IBM nommé leader dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment

Avec IBM watsonx.governance, vous pouvez gérer les modèles, les agents et les risques à travers les clouds, en les intégrant de manière flexible dans la pile technologique existante pour gouverner l’IA où qu’elle se trouve. 

Publié le 8 décembre 2025
Nous sommes heureux de vous annoncer qu'IBM a été positionné comme leader dans l'étude IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment.  

Alors que les entreprises cherchent à dimensionner leurs initiatives en matière d'IA, la gouvernance de l'IA permet d'accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance. Pour nos clients et partenaires, la leçon est simple : avec watsonx.governance, vous pouvez gérer des modèles, agents et risques à travers les clouds, en les intégrant de manière flexible dans votre pile technologique existante pour gouverner toute IA, où qu’elle se trouve.  

Le rapport indique : « Les organisations devraient envisager IBM watsonx.governance lorsqu’elles ont besoin d’une gouvernance de l’IA complète et indépendante de toute plateforme, couvrant l’apprentissage automatique traditionnel, l’IA générative et l’IA agentielle dans des environnements multicloud ou hybrides. Elle est idéale pour des secteurs réglementés comme la finance, la santé et le gouvernement exigeant la conformité à des cadres tels que la loi européenne sur l’IA, le RMF IA du NIST et l’ISO 42001. La plateforme propose des workflows automatisés de conformité, des contrôles basés sur l’Atlas de risque de l’IA, et des garde-fous en temps réel, soutenus par un déploiement modulaire, des Intégrations ouvertes et des innovations soutenues par la recherche d’IBM pour une gouvernance Évolutif et dédié aux entreprises. »

Le modèle d’analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour offrir un aperçu de la compétitivité des technologies et des fournisseurs dans un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui donne une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. Le score des capacités mesure le produit fournisseur, la mise sur le marché et l’exécution commerciale à court terme. Le score de stratégie mesure l’alignement des stratégies des fournisseurs avec les besoins des clients sur une période de 3 à 5 ans. La part de marché des fournisseurs est représentée par la taille des icônes.

Pourquoi une gouvernance unifiée de l’IA est plus importante aujourd’hui

La pile d’IA se diversifie rapidement : les pipelines de ML traditionnels côtoient les LLM finement réglés et l’IA agentique. Les entreprises exploitent des actifs provenant de multiples sources et les déploient sur différentes plateformes. Par conséquent, une gouvernance qui ne surveille qu’un seul type d’IA ne suffira pas.  

La gouvernance doit couvrir le ML, l’IA générative et l’IA agentique, avec des contrôles en temps réel et une conformité assurée dès la conception. Les entreprises ont besoin d’une solution indépendante de la plateforme capable d’appliquer les politiques, de prouver la conformité et de gérer les contrôles dans les environnements hybrides et multicloud. Avec la pression et l’obligation d’en faire plus avec l’IA, c’est devenu une exigence au niveau du conseil d’administration.  

Trois forces sont à l’origine de cette urgence : 

  1. Besoin accru d’évaluation et d’observation : la complexité opérationnelle et le risque augmentent à mesure que les systèmes ML, génératifs et agentiques se développent. Les agents IA passent rapidement de la phase pilote à la production, et les entreprises cherchent de plus en plus de moyens d’optimiser les workflows tout en minimisant l’exposition et en améliorant le contrôle. 
  2. Besoin de surveillance en temps réel : l’injection de prompt, les fuites de données liées au débridage et les hallucinations obligent désormais à allier application des politiques, évaluateurs dans la boucle et garde-fous en temps réel ; l’examen hors ligne et post-hoc ne suffit plus.  
  3. Besoin de se conformer à une réglementation évolutive et complexe : les entreprises doivent démontrer leur conformité à des exigences telles que l’EU AI Act, le NIST AI RMF et la norme ISO 42001 avec des preuves vérifiables.  

