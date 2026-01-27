IBM nommé leader dans le rapport 2025 HFS Horizons sur les services de sourcing et d’approvisionnement

Sur IBM, nous intégrons intentionnellement l’IA et l’automatisation dans le tissu de notre processus de paiement à la source, depuis l’achat guidé et l’analyse des risques contractuels jusqu’au traitement cognitif des factures, afin de créer une fonction d’approvisionnement plus intelligente et plus agile.

Les experts du secteur s’accordent à dire que nous sommes en train de transformer la manière dont les opérations d’approvisionnement sont menées. « IBM fait progresser l’approvisionnement avec une automatisation accrue et des agents augmentés par l’IA dans la chaîne d’approvisionnement Source-to-Pay, en se concentrant sur les résultats commerciaux à grande échelle pour la fonction d’approvisionnement de l’entreprise », explique Srini Vadepalli, responsable de la pratique chez HFS. « Alors que les entreprises visent une couverture de dépenses à 100 % et visent la résilience dans des chaînes d’approvisionnement complexes, l’approche d’IBM positionne l’approvisionnement comme une expérience intelligente, adaptative et réinventée à l’échelle. Cela permet aux responsables de l’approvisionnement de se concentrer sur les décisions stratégiques, la conformité et la création de valeur pour l’entreprise. »

En associant la technologie à l’expertise et au jugement de nos collaborateurs, nous sommes en mesure d’obtenir des résultats transformateurs qui sont à la fois pragmatiques et percutants. Cette approche équilibrée garantit que les informations humaines et l’intelligence numérique fonctionnent en harmonie, ce qui permet d’accroître l’efficacité, l’efficacité et la valeur pour nos clients.