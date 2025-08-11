IBM est nommé leader dans The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

11 août 2025

Alors que l’IA est au centre de toutes les attentions, les décisions les plus intelligentes constituent une véritable valeur métier.

Les entreprises veulent tenir les promesses de l’IA, mais la plupart d’entre elles restent figées aux étapes d’expérimentation. Selon un article de blog de Forrester, « la révolution de l’IA continue de croître à un rythme sans précédent, malgré un certain scepticisme cette année quant à la valeur métier qu’elle génère ». La réalité ? L’enquête Forrester de 2024 sur l’état de l’IA a révélé que les deux tiers des personnes interrogées accepteraient moins de 50 % de retour sur les investissements dans l’IA, ce qui indique un changement préoccupant au niveau des attentes.

IBM adopte une position différente : l’IA sans décision intelligente n’est qu’une automatisation coûteuse.

Pourquoi la plupart des initiatives d’IA échouent-elles ?

Le problème n’est pas la technologie. c’est le fossé entre les capacités de l’IA et l’impact métier.

Selon Sharyn Leaver, directrice de la recherche chez Forrester, « toutes les initiatives d’IA n’ont pas donné les résultats commerciaux escomptés » en 2024 (prévisions 2025 en matière de technologie et de sécurité de Forrester, octobre 2024). Alors que le secteur recherche souvent l’innovation pour son propre bien, IBM se concentre sur ce qui stimule véritablement la transformation : faire en sorte que chaque décision métier devienne un avantage stratégique.

C’est pourquoi IBM a été reconnue comme un leader dans le rapport The Forrester Wave™ : AI Decisioning Platforms, Q2 2025.

Ce que Forrester a découvert sur IBM

Forrester ne s’est pas contenté d’évaluer la technologie, mais également l’impact sur l’activité. Le profil du fournisseur d’IBM dans le rapport indique :

Ingénierie décisionnelle de classe mondiale. Selon l’analyse de Forrester, la plateforme d’IBM excelle dans la rédaction de décisions, les tests et surtout l’optimisation, car elle offre des outils de machine learning sophistiqués.

La preuve par la performance

Nos clients ne se contentent pas d’implémenter l’IA, ils prennent les décisions :

Transformation des services financiers

  • Le groupe PNC Financial Services a automatisé 50 processus métier et déployé plus de 5 millions de règles métier
  • Résultat : une réduction de 80 à 90 % des vérifications manuelles des prêts tout en ajustant les opérations sans augmentation proportionnelle du personnel
  • L’avantage en matière de prise de décision : des décisions de crédit en temps réel qui équilibrent risques et opportunités

La révolution de l’expérience client

  • Camping World a déployé IBM watsonx Assistant pour bénéficier d’un service client intelligent
  • Résultat : augmentation de 40 % de l’engagement client, hausse de 33 % de la productivité des agents
  • L’avantage en matière de prise de décision : chaque interaction avec le client devient un point de décision basé sur les données

Excellence opérationnelle

  • Vodafone a tiré parti de IBM watsonx.ai pour optimiser son parcours conversationnel
  • Résultat : les délais de test sont passés de 6,5 heures à moins d’une minute\L’avantage en matière de prise de décision : la validation instantanée des décisions sur des millions de points de contact clients

La réalité du marché

Alors que le marché de l’IA explose, l’intelligence décisionnelle est au centre du principe de valeur :

  • Croissance du marché : les logiciels d’IA ont une croissance 50 % plus rapide que le marché global des logiciels, avec un chiffre d’affaires de 64 milliards de dollars d’ici 2025
  • Demande d’infrastructure : l’adoption des plateformes AIOps par les leaders du secteur de la technologie va tripler en 2025
  • Le défi : 75 % des décideurs du secteur de la technologie s’attendent à ce que la dette technique atteigne un niveau modéré ou élevé d’ici 2026

L’approche différenciée d’IBM pour la prise de décisions d’entreprise

Au-delà de l’automatisation : intelligence décisionnelle

Chaque jour, les entreprises prennent des millions de décisions. IBM ne se contente pas de les automatiser : nous les rendons intelligentes, adaptatives et conformes en termes stratégiques.

Au-delà des expérimentations : l’échelle de production

IBM alimente les plus grandes entreprises du monde avec des plateformes qui gèrent la complexité, l’échelle et la gouvernance que les entreprises exigent.

Au-delà des promesses : des résultats éprouvés

Selon nous, les recherches de Forrester valident ce que nos clients savent déjà : lorsque les décisions comptent le plus, IBM répond à leurs besoins.

Et maintenant : l’avenir de la prise de décision en entreprise

La reconnaissance de la part de Forrester n’est qu’un début.

IBM est un pionnier dans le développement de la prise de décision, où l’automatisation devient intelligence et où les décisions apprennent, s’adaptent et s’améliorent en permanence. L’IA évolue au-delà des modèles statiques, et les entreprises ont besoin de systèmes qui optimisent les résultats en temps réel.

Nous nous dirigeons vers un avenir où :

  • Le langage naturel rencontre la logique de décision : en permettant aux utilisateurs professionnels de traduire les politiques en règles exploitables via des interfaces intuitives, sans complexité technique
  • L’intelligence décisionnelle s’améliore automatiquement : grâce à des boucles de rétroaction intégrées qui évaluent les résultats, détectent les modèles et recommandent des optimisations en temps réel
  • La gouvernance d’enterprise évolue de façon fluide : en s’assurant que chaque décision automatisée reste transparente, conforme et cohérente avec les objectifs métier à l’échelle des opérations globales
  • Les décisions évoluent, passant de règles statiques à des actifs vivants : affinées en permanence par les données opérationnelles, les évolutions du marché et les priorités stratégiques

IBM est parfaitement positionné pour transmettre cette vision : pour y parvenir, il associe son leadership éprouvé en matière de prise de décision aux capacités de watsonx.ai et à une gouvernance dédiée aux entreprises, autant d’éléments qui permettent de gagner la confiance des plus grandes entreprises au monde.

Parce que l’avenir n’appartient pas aux entreprises avec le plus d’IA, mais à celles qui prennent les décisions les plus intelligentes, le plus rapidement.

Prêt à transformer votre processus de prise de décision ?

Ce ne sont pas seulement par les meilleurs algorithmes, mais plutôt les décisions les plus intelligentes qui remporteront la bataille de l’IA.

Que vous soyez responsable de la gestion des risques, directeur des opérations ou stratège en technologie, IBM vous aide à intégrer l’intelligence dans chaque décision métier.

Clause d’exclusion de responsabilité importante : Forrester n’approuve aucune entreprise, produit, marque ou service inclus dans ses publications de recherche et recommande à quiconque de sélectionner les produits ou services d’une entreprise ou d’une marque en fonction des évaluations incluses dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent le jugement à l’époque et sont sujettes à changement. Pour en savoir plus à propos de la politique d’objectivité de Forrester, cliquez ici.

