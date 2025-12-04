IBM nommé leader dans le rapport Magic Quadrant 2025 pour la gestion des accès : le point de vue d’IBM

Chez IBM, au cours des dernières années, nous avons accéléré l’innovation dans l’ensemble du portefeuille Verify afin de répondre aux besoins en constante évolution des programmes d’identité modernes. Nous avons élargi les options d’authentification sans mot de passe et résistantes au phishing, renforcé notre expérience utilisateur pour l’enregistrement et l’intégration, et élargi la prise en charge des fournisseurs d’identité modernes et des écosystèmes d’applications. Pour les identités du personnel, des clients et des partenaires, ainsi que pour la catégorie en pleine expansion des identités des machines et des workloads, IBM Verify offre des capacités solides en matière de données d’identité, d’automatisation du cycle de vie, de gouvernance et d’accès adaptatif.

Nous pensons que cette reconnaissance valide la stratégie à long terme d’IBM : établir une base de sécurité axée sur l’identité qui aide les entreprises à unifier l’accès, la gouvernance et les informations sur les risques dans des environnements distribués. Avec une marque mondiale, une expertise approfondie du secteur et l’un des plus grands écosystèmes de partenaires en matière d’identité et de sécurité sur le marché, IBM continue de rivaliser efficacement dans un large éventail de besoins en matière de gestion des accès, de l’accès des employés de l’entreprise à l’authentification des consommateurs, en passant par l’accès au niveau des machines pour les API, les workloads et les systèmes d’IA.