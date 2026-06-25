IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour les plateformes d’IA pour la science des données et les plateformes de machine learning

IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 consacré aux plateformes d’IA pour la science des données et le machine learning (DSML) pour la deuxième année consécutive. IBM estime que cette reconnaissance reflète l’engagement continu de l’entreprise à aider les organisations à mettre en œuvre l’IA en garantissant gouvernance, flexibilité et résultats commerciaux mesurables.

À mesure que les entreprises passent de la phase d’expérimentation de l’IA à la mise en production, elles ont besoin de plateformes capables de prendre en charge l’évolutivité, de gérer la complexité et de garantir une utilisation responsable. Le portefeuille watsonx est conçu pour répondre à ces besoins en permettant aux équipes de créer, de déployer et de gouverner l’IA en toute confiance dans des environnements de cloud hybride.

La gamme de produits d’IA watsonx rassemble watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI et IBM Bob au sein d’une pile d’IA modulaire et de bout en bout. Elle favorise la collaboration entre les équipes de données, d’ingénierie et commerciales, afin de convertir les données d’entreprise en IA gouvernée, transparente et à forte valeur ajoutée.



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