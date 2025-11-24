IBM nommée leader dans le Gartner Magic Quadrant pour la gestion des métadonnées pour watsonx.data intelligence

À mesure que les entreprises se développent dans des environnements hybrides et multicloud, la complexité des environnements de données augmente de manière exponentielle. Le défi ne consiste pas seulement à gérer les données. les comprendre. C’est là que les métadonnées, les « données sur les données », deviennent le tissu de connexion qui détermine si l’IA et l’analytique tiennent leurs promesses.

La gestion des métadonnées n'est pas simplement une exigence de conformité ; c'est la base d'une IA fiable. Les entreprises dépendent des métadonnées pour retracer la traçabilité des données, garantir la qualité et assurer la transparence de l'utilisation des données par l'IA. La solution watsonx.data intelligence d'IBM utilise également l'automatisation intégrée à l'IA pour découvrir, classer et enrichir en continu les métadonnées dans les sources de données structurées et non structurées.

Le résultat est un écosystème de données vivant où gouvernance et innovation coexistent. Les utilisateurs professionnels peuvent trouver et faire confiance aux bonnes données plus rapidement, les ingénieurs de données peuvent réduire le temps consacré à la curation des données, et les équipes d’IA peuvent accéder à des jeux de données fiables et riches en contexte pour entraîner et régler les modèles de manière responsable.