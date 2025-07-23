22 juillet 2025
Nous sommes heureux d’annoncer que le groupe IBM a été nommé leader dans l’étude d’IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment. Nous pensons que cette reconnaissance souligne notre engagement continu à aider les entreprises à moderniser et à automatiser leurs développements logiciels avec une IA dédiée aux entreprises.
Les équipes logicielles d’aujourd’hui sont confrontées à une pression croissante pour moderniser des systèmes vieillissants, et assurer la sécurité et l’évolutivité dans des environnements hybrides de plus en plus complexes. Les développeurs ne recherchent pas seulement des outils, ils recherchent également une solution intelligente qui leur permette de créer, de déployer et de gérer des applications en toute simplicité, avec l’IA comme partenaire de confiance à chaque étape.
IBM® watsonx Code Assistant, lancé en 2023 et basé sur les puissants modèles de fondation Granite d’IBM, est conçu spécifiquement pour répondre aux besoins complexes des grandes entreprises. Il applique la génération de code et la modernisation alimentées par l’IA au cloud hybride et aux environnements hérités, où de nombreuses entreprises exécutent encore leurs workloads les plus critiques.
Watsonx Code Assistant est reconnu pour sa puissance dans les 5 domaines suivants :
Bien que sa prise en charge des paradigmes cloud natifs émergents tels que le sans serveur et Terraform ne cesse d’évoluer, watsonx Code Assistant offre d’ores et déjà une valeur exceptionnelle pour les entreprises qui ont des besoins complexes de modernisation basée sur la conformité.
Qu’il s’agisse de services financiers, de gouvernement ou de santé, les entreprises dont les activités se situent dans des secteurs hautement réglementés s’appuient sur watsonx Code Assistant pour moderniser en toute sécurité, efficacement et à grande échelle. Ses capacités dédiées aux entreprises et son déploiement flexible en font un partenaire de confiance pour ceux qui accordent la priorité à la résilience et à la gouvernance.
Lisez l’extrait de l’étude d’IDC MarketScape pour découvrir pourquoi IBM est un leader dans les technologies de codage basé sur l’IA et d’ingénierie logicielle.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment » par : Arnal Dayaratna, juillet 2025, IDC N° US52982525IDC
Le modèle d’analyse des fournisseurs de MarketScape est conçu pour fournir une vue d’ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC sur un marché donné. L’étude utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. Le score de capacité mesure le produit du fournisseur, la mise sur le marché et l’exécution de l’activité à court terme. Le score de stratégie mesure l’alignement des stratégies fournisseurs sur les exigences des clients sur une période de 3 à 5 ans. La part de marché des fournisseurs est représentée par la taille des cercles.