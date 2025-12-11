Selon une enquête de Gartner, 63 % des entreprises ne disposent pas ou ignorent si elles disposent de pratiques de gestion des données recommandées pour l’IA. Face à l’explosion des volumes de données et à la diversité des formats, les entreprises sont confrontées à des défis de plus en plus importants :

Pénurie de compétences : le manque de ressources d’ingénierie des données ralentit l’intégration.

: le manque de ressources d’ingénierie des données ralentit l’intégration. Prolifération des outils : l’assemblage d’outils d’intégration fragmentés est coûteux et inefficace.

: l’assemblage d’outils d’intégration fragmentés est coûteux et inefficace. Dette liée aux pipelines : chaque évolution de la technologie de stockage des données rend obsolètes les pipelines de données existants.

: chaque évolution de la technologie de stockage des données rend obsolètes les pipelines de données existants. Lacunes dans les performances et la qualité : visibilité limitée sur la fiabilité, les coûts et les performances.

Ce ne sont pas seulement des obstacles opérationnels, mais aussi des entraves stratégiques au succès de l’IA.

Chez IBM, nous nous sommes engagés à faire évoluer l’intégration des données pour en faire l’épine dorsale intelligente de l’IA d’entreprise. C’est cette priorité qui, selon nous, a permis à IBM de se hisser au rang de leader du Gartner Magic Quadrant pour les outils d’Intégration de données pour la 20e année consécutive.

Consultez un extrait du rapport Gartner ici.