IBM nommé leader dans le 2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platforms

25 juillet 2025
IBM a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Cette reconnaissance reflète l’impact croissant et l’innovation continue d’IBM® Cognos Analytics, et l’engagement d’IBM à répondre aux exigences modernes pour une business intelligence fiable, évolutive et intégrant l’IA.
« Les entreprises cherchent à se focaliser sur les données ou souhaitent prendre des décisions plus rapidement pour mieux répondre aux dynamiques internes ou du marché », indique le rapport IDC MarketScape. « Cependant, le marché de la business intelligence et de l’analytique a évolué, et les entreprises souhaitent aller au-delà des simples tableaux de bord. « L’utilisation de l’IA/du ML et du traitement automatique du langage naturel n’est pas une nouveauté dans le domaine de la BIA, mais la capacité d’automatiser ces fonctionnalités et de simplifier les interactions est prometteuse et favorise l’adoption. »
IBM a été reconnu pour les forces suivantes :
L’IDC MarketScape a également souligné : « Les fournisseurs font des investissements qui mettent en évidence la traçabilité et l’explicabilité de leurs réponses basées sur l’IA. Ils développent également leur couche sémantique pour garantir des réponses précises. » Nous pensons que cela correspond à l’approche d’IBM visant à ancrer l’IA dans une couche sémantique gouvernée et à soutenir une adoption responsable à l’échelle de l’entreprise.
Alors que les entreprises modernisent leurs environnements de BI et investissent dans des stratégies de données prêtes pour l’IA, la capacité à dimensionner l’analytique à tous les utilisateurs et à tous les cas d’utilisation est critique. Cognos Analytics prend en charge ce parcours grâce à l’automatisation, à l’architecture flexible et à l’intégration dans le cadre de l’écosystème de cloud hybride et d’IA d’IBM.
Téléchargez l’extrait d’IDC MarketScape pour découvrir pourquoi IBM a été nommé leader et comment IBM Cognos Analytics aide les entreprises à accélérer la prise de décision basée sur les données.
Source : IDC MarketScape : Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment, doc #US52034725e, juillet 2025.