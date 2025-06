IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning

Les data scientists et les ingénieurs en machine learning sont confrontés à des défis liés aux projets DSML au sein de leur entreprise. Ces défis consistent notamment à assurer des mises en œuvre d’IA responsable, à disposer d’une pile optimisée pour gérer à la fois les coûts et l’échelle, et à étendre l’automatisation à tous les pans de l’entreprise. Le portefeuille de produits watsonx et d’autres innovations d’IBM sont conçus pour fournir aux data scientists et aux ingénieurs en machine learning les outils dont ils ont besoin pour créer, déployer et gouverner des applications dans toute l’entreprise.

Nous sommes fiers d’annoncer qu’IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning (DSML). Cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir des solutions innovantes qui permettent aux data scientists et aux ingénieurs en machine learning de créer et de déployer des solutions à fort impact dans l’ensemble de leur entreprise. L’ensemble des produits IBM se combinent pour proposer une approche flexible, centrée sur l’IA et novatrice pour la science des données et le machine learning. À une époque où l’IA doit passer de l’expérimentation à l’exécution, IBM montre la voie.

