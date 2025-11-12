IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les systèmes de gestion de bases de données cloud

C’est la cinquième fois cette année qu’IBM est reconnue comme leader par Gartner dans des domaines de produits qu’IBM considère comme liés aux données et à l’IA, notamment Gartner Magic Quadrant pour les solutions de gestion des métadonnées, Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de développement d’applications d’IA, Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de science des données et d’apprentissage automatique, et Gartner Magic Quadrant pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité, leaders en matière d’assurance.
Nous sommes ravis de vous annoncer qu'IBM a été nommé leader dans le carré magique 2025 de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données en nuage (Cloud Database Management Systems).
Des données fiables constituent la base d’une IA précise et fiable, et IBM est aux commandes. Les Entreprises qui utilisent watsonx.data améliorent la précision de l'IA jusqu'à 40 % *, réduisent le temps de préparation manuelle des données et déploient des modèles plus rapidement dans des environnements hybrides.
Nous pensons que c'est cette performance qui a permis à IBM de se positionner en tant que leader dans le Magic Quadrant 2025 de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données en nuage (Cloud Database Management Systems). Dans notre perspective, la reconnaissance de cette année est une confirmation de l’objectif d’IBM de stimuler le succès croissant de nos clients avec watsonx.data, Db2, Netezza et l’acquisition récente de DataStax. Ensemble, ces produits permettent aux entreprises de moderniser les Workload, de simplifier les Opérations et de propulser une IA fiable et Évolutif avec des données prêtes à l’IA.
Vous pouvez recevoir votre copie gratuite du rapport ici.
Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à une nouvelle réalité : la fiabilité de tout modèle IA dépend directement de la qualité, de l'actualité et de la gouvernance des données qui l'alimentent. Soixante-trois pour cent des organisations n'ont pas ou ne savent pas si elles ont les bonnes pratiques de gestion des données pour l'IA.
Les Entreprises ont besoin d'une plateforme qui intègre et enrichit les données structurées et des données non structurées dans des environnements hybrides et des environnements multicloud, tout en garantissant la conformité, l'observabilité et la confiance. L'observabilité des données et la traçabilité des données contribuent à réduire les erreurs de modélisation, et la gouvernance intégrée avec des normes ouvertes favorise une IA conforme et explicable.
IBM répond à ces besoins grâce à ses deux offres phares : Db2 pour les charges de travail transactionnelles à hautes performances et watsonx.data pour les charges de travail analytiques, d'IA et de lac de données. Nous fournissons à nos clients une plateforme de données unifiée et adaptée à l’usage, conçue pour gérer chaque type de données et chaque workload avec un optimal performance-prix. Nos clients peuvent construire une fois et déployer partout, que ce soit sur IBM Cloud, AWS, Azure, Google plateforme cloud ou dans leurs propres centre de données, en maintenant la cohérence et la portabilité de la Workload grâce à un plan de gouvernance et de contrôle unique.
IBM rencontre les leaders en matière de données là où ils se trouvent, en s'intégrant de façon fluide à leur écosystème existant grâce à des normes ouvertes, tout en garantissant une gouvernance des données qui rend l'IA à la fois précise et responsable.
Trois éléments distinguent IBM :
IBM permet aux entreprises de transformer des données fiables en impacts mesurables. En combinant l’automatisation alimentée par l’IA, la gestion des données et l’expertise sectorielle, IBM aide les clients à améliorer leur productivité, à accélérer les analyses et à développer l’innovation.
Les entreprises du monde entier déverrouillent un impact mesurable avec la plateforme de données cloud d'IBM en transformant leurs données en un actif stratégique pour l'innovation pilotée par l'IA :
IBM continue de repousser les limites de l'IA agentique en aidant les entreprises à accéder à des données fiables et de haute qualité, à les préparer et à les gérer afin de générer des informations fiables et d'accélérer la productivité de l'IA dans tous les secteurs.
Lire le rapport Gartner Magic Quadrant 2025 pour en savoir plus sur notre reconnaissance en tant que Leader.
Contactez notre équipe pour découvrir comment le portefeuille IBM Database Solutions peut vous aider à déverrouiller tout le potentiel de vos données et à accélérer l'innovation en matière d'IA.
