IBM nommé leader dans le rapport 2025 HFS Horizons sur les services de sourcing et d’approvisionnement

Le leadership d’IBM dans le rapport HFS Horizons n’est pas qu’un badge, il reflète la manière dont nous aidons nos clients à réimaginer l’approvisionnement en tant que pilote de valeur commerciale.

Publié le 27 janvier 2026
Aujourd’hui, l’approvisionnement va bien au-delà de la réduction des coûts. Il s’agit de renforcer la résilience, l’agilité et la création de valeur dans l’ensemble de l’entreprise. Comme l’a souligné HFS, la prochaine frontière est l’orchestration, où technologie, données et personnes travaillent ensemble pour obtenir de meilleurs résultats.

Chez IBM Procurement Operations, notre mission reste claire : aider nos clients à faire face à des attentes croissantes, des budgets en baisse et une complexité grandissante. À l’aube de 2026, nous démarrons l’année avec une énergie et une concentration renouvelées pour continuer à conduire la transformation et à apporter une valeur stratégique à nos clients. Le rapport HFS Horizons : Services d’approvisionnement et d’achat 2025 (PDF) souligne notre engagement à permettre cette transformation et à créer un impact tangible dans l’entreprise.

Tendances clés qui façonnent l’approvisionnement

Le rapport HFS Horizons met en évidence plusieurs changements qui redéfinissent les opérations d’approvisionnement :

  • IA à l’échelle : les agents intelligents et l’IA générative passent du stade des projets pilotes à la production, alimentant les achats guidés, les copilotes de négociation et l’analyse des risques liés aux contrats.
  • Orchestration en tant que service : les entreprises recherchent des partenaires capables de s’intégrer à travers diverses piles de technologie sans avoir à migrer entièrement vers une nouvelle plateforme, faisant de l’interopérabilité une priorité.
  • Modèles axés sur les résultats : les prestataires se concentrent sur un impact commercial mesurable, meilleure conformité, temps de cycle plus courts et collaboration accrue avec les fournisseurs.
  • Gains liés à l’approvisionnement direct : au-delà des dépenses indirectes, les stratégies d’approvisionnement s’étendent désormais davantage aux matériaux directs et à la logistique, en s’appuyant sur une modélisation basée sur des scénarios.
Comment IBM transforme les opérations d’approvisionnement

Sur IBM, nous intégrons intentionnellement l’IA et l’automatisation dans le tissu de notre processus de paiement à la source, depuis l’achat guidé et l’analyse des risques contractuels jusqu’au traitement cognitif des factures, afin de créer une fonction d’approvisionnement plus intelligente et plus agile.

Les experts du secteur s’accordent à dire que nous sommes en train de transformer la manière dont les opérations d’approvisionnement sont menées. « IBM fait progresser l’approvisionnement avec une automatisation accrue et des agents augmentés par l’IA dans la chaîne d’approvisionnement Source-to-Pay, en se concentrant sur les résultats commerciaux à grande échelle pour la fonction d’approvisionnement de l’entreprise », explique Srini Vadepalli, responsable de la pratique chez HFS. « Alors que les entreprises visent une couverture de dépenses à 100 % et visent la résilience dans des chaînes d’approvisionnement complexes, l’approche d’IBM positionne l’approvisionnement comme une expérience intelligente, adaptative et réinventée à l’échelle. Cela permet aux responsables de l’approvisionnement de se concentrer sur les décisions stratégiques, la conformité et la création de valeur pour l’entreprise. »

En associant la technologie à l’expertise et au jugement de nos collaborateurs, nous sommes en mesure d’obtenir des résultats transformateurs qui sont à la fois pragmatiques et percutants. Cette approche équilibrée garantit que les informations humaines et l’intelligence numérique fonctionnent en harmonie, ce qui permet d’accroître l’efficacité, l’efficacité et la valeur pour nos clients.

Qu’est-ce qui distingue IBM en matière de transformation d’approvisionnement ?

Le rapport HFS Horizons positionne IBM comme leader pour sa capacité à combiner une technologie avancée et une expertise approfondie dans le domaine, afin de transformer l’approvisionnement en une fonction stratégique. Voici ce qui distingue IBM :

  • Orchestration pilotée par l’IA : IBM intègre l’IA agentique et l’IA générative dans l’ensemble du processus de la source au paiement, permettant des workflows intelligents qui simplifient l’approvisionnement et améliorent la prise de décision.
  • Modèle humain et numérique : notre approche allie l’automatisation à l’expertise humaine, créant une expérience de « conservateur numérique » qui améliore l’engagement des utilisateurs et l’agilité opérationnelle.
  • Solutions modulaires et interopérables : la stratégie de plateforme d’IBM prend en charge l’orchestration à travers diverses piles technologiques, aidant ainsi les entreprises à moderniser sans effectuer un changement de plateforme disruptif.
  • Collaboration avec l’écosystème : des partenariats solides avec des plateformes et des innovateurs de premier plan, tels que SAP Ariba et ServiceNow, ainsi qu’avec des partenaires spécialisés dans la gestion des déchets, tels que Zycus, Fairmarkit et Globality pour l’approvisionnement autonome, garantissent la flexibilité et l’évolutivité pour les clients.
  • Innovation à grande échelle : soutenue par d’importants investissements en R&D et des capacités de livraison mondiales, IBM réunit technologie et conseil pour transformer les environnements d’approvisionnement complexes.
  • Vision pour un approvisionnement autonome : IBM progresse vers des workflows autonomes, en commençant par les dépenses résiduelles et en s’étendant à l’ensemble du cycle de vie des achats, positionnant ainsi ses clients pour une maturité d’approvisionnement de nouvelle génération.

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader