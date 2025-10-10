Gartner nomme IBM parmi les leaders de son rapport Magic Quadrant 2025 dans la catégorie API Management

Pour la 10e fois consécutive, IBM a été reconnu comme leader par le rapport Gartner Magic Quadrant 2025 dans la catégorie API Management.
Lire le rapport Gartner Magic Quadrant 2025 for API Management.
Pour nous, cette reconnaissance met en évidence la confiance que nos clients nous accordent et notre mission permanente est de fournir des solutions API sécurisées, évolutives et innovantes.
Remarque : cette image du Magic Quadrant a été publiée par Gartner, Inc. dans le cadre d’une note de recherche plus large et doit être évaluée dans le contexte général du rapport. Le rapport Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.
Le rapport « Critical Capabilities for API Management » est un complément au Gartner Magic Quadrant et fournit des informations plus approfondies sur les offres des fournisseurs, portant sur 12 fonctionnalités clés de la gestion des API et 6 cas d’utilisation.
Lire le rapport Gartner 2025 : Critical Capabilities for API Management.
API Connect est une solution complète de gestion des API qui permet aux clients de créer, gérer, sécuriser et de rendre accessibles des API dans des environnements hybrides, multicloud et sur site. Avec son ensemble de fonctionnalités robustes, notamment API Agent, AI Gateway, Developer portal, API Connect offre une gestion du cycle de vie de bout en bout pour les API qui favorisent la transformation numérique.
API Connect, la fonctionnalité de gestion des API au sein d’IBM webMethods Hybrid Integration, fournit un environnement hybride unifié qui réinvente l’intégration pour l’ère de l’IA. Obtenez une valeur ajoutée grâce à IBM webMethods Hybrid Integration, avec notamment IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ et des passerelles tierces. Cela permet aux entreprises d’élargir les cas d’utilisation, de rationaliser les workflows et d’alimenter des écosystèmes d’applications modernes grâce à de multiples styles d’intégration.
Les entreprises modernes fonctionnent grâce aux API. Assurez-vous que les vôtres soient protégées, commercialisables et prêtes à évoluer. API Connect offre les fonctionnalités suivantes :
Au-delà de la reconnaissance des analystes, nous tenons à mettre en avant nos clients du monde entier qui obtiennent des résultats favorables à leur réussite :
Nous pensons que la reconnaissance par Gartner souligne le leadership d’IBM à travers l’aide apportée aux entreprises dans la transformation des API en actifs stratégiques, API qui elles-mêmes accélèrent la croissance et l’innovation.
Découvrir API Connect pour comprendre de quelle manière votre organisation peut exploiter tout le potentiel des API.
Gartner, 2025 Gartner Magic Quadrant for API Management, 7 octobre 2025, Par Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. Le rapport était intitulé Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management de 2016 à 2022 et Magic Quadrant for Application Services Governance de 2013 à 2015.
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Elles sont utilisées dans les présentes avec autorisation. Tous droits réservés.
Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.