IBM nommé leader dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment

Les clients nous disent régulièrement que watsonx.governance peut raccourcir les audits, améliorer la supervision de l'exécution, régir l'emplacement des modèles et développer les initiatives d'IA de manière responsable. Les organisations comme Deloitte utilisent l'IA comme une couche de gouvernance de l'IA unifiée au sein de leurs pratiques de gestion des risques et de conformité - gérant les obligations réglementaires, les risques et les contrôles liés à l'IA tout au long de son cycle de vie, et utilisent l'IA comme un schéma directeur pour les clients qui veulent mettre en œuvre une IA responsable à l’échelle.
D’autres grandes entreprises partagent également ce point de vue. EY, par exemple, intègre une solide gouvernance de l’IA dans ses plateformes fiscales et financières afin d’aider ses clients à opérationnaliser une IA responsable à grande échelle.
« À mesure que les services fiscaux accélèrent leur recours à l’IA, des cadres de gouvernance robustes deviennent essentiels pour garantir la confiance, la transparence et la conformité de chaque modèle et processus », a déclaré Christopher Aiken, responsable des plateformes fiscales chez EY. « Chez EY, nous considérons les plateformes de gouvernance de l’IA comme IBM watsonx.governance comme fondamentales pour aider les responsables fiscaux et financiers à déployer l’IA de manière responsable, en reliant la supervision des modèles, l’alignement réglementaire et la gestion des risques opérationnels. Cette approche globale ne se limite pas à gérer les risques — elle permet aux entreprises de dimensionner l’IA avec confiance et de fournir des résultats fiscaux plus précis, auditables et fiables. »
Nous pensons que la reconnaissance d'IDC MarketScape met en lumière une réalité simple : le passage des projets pilotes d'IA à la production devient plus rapide et moins risqué lorsque la gouvernance est bien menée.
Souhaitez-vous obtenir l’analyse complète ? Lisez ici l’extrait IDC MarketScape et découvrez comment watsonx.governance peut répondre à vos besoins en gouvernance de l’IA.