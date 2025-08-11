IBM est nommé leader dans The Forrester Wave: AI Decisioning Platforms, Q2 2025

11 août 2025
Alors que l’IA est au centre de toutes les attentions, les décisions les plus intelligentes constituent une véritable valeur métier.
Les entreprises veulent tenir les promesses de l’IA, mais la plupart d’entre elles restent figées aux étapes d’expérimentation. Selon un article de blog de Forrester, « la révolution de l’IA continue de croître à un rythme sans précédent, malgré un certain scepticisme cette année quant à la valeur métier qu’elle génère ». La réalité ? L’enquête Forrester de 2024 sur l’état de l’IA a révélé que les deux tiers des personnes interrogées accepteraient moins de 50 % de retour sur les investissements dans l’IA, ce qui indique un changement préoccupant au niveau des attentes.
IBM adopte une position différente : l’IA sans décision intelligente n’est qu’une automatisation coûteuse.
Le problème n’est pas la technologie. c’est le fossé entre les capacités de l’IA et l’impact métier.
Selon Sharyn Leaver, directrice de la recherche chez Forrester, « toutes les initiatives d’IA n’ont pas donné les résultats commerciaux escomptés » en 2024 (prévisions 2025 en matière de technologie et de sécurité de Forrester, octobre 2024). Alors que le secteur recherche souvent l’innovation pour son propre bien, IBM se concentre sur ce qui stimule véritablement la transformation : faire en sorte que chaque décision métier devienne un avantage stratégique.
C’est pourquoi IBM a été reconnue comme un leader dans le rapport The Forrester Wave™ : AI Decisioning Platforms, Q2 2025.
Forrester ne s’est pas contenté d’évaluer la technologie, mais également l’impact sur l’activité. Le profil du fournisseur d’IBM dans le rapport indique :
Ingénierie décisionnelle de classe mondiale. Selon l’analyse de Forrester, la plateforme d’IBM excelle dans la rédaction de décisions, les tests et surtout l’optimisation, car elle offre des outils de machine learning sophistiqués.
Nos clients ne se contentent pas d’implémenter l’IA, ils prennent les décisions :
Transformation des services financiers
La révolution de l’expérience client
Excellence opérationnelle
Alors que le marché de l’IA explose, l’intelligence décisionnelle est au centre du principe de valeur :
Au-delà de l’automatisation : intelligence décisionnelle
Chaque jour, les entreprises prennent des millions de décisions. IBM ne se contente pas de les automatiser : nous les rendons intelligentes, adaptatives et conformes en termes stratégiques.
Au-delà des expérimentations : l’échelle de production
IBM alimente les plus grandes entreprises du monde avec des plateformes qui gèrent la complexité, l’échelle et la gouvernance que les entreprises exigent.
Au-delà des promesses : des résultats éprouvés
Selon nous, les recherches de Forrester valident ce que nos clients savent déjà : lorsque les décisions comptent le plus, IBM répond à leurs besoins.
La reconnaissance de la part de Forrester n’est qu’un début.
IBM est un pionnier dans le développement de la prise de décision, où l’automatisation devient intelligence et où les décisions apprennent, s’adaptent et s’améliorent en permanence. L’IA évolue au-delà des modèles statiques, et les entreprises ont besoin de systèmes qui optimisent les résultats en temps réel.
Nous nous dirigeons vers un avenir où :
IBM est parfaitement positionné pour transmettre cette vision : pour y parvenir, il associe son leadership éprouvé en matière de prise de décision aux capacités de watsonx.ai et à une gouvernance dédiée aux entreprises, autant d’éléments qui permettent de gagner la confiance des plus grandes entreprises au monde.
Parce que l’avenir n’appartient pas aux entreprises avec le plus d’IA, mais à celles qui prennent les décisions les plus intelligentes, le plus rapidement.
Ce ne sont pas seulement par les meilleurs algorithmes, mais plutôt les décisions les plus intelligentes qui remporteront la bataille de l’IA.
Que vous soyez responsable de la gestion des risques, directeur des opérations ou stratège en technologie, IBM vous aide à intégrer l’intelligence dans chaque décision métier.
Essayer gratuitement IBM Operational Decision Manager
Découvrir IBM Automation Decision Services
Clause d’exclusion de responsabilité importante : Forrester n’approuve aucune entreprise, produit, marque ou service inclus dans ses publications de recherche et recommande à quiconque de sélectionner les produits ou services d’une entreprise ou d’une marque en fonction des évaluations incluses dans ces publications. Les informations sont basées sur les meilleures ressources disponibles. Les opinions reflètent le jugement à l’époque et sont sujettes à changement. Pour en savoir plus à propos de la politique d’objectivité de Forrester, cliquez ici.