IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les plateformes d’observabilité

IBM aide les entreprises à naviguer dans la prochaine ère de l’observabilité avec une intelligence opérationnelle alimentée par l’IA pour les environnements hybrides, cloud native et pilotés par l’IA d’aujourd’hui.
Nous sommes ravis d’annoncer qu’IBM a été reconnu comme leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les plateformes d’observabilité.
Les acheteurs de solutions d’observabilité doivent exploiter des applications hybrides, des plateformes cloud native et des workloads IA tout en réduisant les risques, les coûts et le temps moyen de résolution (MTTR). À notre avis, cette reconnaissance est importante, car la catégorie s’élargit au-delà de la télémétrie pour s’étendre à l’intelligence opérationnelle. En 2026, l’observabilité consiste à comprendre l’impact, à expliquer les causes et à prendre des mesures fiables à l’échelle des applications, de l’infrastructure, des systèmes IA et des services métier.
Nous pensons que cette reconnaissance reflète l’engagement continu d’IBM à aider les entreprises à atteindre ces objectifs évolutifs d’observabilité et à exploiter en toute confiance des environnements hybrides, cloud native et alimentés par l’IA de plus en plus complexes.
Les entreprises d’aujourd’hui sont confrontées à une réalité difficile : les applications modernes sont réparties entre des clouds, des conteneurs, des services, des API et, de plus en plus, des workloads alimentés par l’IA. Le défi n’est plus simplement de collecter des données télémétriques. Il s’agit de comprendre ce qui compte, d’identifier rapidement les causes profondes et de prendre des décisions opérationnelles en toute confiance.
IBM Instana a été conçu pour relever ce défi grâce à une approche différenciée de l’observabilité :
Ensemble, ces capacités aident les entreprises à réduire la complexité opérationnelle, à accélérer la résolution des incidents et à renforcer la confiance dans la prise de décision. Sur un marché où les équipes sont souvent invitées à trouver un équilibre entre fidélité des données, flexibilité du déploiement, ouverture et contrôle des coûts, Instana est conçu pour réduire ces compromis.
À mesure que l’IA s’intègre de plus en plus dans les applications critiques, l’observabilité doit évoluer parallèlement.
Les innovations récentes d’Instana incluent une observabilité dédiée aux applications d’IA générative, aux grands modèles de langage (LLM) et aux agents IA, aidant les entreprises à comprendre les performances des applications, les flux de prompt, la consommation de tokens, les dépendances et le comportement opérationnel des systèmes alimentés par l’IA.
IBM a également introduit des agents IA qui accélèrent l’investigation des incidents et l’analyse des causes profondes. Plutôt que de s’appuyer sur des conclusions opaques générées par l’IA, Instana combine une analyse déterministe, des modèles statistiques et des explications générées par l’IA pour aider les opérateurs à comprendre non seulement ce qui s’est passé, mais aussi pourquoi cela s’est produit et quelles mesures permettront de résoudre le problème plus rapidement.
Cette approche reflète l’engagement de longue date d’IBM en faveur d’une IA de confiance et de l’utilisation de l’IA pour renforcer la prise de décision humaine tout en maintenant la transparence, la gouvernance et le contrôle opérationnel. À mesure que les entreprises déploient l’IA à l’échelle de l’entreprise, la confiance dans l’intelligence opérationnelle devient tout aussi importante que la rapidité.
Lors du IBM THINK, IBM a annoncé la plateforme IBM Concert, qui représente l’évolution des investissements d’IBM en matière d’observabilité, d’automatisation, de résilience et d’optimisation des performances vers une plateforme d’opérations agentiques unifiée.
L’observabilité est la base des opérations modernes. À l’ère de l’observabilité, les équipes ont besoin de plus que des informations. Les équipes ont besoin d’un contexte partagé, d’une priorisation, d’une gouvernance et d’une exécution coordonnée entre les outils et les équipes chargées de garantir le fonctionnement continu des systèmes critiques.
Instana joue un rôle fondamental dans la plateforme Concert, en fournissant un contexte d’observabilité en temps réel qui alimente l’intelligence opérationnelle. Grâce à la télémétrie haute fidélité, à l’intelligence en temps réel sur les dépendances, à la connaissance de la topologie et à l’observabilité des workloads IA, Instana fournit le contexte de confiance nécessaire pour comprendre l’état de santé et les performances des applications, de l’infrastructure et des systèmes d’IA dans des environnements hybrides.
Concert s’appuie sur cette base en reliant les preuves opérationnelles aux risques, à l’impact métier et aux workflows de remédiation dans le cadre d’un modèle opérationnel partagé. Cela permet aux entreprises de dépasser l’observabilité traditionnelle et la réponse aux incidents pour accéder à une intelligence opérationnelle fiable, aidant ainsi les équipes à définir les priorités et à prendre des mesures coordonnées en toute confiance afin de réduire les risques, d’améliorer les performances, de maintenir la continuité d’activité et d’optimiser les coûts et les performances dans des environnements d’entreprise de plus en plus complexes.
Nous sommes reconnaissants à nos clients, à nos partenaires et aux équipes IBM dont les commentaires, l’innovation et la collaboration continuent de façonner l’évolution d’Instana.
Alors que l’observabilité, l’IA et les opérations continuent de converger, nous restons déterminés à aider les entreprises à fonctionner avec plus de confiance, de flexibilité et de contrôle.
Découvrir IBM Instana Observability
Gartner Magic Quadrant pour les plateformes d’observabilité, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13 juillet 2026.
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