérer la création de valeur.
IBM continue d'étendre les capacités de watsonx.data intelligence par le biais d'innovations et d'intégrations stratégiques. L'acquisition de DataStax par IBM a introduit des fonctions avancées de recherche vectorielle, de génération augmentée de récupération et de gestion de données non structurées dans la plate-forme watsonx.
Ces améliorations permettent aux organisations de découvrir et de contextualiser les données plus efficacement, en alimentant l’IA générative, l’analytique et les cas d’utilisation d’automatisation intelligente. Qu’il s’agisse d’améliorer la découverte des données pour les utilisateurs professionnels ou de permettre des réponses IA plus précises, l’intégration des capacités de données non structurées aide les Entreprises à déverrouiller de nouvelles informations plus rapidement et de manière plus responsable.
Chez IBM, nous pensons que la gestion des métadonnées n'est pas seulement une question de gouvernance, mais aussi d'activation. Les métadonnées fiables sont ce qui rend l'IA explicable, responsable et évolutive. En fournissant un enregistrement transparent de l'origine des données, de leur transformation et de leur utilisation, watsonx.data intelligence aide les Entreprises à rendre opérationnels les principes de l'IA responsable dans l'ensemble de leurs workflows.
Alors que les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA, elles ont besoin de systèmes qui simplifient la complexité des données, assurent la conformité réglementaire et préservent la confiance à chaque étape. Pour nous, la reconnaissance d’IBM par Gartner® confirme notre engagement à construire cette base.
Depuis l’avènement des bases de données relationnelles jusqu’au développement des écosystèmes alimentés par l’IA, IBM aide les entreprises à transformer leurs données en valeur ajoutée. Watsonx.Data Intelligence représente la prochaine évolution : une approche basée sur les métadonnées qui unifie la gouvernance et l'innovation sur une seule plateforme.
À notre avis, cette reconnaissance de Gartner® renforce la position unique d’IBM à l’intersection des données, de l’IA et de l’innovation ouverte — aidant ses clients à déplacer au-delà de la gestion des données pour les maîtriser.
Consultez le rapport complet de Gartner ®
Téléchargez le rapport pour découvrir comment IBM a été reconnue.
