Les équipes logicielles d’aujourd’hui sont confrontées à une pression croissante pour moderniser des systèmes vieillissants, et assurer la sécurité et l’évolutivité dans des environnements hybrides de plus en plus complexes. Les développeurs ne recherchent pas seulement des outils, ils recherchent également une solution intelligente qui leur permette de créer, de déployer et de gérer des applications en toute simplicité, avec l’IA comme partenaire de confiance à chaque étape.

IBM® watsonx Code Assistant, lancé en 2023 et basé sur les puissants modèles de fondation Granite d’IBM, est conçu spécifiquement pour répondre aux besoins complexes des grandes entreprises. Il applique la génération de code et la modernisation alimentées par l’IA au cloud hybride et aux environnements hérités, où de nombreuses entreprises exécutent encore leurs workloads les plus critiques.