IBM est nommé leader dans The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

Alors que l’IA est au centre de toutes les attentions, les décisions les plus intelligentes constituent une véritable valeur métier.

Les entreprises veulent tenir les promesses de l’IA, mais la plupart d’entre elles restent figées aux étapes d’expérimentation. Selon un article de blog de Forrester, « la révolution de l’IA continue de croître à un rythme sans précédent, malgré un certain scepticisme cette année quant à la valeur métier qu’elle génère ». La réalité ? L’enquête Forrester de 2024 sur l’état de l’IA a révélé que les deux tiers des personnes interrogées accepteraient moins de 50 % de retour sur les investissements dans l’IA, ce qui indique un changement préoccupant au niveau des attentes.

IBM adopte une position différente : l’IA sans décision intelligente n’est qu’une automatisation coûteuse.