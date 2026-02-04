IBM nommé leader dans le rapport IDC MarketScape 2026 pour les applications de planification, de budgétisation et de prévision

IBM reconnu leader dans le rapport IDC MarketScape pour les applications de planification en entreprise. La plateforme répond à la demande croissante d’une planification intégrée et continue, qui remplace les budgets statiques par des prévisions en temps réel dans la finance et les opérations.
Chaque cycle de planification peut vous sembler familier : des feuilles de calcul déconnectées, trop d’hypothèses et pas assez de temps pour produire un prévisionnel auquel l’entreprise peut se fier. Alors que la volatilité augmente et que les dirigeants exigent des réponses plus rapides, il devient impossible d’ignorer les lacunes des outils de planification existants.
C’est pourquoi nous sommes ravis de partager qu’IBM a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment
Nous pensons que cette reconnaissance reflète une évolution plus large du marché. La planification n’est plus un exercice financier périodique ; elle devient une capacité continue, à l’échelle de l’entreprise, qui exige performance, flexibilité et intelligence évolutive.
IBM Planning Analytics accompagne les entreprises dans leur transition des cycles budgétaires statiques vers une planification intégrée et continue. La plateforme rassemble la planification financière et opérationnelle dans l’ensemble de l’entreprise, aidant les équipes à réagir plus promptement au changement, tout en assurant gouvernance et contrôle.
Le choix de l’expérience est un facteur clé de différenciation. Les planificateurs peuvent travailler dans un environnement Web moderne, ou continuer à utiliser Excel comme interface de premier ordre, sans sacrifier l’état de préparation à l’audit, la performance ni l'intégrité des données. Cette combinaison favorise l’adoption dans les services financiers et l’entreprise dans son ensemble, tout en soutenant une planification intégrée à l’échelle.
Les capacités d'IA de Planning Analytics sont directement intégrées aux workflows. Construite sur les fondements watsonx, la plateforme prend en charge la prévision prédictive, la détection d’anomalies et l’analyse des facteurs pour aider les équipes à identifier les schémas, à comprendre les facteurs et à évaluer les scénarios plus efficacement. L’assistant Planning Analytics ajoute une interface en langage naturel qui permet aux utilisateurs de poser des questions, d’explorer les informations et d’expliquer les résultats dans leur contexte. Ensemble, ces fonctionnalités sont conçues pour aider les entreprises à améliorer la fiabilité de leurs prévisions, à identifier les risques et les anomalies plus tôt dans le cycle de planification, et à réduire le délai entre l’analyse et la décision, sans nécessiter une expertise approfondie en science des données.
Il est important de noter que ces fonctionnalités sont disponibles en production dès aujourd’hui et qu’elles ont été conçues pour améliorer la planification quotidienne, et non pour rester en dehors du processus.
Au fur et à mesure que l’IA devient un élément central de la planification, la confiance dans les données et le processus devient critique. Planning Analytics assure une préparation à l’audit à l’échelle du système, suit les actions des utilisateurs et permet de revenir en arrière à des points historiques. Cette base permet aux entreprises d’adopter une planification pilotée par l’IA tout en respectant les exigences de gouvernance et de conformité.
Le marché de la planification d’entreprise évolue rapidement. Les entreprises recherchent des plateformes qui allient facilité d’utilisation et grande flexibilité, qui prennent en charge de multiples approches de planification et qui s’adaptent à toutes les régions et fonctions. IBM Planning Analytics répond à ces besoins avec des options de déploiement flexibles, des workflows configurables et une base éprouvée de gestion de la performance.
Nous pensons que le fait d’avoir été nommé leader renforce l’engagement d’IBM à aider les équipes financières et les chargés de planification stratégique à opérer avec plus de rapidité, de confiance et de résilience. L’incertitude devenant la norme, les plateformes de planification doivent faire plus que des calculs : elles doivent relier les données, les personnes et les décisions en temps réel.
Pour en savoir plus sur IBM Planning Analytics et la manière dont il optimise la planification, la budgétisation et les prévisions modernes, accédez à l’IDC MarketScape ou demandez une démo.
Cette annonce est basée sur l’évaluation 2026 d’IDC MarketScape portant sur les fournisseurs d’applications mondiales de planification, de budgétisation et de prévision pour les entreprises (no US52978625e, janvier 2026).