Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM figure parmi les leaders du Magic Quadrant 2025 de Gartner pour les outils d’intégration de données pour la 20e année consécutive

Pour nous, deux décennies de présence dans le quadrant des leaders soulignent l’innovation continue d’IBM pour aider les entreprises à simplifier l’intégration, à réduire la complexité grâce à l’automatisation agentique et à fournir des données fiables à l’échelle.

Publié le 11 décembre 2025
Illustration numérique de l’architecture des données avec un carré bleu plat flottant au-dessus d’une empreinte de carrés bleus interconnectés
By Scott Brokaw

Selon une enquête de Gartner, 63 % des entreprises ne disposent pas ou ignorent si elles disposent de pratiques de gestion des données recommandées pour l’IA. Face à l’explosion des volumes de données et à la diversité des formats, les entreprises sont confrontées à des défis de plus en plus importants :

  • Pénurie de compétences : le manque de ressources d’ingénierie des données ralentit l’intégration.
  • Prolifération des outils : l’assemblage d’outils d’intégration fragmentés est coûteux et inefficace.
  • Dette liée aux pipelines : chaque évolution de la technologie de stockage des données rend obsolètes les pipelines de données existants.
  • Lacunes dans les performances et la qualité : visibilité limitée sur la fiabilité, les coûts et les performances.

Ce ne sont pas seulement des obstacles opérationnels, mais aussi des entraves stratégiques au succès de l’IA.

Chez IBM, nous nous sommes engagés à faire évoluer l’intégration des données pour en faire l’épine dorsale intelligente de l’IA d’entreprise. C’est cette priorité qui, selon nous, a permis à IBM de se hisser au rang de leader du Gartner Magic Quadrant pour les outils d’Intégration de données pour la 20e année consécutive.

Consultez un extrait du rapport Gartner ici.

La prochaine ère de l’intégration de données : simplicité et extensibilité alimentées par l’IA

La prochaine évolution de l’intégration des données ne consiste pas à accélérer le transfert des données, mais à rendre l’intégration plus intelligente. À mesure que l’IA modifie la façon dont nous concevons, exploitons et surveillons les pipelines, IBM insuffle de l’intelligence à chaque étape du cycle de vie de l’intégration des données.

IBM watsonx.data integration réinvente l’intégration à l’ère de l’IA en apportant la puissance des assistants et agents d’IA pour simplifier la création de pipelines, unifier les opérations et autonomiser les utilisateurs de tous niveaux de compétences.

Autonomiser chaque utilisateur grâce à la création de pipelines pilotée par l’IA

La demande en ingénieurs de données n’a jamais été aussi élevée, mais l’intégration des données à l’échelle ne devrait pas dépendre uniquement de l’accès à une expertise spécialisée.

Watsonx.data integration repense ce processus en étendant la création de pipeline de données au-delà des équipes techniques. Grâce à la création de pipelines automatisée, les utilisateurs métier et techniques peuvent définir leurs besoins en langage clair et laisser l’outil les traduire en pipelines optimisés pour leur cas d’utilisation. L’agent d’IA génère une proposition de conception, la valide avec la contribution humaine et produit des pipelines prêts pour la production, accélérant ainsi la création de valeur.

Le rôle de l’IA dans l’intégration ne s’arrête pas à l’authoring. Une fois en production, des agents intelligents surveillent et optimisent en permanence les pipelines grâce au moteur de détection des problèmes, une capacité d’observabilité des données pilotée par l’IA qui prédit et prévient les défaillances. En combinant l’analyse des causes profondes basée sur la traçabilité et la résolution recommandée par l’IA, les agents d’observabilité réduisent considérablement le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de résolution (MTTR), garantissant ainsi que chaque pipeline fonctionne comme prévu, à chaque fois.

Données pour l’IA : Transformer les données non structurées en renseignements prêts à l’emploi

La plupart des entreprises maîtrisent désormais les données structurées. Le véritable enjeu, de même que la complexité, résident dans les 80 à 90 % de données d’entreprise qui restent non structurées : documents, e-mails, historiques de conversations, transcriptions et images. Ces sources recèlent des informations cruciales sur les besoins des clients, les risques de non-conformité et les tendances du marché, à condition de pouvoir les exploiter efficacement.

Pour relever ces défis, la solution IBM fournit aux équipes de données une plateforme low-code qui permet d’ingérer automatiquement les données non structurées, de les organiser grâce à une fonctionnalité de glisser-déposer et d’intégrer les résultats dans des cibles telles que des bases de données vectorielles. Cette capacité ouvre la voie à des cas d’utilisation inédits, permettant aux entreprises d’exploiter leurs données non structurées pour alimenter des pipelines de génération augmentée par récupération (RAG), de développer des agents d’IA plus précis et d’effectuer des analyses plus approfondies à l’échelle de l’entreprise.

