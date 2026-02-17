Le rapport Magic Quadrant 2026 de Gartner cite IBM comme un leader en matière de solutions de qualité des données renforcée

Alors que les organisations accélèrent l'adoption de l'IA générative et de l'automatisation intelligente, la qualité des données est devenue fondamentale pour la performance de l'entreprise. Les systèmes d'IA, les plateformes analytiques et les workflows agentiques dépendent de données précises, gouvernées et riches en contexte. Les approches traditionnelles (création manuelle de règles, nettoyage réactif et outils cloisonnés) ne sont pas adaptées à l'échelle et à la complexité des écosystèmes de données modernes.

L'approche d'IBM en matière d'amélioration de la qualité des données, proposée par le biais de watsonx.data intelligence, applique l'IA et l'automatisation pour aider les entreprises à gérer la confiance de manière proactive tout au long du cycle de vie des données.