IBM nommé leader dans le 2025 IDC MarketScape for Business Intelligence and Analytics Platforms

IBM a été nommé leader dans le rapport IDC MarketScape : Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment. Cette reconnaissance reflète l’impact croissant et l’innovation continue d’IBM® Cognos Analytics, et l’engagement d’IBM à répondre aux exigences modernes pour une business intelligence fiable, évolutive et intégrant l’IA.

« Les entreprises cherchent à se focaliser sur les données ou souhaitent prendre des décisions plus rapidement pour mieux répondre aux dynamiques internes ou du marché », indique le rapport IDC MarketScape. « Cependant, le marché de la business intelligence et de l’analytique a évolué, et les entreprises souhaitent aller au-delà des simples tableaux de bord. « L’utilisation de l’IA/du ML et du traitement automatique du langage naturel n’est pas une nouveauté dans le domaine de la BIA, mais la capacité d’automatiser ces fonctionnalités et de simplifier les interactions est prometteuse et favorise l’adoption. »

Lire un extrait du rapport.