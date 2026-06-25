IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les plateformes d’IA pour la science des données et les plateformes de machine learning

La feuille de route des produits d’IBM vise à aider les entreprises à mettre en œuvre une IA agentique et à gérer des environnements d’IA de plus en plus complexes.
IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 consacré aux plateformes d’IA pour la science des données et le machine learning (DSML) pour la deuxième année consécutive. IBM estime que cette reconnaissance reflète l’engagement continu de l’entreprise à aider les organisations à mettre en œuvre l’IA en garantissant gouvernance, flexibilité et résultats commerciaux mesurables.
À mesure que les entreprises passent de la phase d’expérimentation de l’IA à la mise en production, elles ont besoin de plateformes capables de prendre en charge l’évolutivité, de gérer la complexité et de garantir une utilisation responsable. Le portefeuille watsonx est conçu pour répondre à ces besoins en permettant aux équipes de créer, de déployer et de gouverner l’IA en toute confiance dans des environnements de cloud hybride.
La gamme de produits d’IA watsonx rassemble watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI et IBM Bob au sein d’une pile d’IA modulaire et de bout en bout. Elle favorise la collaboration entre les équipes de données, d’ingénierie et commerciales, afin de convertir les données d’entreprise en IA gouvernée, transparente et à forte valeur ajoutée.
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IBM propose à ses clients une gamme complète de capacités au sein de la gamme watsonx, couvrant les données, l’IA et la gouvernance.
IBM continue d’investir dans la gamme watsonx pour soutenir la nouvelle génération d’IA d’entreprise, en mettant l’accent sur l’élargissement de l’offre d’agents et d’outils d’IA prêts à l’emploi, l’amélioration des capacités de gestion des systèmes d’IA à l’échelle et l’optimisation de la valeur que les entreprises tirent de leurs investissements existants en IA. La feuille de route des produits d’IBM vise à aider les organisations à opérationnaliser l’IA agentique et à gérer des environnements d’IA de plus en plus complexes.
IBM Bob est une initiative majeure de l’entreprise pour 2026. Bob est un système d’exécution d’IA et un partenaire agentique qui stimule la productivité tout au long du cycle de vie complet du développement logiciel en orchestrant des modèles, des agents et des outils pour automatiser le travail bien au-delà de la génération de code.
De la boucle interne à la boucle externe, IBM Bob couvre tous les aspects : édition, développement, refactorisation, renforcement de la sécurité, tests, documentation, modernisation et CI/CD à l’échelle. Il optimise en permanence l’exécution de l’IA en associant le bon modèle à la bonne tâche, tout en équilibrant intelligemment coût, qualité et performances. IBM Bob ne se contente pas d’offrir davantage de modèles : il fournit de meilleurs résultats au coût le plus bas possible, avec une gouvernance intégrée et sans aucune complexité à gérer pour vos équipes. Cela s’inscrit directement dans les principes d’IBM : ouverture, hybridité et responsabilité.
Les dernières innovations d’IBM pour watsonx.data et Confluent répondent directement au besoin d’une couche contextuelle unifiée dans les systèmes d’IA multi-agents. En alliant contexte sémantique, diffusion en temps réel, OpenRAG, OpenSearch et intelligence des données gouvernée dans des environnements hybrides, IBM permet aux entreprises de mettre en œuvre une IA fiable et sensible au contexte à l’échelle.
Attribution : Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, le 17 juin 2026
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