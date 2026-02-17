Le rapport Magic Quadrant 2026 de Gartner cite IBM comme un leader en matière de solutions de qualité des données renforcée

IBM a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les solutions de qualité des données. Nous pensons que cette distinction souligne le rôle d'IBM dans la redéfinition de la qualité des données à l'ère de l'IA.
Alors que les organisations accélèrent l'adoption de l'IA générative et de l'automatisation intelligente, la qualité des données est devenue fondamentale pour la performance de l'entreprise. Les systèmes d'IA, les plateformes analytiques et les workflows agentiques dépendent de données précises, gouvernées et riches en contexte. Les approches traditionnelles (création manuelle de règles, nettoyage réactif et outils cloisonnés) ne sont pas adaptées à l'échelle et à la complexité des écosystèmes de données modernes.
L'approche d'IBM en matière d'amélioration de la qualité des données, proposée par le biais de watsonx.data intelligence, applique l'IA et l'automatisation pour aider les entreprises à gérer la confiance de manière proactive tout au long du cycle de vie des données.
Watsonx.data intelligence intègre les métadonnées, la gouvernance et les capacités de qualité dans une plateforme unifiée qui permet aux entreprises de passer d'une remédiation réactive à une confiance continue.
Principales caractéristiques :
En appliquant l'IA pour automatiser la découverte, le profilage et la génération de règles, IBM permet aux organisations d'adapter leurs efforts en matière de gouvernance et de qualité sans augmenter les frais généraux manuels.
Cela est particulièrement important à mesure que les systèmes d'IA évoluent vers des architectures agentiques, dans lesquelles des agents automatisés s'appuient sur des données fiables pour exécuter des tâches et prendre des décisions. L'amélioration de la qualité des données contribue à garantir la transparence et le contrôle du fonctionnement de ces systèmes.
Les initiatives modernes en matière d'IA dépendent de diverses sources de données, notamment des données structurées, des contenus semi-structurés et des documents non structurés.
Watsonx.data intelligence prend en charge l'extraction, la classification et la vectorisation de contenus non structurés, les préparant ainsi pour des cas d'utilisation de l'IA tout en contrôlant la gouvernance. Des capacités de traçabilité intégrées permettent de suivre les documents sources en amont, en passant par les jeux de données sélectionnés, jusqu'aux entrées des modèles d'IA en aval.
Cette visibilité de bout en bout favorise la conformité réglementaire, la gestion des risques et l’explicabilité, des exigences essentielles lorsque les entreprises déploient l’IA dans des environnements réglementés et stratégiques.
Les capacités améliorées d'IBM en matière de qualité des données sont conçues pour fonctionner dans des environnements hybrides, multicloud et sur site. Cette flexibilité permet aux entreprises de moderniser leur patrimoine de données tout en maintenant des normes de gouvernance dans les architectures distribuées.
IBM continue d’investir dans des capacités qui soutiennent un data fabric actif et intelligent, où les métadonnées, la qualité et la gouvernance informent dynamiquement les systèmes d’IA et les workflows d’automatisation.
En plus d'être désigné comme leader dans le Magic Quadrant Gartner 2026 pour les solutions de qualité des données augmentées, IBM a également été reconnu comme leader dans le Magic Quadrant Gartner 2025 pour les solutions de gestion des métadonnées et dans le Magic Quadrant Gartner 2026 pour les plateformes de gouvernance des données et de l'analyse. Nous estimons que ces distinctions reflètent l'approche intégrée d'IBM visant à fournir des bases de données fiables pour l'IA.
À mesure que les entreprises passent de l'expérimentation de l'IA à son déploiement à l'échelle de l'entreprise, la qualité des données devient fondamentale pour la performance, la conformité et la confiance.
La plateforme watsonx.data intelligence d’IBM aide les entreprises à intégrer la qualité des données augmentée tout au long du cycle de vie des données et de l’IA, favorisant l’automatisation, la transparence et la résilience dans des écosystèmes numériques de plus en plus complexes.
IBM continue d'investir dans la sélection autonome de produits de données, la gouvernance basée sur l'IA et la gestion unifiée des données structurées et non structurées via watsonx. Nous estimons que cette reconnaissance reflète l'engagement continu d'IBM à aider les organisations à établir des bases fiables pour les données et l'IA, aujourd'hui et à l'avenir.
Gartner, Magic Quadrant pour les solutions de qualité des données augmentées, Sue Waite, Divya Radhakrishnan, Amy Bickel, 11 février 2026.
