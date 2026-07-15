IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les plateformes d’observabilité

Nous sommes ravis d’annoncer qu’IBM a été reconnu comme leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les plateformes d’observabilité.

Les acheteurs de solutions d’observabilité doivent exploiter des applications hybrides, des plateformes cloud native et des workloads IA tout en réduisant les risques, les coûts et le temps moyen de résolution (MTTR). À notre avis, cette reconnaissance est importante, car la catégorie s’élargit au-delà de la télémétrie pour s’étendre à l’intelligence opérationnelle. En 2026, l’observabilité consiste à comprendre l’impact, à expliquer les causes et à prendre des mesures fiables à l’échelle des applications, de l’infrastructure, des systèmes IA et des services métier.

Nous pensons que cette reconnaissance reflète l’engagement continu d’IBM à aider les entreprises à atteindre ces objectifs évolutifs d’observabilité et à exploiter en toute confiance des environnements hybrides, cloud native et alimentés par l’IA de plus en plus complexes.

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