IBM nommé leader dans le rapport 2025 HFS Horizons sur les services de sourcing et d’approvisionnement

Le leadership d’IBM dans le rapport HFS Horizons n’est pas qu’un badge, il reflète la manière dont nous aidons nos clients à réimaginer l’approvisionnement en tant que pilote de valeur commerciale.
Aujourd’hui, l’approvisionnement va bien au-delà de la réduction des coûts. Il s’agit de renforcer la résilience, l’agilité et la création de valeur dans l’ensemble de l’entreprise. Comme l’a souligné HFS, la prochaine frontière est l’orchestration, où technologie, données et personnes travaillent ensemble pour obtenir de meilleurs résultats.
Chez IBM Procurement Operations, notre mission reste claire : aider nos clients à faire face à des attentes croissantes, des budgets en baisse et une complexité grandissante. À l’aube de 2026, nous démarrons l’année avec une énergie et une concentration renouvelées pour continuer à conduire la transformation et à apporter une valeur stratégique à nos clients. Le rapport HFS Horizons : Services d’approvisionnement et d’achat 2025 (PDF) souligne notre engagement à permettre cette transformation et à créer un impact tangible dans l’entreprise.
Le rapport HFS Horizons met en évidence plusieurs changements qui redéfinissent les opérations d’approvisionnement :
Sur IBM, nous intégrons intentionnellement l’IA et l’automatisation dans le tissu de notre processus de paiement à la source, depuis l’achat guidé et l’analyse des risques contractuels jusqu’au traitement cognitif des factures, afin de créer une fonction d’approvisionnement plus intelligente et plus agile.
Les experts du secteur s’accordent à dire que nous sommes en train de transformer la manière dont les opérations d’approvisionnement sont menées. « IBM fait progresser l’approvisionnement avec une automatisation accrue et des agents augmentés par l’IA dans la chaîne d’approvisionnement Source-to-Pay, en se concentrant sur les résultats commerciaux à grande échelle pour la fonction d’approvisionnement de l’entreprise », explique Srini Vadepalli, responsable de la pratique chez HFS. « Alors que les entreprises visent une couverture de dépenses à 100 % et visent la résilience dans des chaînes d’approvisionnement complexes, l’approche d’IBM positionne l’approvisionnement comme une expérience intelligente, adaptative et réinventée à l’échelle. Cela permet aux responsables de l’approvisionnement de se concentrer sur les décisions stratégiques, la conformité et la création de valeur pour l’entreprise. »
En associant la technologie à l’expertise et au jugement de nos collaborateurs, nous sommes en mesure d’obtenir des résultats transformateurs qui sont à la fois pragmatiques et percutants. Cette approche équilibrée garantit que les informations humaines et l’intelligence numérique fonctionnent en harmonie, ce qui permet d’accroître l’efficacité, l’efficacité et la valeur pour nos clients.
Le rapport HFS Horizons positionne IBM comme leader pour sa capacité à combiner une technologie avancée et une expertise approfondie dans le domaine, afin de transformer l’approvisionnement en une fonction stratégique. Voici ce qui distingue IBM :
Le leadership d’IBM dans le rapport HFS Horizons n’est pas qu’un badge, il reflète la manière dont nous aidons nos clients à réimaginer l’approvisionnement en tant que pilote de valeur commerciale.
Téléchargez le rapport HFS Horizons complet pour découvrir les informations et voir pourquoi IBM est à la pointe des opérations d’approvisionnement.