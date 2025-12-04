Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM nommé leader dans le rapport Magic Quadrant 2025 pour la gestion des accès : le point de vue d’IBM

Nous pensons que cette reconnaissance valide la stratégie à long terme d’IBM : établir une base de sécurité axée sur l’identité qui aide les entreprises à unifier l’accès, la gouvernance et les informations sur les risques dans des environnements distribués.

Publié le 4 décembre 2025
By Bob Slocum

Nous sommes fiers d’annoncer qu’IBM a été reconnu comme leader dans le r rapport Magic Quadrant 2025 pour la gestion des accès. Pour nous, cette reconnaissance reflète la force de notre portefeuille IBM Security Verify et notre investissement continu dans la fourniture d’un accès sécurisé et fluide pour chaque identité dans les environnements hybrides et multicloud.

Répondre à l’évolution des besoins des programmes d’identité modernes

Chez IBM, au cours des dernières années, nous avons accéléré l’innovation dans l’ensemble du portefeuille Verify afin de répondre aux besoins en constante évolution des programmes d’identité modernes. Nous avons élargi les options d’authentification sans mot de passe et résistantes au phishing, renforcé notre expérience utilisateur pour l’enregistrement et l’intégration, et élargi la prise en charge des fournisseurs d’identité modernes et des écosystèmes d’applications. Pour les identités du personnel, des clients et des partenaires, ainsi que pour la catégorie en pleine expansion des identités des machines et des workloads, IBM Verify offre des capacités solides en matière de données d’identité, d’automatisation du cycle de vie, de gouvernance et d’accès adaptatif.

Nous pensons que cette reconnaissance valide la stratégie à long terme d’IBM : établir une base de sécurité axée sur l’identité qui aide les entreprises à unifier l’accès, la gouvernance et les informations sur les risques dans des environnements distribués. Avec une marque mondiale, une expertise approfondie du secteur et l’un des plus grands écosystèmes de partenaires en matière d’identité et de sécurité sur le marché, IBM continue de rivaliser efficacement dans un large éventail de besoins en matière de gestion des accès, de l’accès des employés de l’entreprise à l’authentification des consommateurs, en passant par l’accès au niveau des machines pour les API, les workloads et les systèmes d’IA.

Aider nos clients à se connecter en toute sécurité, où qu’ils soient

Alors que l’identité devient le tissu conjonctif de la confiance numérique, IBM continue de se concentrer sur l’aide apportée à ses clients pour connecter en toute sécurité les personnes, les données et les workloads partout dans le monde. Notre feuille de route privilégie l’innovation dans les expériences sans mot de passe, l’accès adaptatif basé sur les risques, la gouvernance alimentée par l’IA et les architectures d’identité hybrides qui s’adaptent aux environnements cloud, aux centres de données et aux environnements pilotés par l’IA. Nous considérons cela comme une étape importante dans notre engagement à permettre un accès sécurisé et transparent à l’échelle de l’entreprise.

« L’identité est désormais le tissu conjonctif de la confiance numérique moderne, déclare Patrick Wardrop, directeur des produits Verify. Nous pensons que cette reconnaissance souligne nos progrès en matière d’accès adaptatif sans mot de passe et de gouvernance basée sur l’IA, qui aident nos clients à garantir des interactions sécurisées et fluides entre les utilisateurs, les services et les workloads. »

Les trois piliers fondamentaux de la gestion des accès

IBM Verify repose sur trois piliers fondamentaux qui définissent l’avenir de la gestion des accès :

1. Accès sécurisé et sans friction

Une authentification sans mot de passe et résistante au phishing, alimentée par une IA adaptative, offrant une expérience fluide et sécurisée aux identités des utilisateurs, des partenaires et des machines.

2. Gouvernance unifiée et informations sur les risques liés à l’identité

Des annuaires consolidés, une gestion automatisée du cycle de vie et une surveillance continue via ITDR et ISPM, permettant des politiques cohérentes et axées sur l’identité dans les environnements hybrides et multicloud.

3. Structure des identités hybride pilotée par l’IA

Une base évolutive et indépendante des fournisseurs qui connecte les personnes, les workloads, les API et les agents d’IA grâce à un accès, une gouvernance et des analyses unifiés, soutenant ainsi la sécurité Zero Trust et la transformation numérique sécurisée.

Ensemble, ces capacités forment la vision d’IBM pour l’avenir de l’identité : une structure intelligente et unifiée qui sécurise chaque identité, simplifie les opérations et instaure la confiance partout.

Lire un exemplaire complet du rapport Gartner Magic Quadrant 2025 pour la gestion des accès

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead