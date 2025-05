IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour l'exploration de processus

Notre voyage ne s’arrête pas là. Nous nous efforçons de repousser les limites de l’intelligence des processus, avec pour objectif de :

Démocratiser les informations sur les processus : mettre la puissance du process mining à la portée de tous les utilisateurs professionnels, des équipes opérationnelles à la direction.

Intelligence augmentée : enrichir les informations grâce à des flux de données en temps réel, à l’intégration IoT et à la puissance de transformation de l’IA générative.

Embedding actionability : intégrer les recommandations directement dans les outils que vos équipes utilisent au quotidien, afin de rationaliser le passage des informations à l'impact.

Obtenir des résultats métier : en reliant directement les KPI des processus aux indicateurs les plus importants pour votre rentabilité.

Donner la priorité à l'expérience utilisateur : fournir une plateforme intuitive, flexible et professionnelle, soutenue par un support de premier ordre.

Dans les faits, chaque processus peut être amélioré. IBM Process Mining offre la clarté et les informations dont vous avez besoin pour atteindre ce « meilleur » sans relâche, en améliorant la rapidité, l’efficacité, la conformité et une approche plus centrée sur l’humain.

L'avenir appartient aux entreprises qui ont une vision claire de leurs processus et peuvent agir de manière décisive. IBM Process Mining vous apporte cette vision et vous donne les moyens de construire un avenir plus efficace, plus agile et plus résilient.

Nous ne nous contentons pas du statu quo. Notre quête incessante est de faire de l’intelligence des processus un moteur continu et en boucle fermée pour votre entreprise.