Cadre d’évaluation d’IDC MarketScape

Le cadre rigoureux d’IDC MarketScape offre une évaluation tierce objective à laquelle les entreprises peuvent se fier lorsqu’elles doivent choisir leurs modèles d’IA générative. Critères :  

  • Capacités : l’évaluation IDC MarketScape examine la gouvernance unifiée de l’IA sur l’ensemble du cycle de vie du ML traditionnel, de l’IA générative et de l’IA agentique. Il s’agit d’évaluer les capacités liées à la définition et à la planification des problèmes, au développement de modèles, au déploiement, à la surveillance de l’exécution et à la gestion continue des risques, de la sécurité et de la conformité. 
  • Preuves des clients : L’IDC MarketScape intègre des références directes aux clients indiquant aux fournisseurs la valeur livrée, la facilité d’utilisation, l’expérience d’implémentation et la satisfaction globale, fournissant des preuves tangibles au-delà des démonstrations de produits ou des tests en laboratoire. 
  • Préparation à l'avenir : l'outil stratégique IDC MarketScape évalue la capacité d'un fournisseur à se positionner pour les 3 à 5 prochaines années, en analysant ses programmes de réussite client, sa couverture de livraison, les fonctionnalités prévues, les solutions sectorielles, son écosystème de partenaires, sa stratégie de croissance et son rythme de R&D. 

Comment IBM watsonx.governance gagne

Gouvernance de bout en bout, indépendante de la plateforme : 

  • Gouvernez l’IA où qu’elle soit créée (IBM, open source, OpenAI, AWS, Meta et autres plateformes) ou exécutée sur IBM Cloud, AWS (y compris GovCloud), Azure, Oracle Cloud, sur site et hybride, le tout sans changer de plateforme. 

Observabilité des agents IA

  • Observez les performances des agents au-delà du temps de fonctionnement. Suivez la précision, les hallucinations et la pertinence du contexte grâce à la télémétrie transparente et à la capture des traces de raisonnement pour une auditabilité totale. 
  • Évaluer en continu le comportement des agents via des tests automatisés et des benchmarks versionnés afin d’assurer la sécurité, la fiabilité et la reproductibilité à chaque mise à jour. 
  • Équilibrez les coûts, la latence et les performances grâce à des informations visualisées qui identifient les problèmes, recommandent des améliorations et permettent d'affiner en permanence les performances de l'agent. 

Assurance décision en production :  

  • Traitez les agents comme des actifs gouvernés ; évaluation continue en boucle, application de la politique et blocage/route/retour automatisé si nécessaire.
  • Routage dynamique, comme le déclenchement automatique d’une recherche Web externe ou de workflows alternatifs lorsque la qualité du contexte est faible. 

Conformité et sécurité intégrées : 

  • Évaluations intégrées des risques et plans de conformité pour identifier proactivement les obligations et contrôles, afin de réduire les risques et de garantir la conformité aux politiques internes, aux normes sectorielles et aux réglementations.
  • L’intégration avec Guardium AI Security ajoute la détection de l’IA fantôme et une vue unifiée des indicateurs de gouvernance et de sécurité. 

Ce que nos clients nous disent 

Les clients nous disent régulièrement que watsonx.governance peut raccourcir les audits, améliorer la supervision de l'exécution, régir l'emplacement des modèles et développer les initiatives d'IA de manière responsable. Les organisations comme Deloitte utilisent l'IA comme une couche de gouvernance de l'IA unifiée au sein de leurs pratiques de gestion des risques et de conformité - gérant les obligations réglementaires, les risques et les contrôles liés à l'IA tout au long de son cycle de vie, et utilisent l'IA comme un schéma directeur pour les clients qui veulent mettre en œuvre une IA responsable à l’échelle.

D’autres grandes entreprises partagent également ce point de vue. EY, par exemple, intègre une solide gouvernance de l’IA dans ses plateformes fiscales et financières afin d’aider ses clients à opérationnaliser une IA responsable à grande échelle.

« À mesure que les services fiscaux accélèrent leur recours à l’IA, des cadres de gouvernance robustes deviennent essentiels pour garantir la confiance, la transparence et la conformité de chaque modèle et processus », a déclaré Christopher Aiken, responsable des plateformes fiscales chez EY. « Chez EY, nous considérons les plateformes de gouvernance de l’IA comme IBM watsonx.governance comme fondamentales pour aider les responsables fiscaux et financiers à déployer l’IA de manière responsable, en reliant la supervision des modèles, l’alignement réglementaire et la gestion des risques opérationnels. Cette approche globale ne se limite pas à gérer les risques — elle permet aux entreprises de dimensionner l’IA avec confiance et de fournir des résultats fiscaux plus précis, auditables et fiables. » 

Nous pensons que la reconnaissance d'IDC MarketScape met en lumière une réalité simple : le passage des projets pilotes d'IA à la production devient plus rapide et moins risqué lorsque la gouvernance est bien menée. 

Souhaitez-vous obtenir l’analyse complète ? Lisez ici l’extrait IDC MarketScape et découvrez comment watsonx.governance peut répondre à vos besoins en gouvernance de l’IA. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance