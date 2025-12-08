IBM nommé leader dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment

Nous sommes heureux de vous annoncer qu'IBM a été positionné comme leader dans l'étude IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment.

Alors que les entreprises cherchent à dimensionner leurs initiatives en matière d'IA, la gouvernance de l'IA permet d'accélérer l'adoption de l'IA en toute confiance. Pour nos clients et partenaires, la leçon est simple : avec watsonx.governance, vous pouvez gérer des modèles, agents et risques à travers les clouds, en les intégrant de manière flexible dans votre pile technologique existante pour gouverner toute IA, où qu’elle se trouve.

Le rapport indique : « Les organisations devraient envisager IBM watsonx.governance lorsqu’elles ont besoin d’une gouvernance de l’IA complète et indépendante de toute plateforme, couvrant l’apprentissage automatique traditionnel, l’IA générative et l’IA agentielle dans des environnements multicloud ou hybrides. Elle est idéale pour des secteurs réglementés comme la finance, la santé et le gouvernement exigeant la conformité à des cadres tels que la loi européenne sur l’IA, le RMF IA du NIST et l’ISO 42001. La plateforme propose des workflows automatisés de conformité, des contrôles basés sur l’Atlas de risque de l’IA, et des garde-fous en temps réel, soutenus par un déploiement modulaire, des Intégrations ouvertes et des innovations soutenues par la recherche d’IBM pour une gouvernance Évolutif et dédié aux entreprises. »