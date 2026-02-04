IBM nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2026 pour les applications de planification, de budgétisation et de prévision

Chaque cycle de planification peut vous sembler familier : des feuilles de calcul déconnectées, trop d’hypothèses et pas assez de temps pour produire un prévisionnel auquel l’entreprise peut se fier. Alors que la volatilité augmente et que les dirigeants exigent des réponses plus rapides, il devient impossible d’ignorer les lacunes des outils de planification existants.

C’est pourquoi nous sommes ravis de partager qu’IBM a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment

Nous pensons que cette reconnaissance reflète une évolution plus large du marché. La planification n’est plus un exercice financier périodique ; elle devient une capacité continue, à l’échelle de l’entreprise, qui exige performance, flexibilité et intelligence évolutive.