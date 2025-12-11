Soixante-dix pour cent des entreprises utilisent plus d’un outil d’intégration de données, et la moitié en utilisent au moins trois, ce qui augmente les coûts et la complexité et limite l’agilité.
Watsonx.data integration élimine cette fragmentation en unifiant les données par lots, le streaming en temps réel, la réplication, l’observabilité des données et l’intégration des données non structurées dans un seul plan de contrôle.
Cette architecture unifiée prend en charge les expériences de création de pipeline assistées par l’IA, low-code et code-first, permettant à chaque membre de l’équipe, quel que soit son niveau de compétence, de contribuer à l’intégration des données. Par exemple, avec le nouveau SDK Python, les développeurs bénéficient d’une expérience d’authoring axée sur le code pour construire et gérer des pipelines versionnés, documentés et faciles à gérer. Cette approche permet de créer des pipelines plus rapides et plus sûrs grâce à l’automatisation pilotée par le SDK, accélérant ainsi la livraison tout en garantissant la reproductibilité et la sécurité. Quant aux utilisateurs moins techniques, ils peuvent convertir de façon fluide le langage naturel en pipelines entièrement construits, déployés et optimisés grâce à l’authoring agentique, permettant aux équipes de toute taille de dimensionner leur intégration de données pour répondre aux besoins métier.
Avec watsonx.data integration, les entreprises peuvent dissocier la conception des pipelines du style d’exécution et les déployer sur tous les environnements avec une visibilité et un contrôle complets. Pour les entreprises qui gèrent des milliers de flux de données entre des systèmes cloud et sur site, cette approche unifiée élimine la prolifération des outils, réduit les frais de maintenance et établit une vue unique de la traçabilité et des performances.