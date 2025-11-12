IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les systèmes de gestion de bases de données cloud

C’est la cinquième fois cette année qu’IBM est reconnue comme leader par Gartner dans des domaines de produits qu’IBM considère comme liés aux données et à l’IA, notamment Gartner Magic Quadrant pour les solutions de gestion des métadonnées, Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de développement d’applications d’IA, Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de science des données et d’apprentissage automatique, et Gartner Magic Quadrant pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité, leaders en matière d’assurance.

Nous sommes ravis de vous annoncer qu'IBM a été nommé leader dans le carré magique 2025 de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données en nuage (Cloud Database Management Systems).

Des données fiables constituent la base d’une IA précise et fiable, et IBM est aux commandes. Les Entreprises qui utilisent watsonx.data améliorent la précision de l'IA jusqu'à 40 % *, réduisent le temps de préparation manuelle des données et déploient des modèles plus rapidement dans des environnements hybrides.

Nous pensons que c'est cette performance qui a permis à IBM de se positionner en tant que leader dans le Magic Quadrant 2025 de Gartner pour les systèmes de gestion de bases de données en nuage (Cloud Database Management Systems). Dans notre perspective, la reconnaissance de cette année est une confirmation de l’objectif d’IBM de stimuler le succès croissant de nos clients avec watsonx.data, Db2, Netezza et l’acquisition récente de DataStax. Ensemble, ces produits permettent aux entreprises de moderniser les Workload, de simplifier les Opérations et de propulser une IA fiable et Évolutif avec des données prêtes à l’IA.

Vous pouvez recevoir votre copie gratuite du rapport ici.