Grâce à ces fonctionnalités, les équipes peuvent créer des pipelines réutilisables et reproductibles qui traitent et transforment toutes les données de l’entreprise, tout en réduisant le travail manuel fastidieux souvent impliqué dans la préparation de données non structurées pour l’IA dédiée aux entreprises.

Simplifier pour évoluer : La puissance de l’intégration unifiée

Soixante-dix pour cent des entreprises utilisent plus d’un outil d’intégration de données, et la moitié en utilisent au moins trois, ce qui augmente les coûts et la complexité et limite l’agilité.

Watsonx.data integration élimine cette fragmentation en unifiant les données par lots, le streaming en temps réel, la réplication, l’observabilité des données et l’intégration des données non structurées dans un seul plan de contrôle.

Cette architecture unifiée prend en charge les expériences de création de pipeline assistées par l’IA, low-code et code-first, permettant à chaque membre de l’équipe, quel que soit son niveau de compétence, de contribuer à l’intégration des données. Par exemple, avec le nouveau SDK Python, les développeurs bénéficient d’une expérience d’authoring axée sur le code pour construire et gérer des pipelines versionnés, documentés et faciles à gérer. Cette approche permet de créer des pipelines plus rapides et plus sûrs grâce à l’automatisation pilotée par le SDK, accélérant ainsi la livraison tout en garantissant la reproductibilité et la sécurité. Quant aux utilisateurs moins techniques, ils peuvent convertir de façon fluide le langage naturel en pipelines entièrement construits, déployés et optimisés grâce à l’authoring agentique, permettant aux équipes de toute taille de dimensionner leur intégration de données pour répondre aux besoins métier.

Avec watsonx.data integration, les entreprises peuvent dissocier la conception des pipelines du style d’exécution et les déployer sur tous les environnements avec une visibilité et un contrôle complets. Pour les entreprises qui gèrent des milliers de flux de données entre des systèmes cloud et sur site, cette approche unifiée élimine la prolifération des outils, réduit les frais de maintenance et établit une vue unique de la traçabilité et des performances. 

Instaurer la confiance dans chaque pipeline : les métadonnées, un atout invisible

La fiabilité des données ne dépend pas seulement des mouvements ou de la surveillance ; elle exige une visibilité de bout en bout qui permet une détection proactive, une résolution plus rapide des problèmes et une plus grande confiance dans la qualité des données. Les solides capacités de gestion des métadonnées d’IBM constituent un facteur de différenciation, reposant sur des liens étroits entre watsonx.data integration et watsonx.data intelligence qui permettent aux agents de suivre la traçabilité, d’adapter les workflows et d’assurer l’intégrité des données en continu.

Ce tissu de métadonnées de l’écosystème watsonx.data transforme la gouvernance d’une tâche de conformité en un atout opérationnel, offrant aux équipes transparence, traçabilité et confiance à chaque étape du cycle de vie de l’intégration des données.

Pourquoi nous pensons que cette reconnaissance est importante (et la suite)

Pour nous, vingt ans de présence d’IBM en tant que leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les outils d’intégration de données ne reflète pas seulement sa longévité. Nous y voyons la preuve d’une innovation constante visant à simplifier et moderniser la manière dont les données alimentent l’IA.

Les entreprises de tous les secteurs utilisent watsonx.data integration pour :

  • Unifier les données structurées et non structurées dans les environnements hybrides afin que les modèles d’IA disposent d’une visibilité complète et contrôlées sur les informations de l’entreprise.
  • Préserver la qualité et la fiabilité continues des données grâce à une observabilité intégrée qui assure l’intégrité des pipelines et la fiabilité des données.
  • Optimiser la prise de décision et l’analyse en temps réel pour la détection des fraudes, la personnalisation et l’engagement client en veillant à ce que les données parviennent aux applications au rythme des affaires.
  • Convertir les données opérationnelles et les données transactionnelles dans des formats exploitables pour l’analytique afin de produire des rapports plus précis et d’améliorer la Business Intelligence.
  • Consolider plusieurs outils et méthodes d’authoring au sein d’un plan de contrôle unique, ce qui simplifie la gestion de l’intégration et réduit les frais d’exploitation.

À chaque étape, watsonx.data integration utilise des agents intelligents qui surveillent les mouvements de données, analysent les dépendances et agissent de manière autonome pour optimiser les résultats, garantissant que les données sont opportunes, gouvernées et de qualité, sans surcoût.

Réservez une démo live pour découvrir comment watsonx.data integration peut vous aider à rendre chaque jeu de données prêt pour l’IA, et à garantir la fiabilité de chaque production de l’IA.

Lisez le rapport complet pour plus d’informations sur notre positionnement.

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Clause d’exclusion de responsabilité

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, by Michele Launi, Nina Showell, 8 décembre 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Elles sont utilisées dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.