IBM a été nommé leader dans le cadre de l’étude IDC MarketScape: Worldwide GenAI Evaluation Technology Products 2025 Vendor Assessment.
Nous estimons que cette reconnaissance reflète l’impact croissant et l’innovation continue d’IBM® watsonx.governance, et l’engagement d’IBM à répondre aux exigences de modernité en matière d’IA responsable, évolutif et fiable.
« Les entreprises qui disposent d’un environnement de technologies diversifiées peuvent constater qu’IBM est un fournisseur neutre. Par exemple, il n’est pas lié à un service cloud particulier. En outre, les entreprises qui apprécient l’ensemble plus large d’offres IBM adjacentes, y compris la documentation automatisée, les garde-fous et les offres de sécurité, doivent prendre en compte IBM », souligne le rapport IDC MarketScape.
Le modèle d’analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des technologies et des fournisseurs sur un marché donné. L’étude utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui conduit à une représentation graphique unique montrant la position de chaque fournisseur sur un marché donné. Le score de capacité mesure le produit du fournisseur, la mise sur le marché et l’exécution de l’entreprise à court terme. Le score de stratégie mesure l’alignement des stratégies des fournisseurs sur les exigences des clients sur une période de 3 à 5 ans. La part de marché des fournisseurs est représentée par la taille des icônes
Le cadre des exigences rigoureux d’IDC MarketScape fournit une évaluation tierce objective à laquelle les entreprises peuvent se fier lorsqu’elles prennent des décisions en matière de technologies d’évaluation de modèles IA.
Le cadre des exigences prend en compte les catégories suivantes :
Selon nous, voici les points forts d’IBM :
IBM watsonx.governance propose une approche unifiée de la gestion du cycle de vie de l’IA, du développement au déploiement. À travers un questionnaire guidé, les utilisateurs peuvent définir les problématiques métier, aider à découvrir et à identifier les risques potentiels et à mettre au point des stratégies d’atténuation.
Ces dimensions de risque sont mappées sous la forme d’indicateurs qui peuvent être utilisés pendant le processus d’évaluation. De plus, ce processus intégré extrait automatiquement les métadonnées pendant le processus d’évaluation et les stocke dans une fiche d’information centralisée et fournit un enregistrement transparent du processus de développement d’application, y compris des informations sur le modèle, les prompts et plus encore. En intégrant la technologie d’évaluation dans ce cycle de vie étroitement intégré, qui inclut la documentation, nous devenons la solution idéale pour les utilisateurs professionnels.
En intégrant les données relatives aux risques (évaluations des risques et des contrôles, événements internes et externes causant des pertes et des indicateurs de risques clés), les équipes peuvent obtenir une vue complète de leur posture en matière de risques dans toute l’entreprise. Cela permet aux entreprises d’identifier automatiquement les risques au fur et à mesure qu’ils surviennent, en temps réel. En outre, IBM watsonx.governance fournit une évaluation automatique des risques, donnant aux équipes de gestion des risques une évaluation claire et objective du niveau de risque. Les tableaux de bord dynamiques et les graphiques facilitent une identification, une mesure, une surveillance et une analyse rapides, tandis que les alertes automatisées permettent une résolution rapide lorsque les seuils de risque sont dépassés.
Grâce à IBM watsonx.governance, les utilisateurs ont accès à un large éventail d’indicateurs préconfigurés qui permettant d’évaluer les performances et l’efficacité des systèmes d’IA. Parmi ceux-ci, il existe des indicateurs permettant d’identifier les dérives, d’évaluer la performance des modèles et d’autres domaines clés :
Ces indicateurs, entre autres, fournissent un cadre des exigences pour évaluer les performances et l’efficacité des systèmes d’IA. En outre, les utilisateurs peuvent créer des indicateurs personnalisés pour adapter leurs évaluations à des exigences métier et à des profils de risque spécifiques, fournissant ainsi un cadre des exigences complet.
Autre innovation de l’équipe IBM, le « studio d’évaluation ». Cette fonctionnalité offre deux capacités clés :
Le studio d’évaluation aide les développeurs à évaluer différentes versions du prompt sur un jeu de données et à comparer les résultats dans une interface utilisateur intuitive. Il prend également en charge un classement personnalisé unique où les utilisateurs peuvent créer un système de classement personnalisé en sélectionnant des indicateurs et en leur attribuant des pondérations en fonction de leur importance. Cela permet aux utilisateurs d’optimiser facilement un prompt qui doit être utilisé dans un outil ou un agent.
Le studio d’évaluation watsonx.governance prend également en charge le suivi des expériences, un outil puissant permettant de créer de meilleurs systèmes d’IA agentique. Vous pouvez rapidement configurer des expériences, essayer différentes variantes (de l’agent) et les étiqueter avec des détails tels que le modèle, le récupérateur ou le prompt que vous avez utilisés. Les comparaisons côte à côte basées sur la latence, le coût et la qualité (par exemple, la fidélité) facilitent l’identification de ce qui fonctionne le mieux. Il est important de noter que la plateforme vous aide à enregistrer le code exact pour chaque exécution, ce qui libère du temps pour les développeurs et leur permet de se concentrer sur la création et l’amélioration de l’agent.
La solution IBM watsonx.governance prend en charge des évaluateurs intégrés basés sur des décorateurs, ce qui établit une nouvelle norme pour la gouvernance des agents, offrant aux clients la possibilité d’évaluer les indicateurs et de les utiliser pour décider du flux d’exécution de l’agent. IBM watsonx.governance prend également en charge l’évaluation des agents hors ligne via des évaluateurs d’agents, qui permettent d’évaluer les agents IA sur les données de test au fur et à mesure de leur création. En voici les principales caractéristiques :
Cet outil innovant offre une visibilité et un contrôle inégalés sur la performance des agents, permettant aux clients d’optimiser leur workflow et d’obtenir de meilleurs résultats.
Pour renforcer les équipes chargées des opérations IA/ML, IBM s’engage à stimuler l’innovation avec un pipeline de nouvelles fonctionnalités. Dans les versions à venir, vous découvrirez des fonctionnalités supplémentaires de gouvernance agentique, telles que :
La gouvernance n’est plus un obstacle défini par la conformité et l’audit. Cet outil permet aux équipes de créer des systèmes d’IA générative robustes, transparents et prêts à être déployés dans les entreprises. La gouvernance consiste à créer des agents IA, des applications et des modèles qui sont efficaces, sûrs et dignes de confiance dès le départ.
Alors que l’IA générative continue d’évoluer, watsonx.governance permet aux équipes d’évoluer rapidement avec confiance, transparence et contrôle. Notre approche de l’évaluation se concentre sur la gestion des risques en temps réel, la gestion automatisée des expériences, le suivi et la transparence à chaque étape. Conçue en tenant compte de la complexité du monde réel, la solution watsonx.governance aide les équipes à se dimensionner de manière responsable, à réduire les risques et à déverrouiller tout le potentiel de l’IA générative sans vous ralentir.
En savoir plus sur IBM watsonx.governance