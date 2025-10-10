Gartner nomme IBM parmi les leaders de son rapport Magic Quadrant 2025 dans la catégorie API Management

API Connect est une solution complète de gestion des API qui permet aux clients de créer, gérer, sécuriser et de rendre accessibles des API dans des environnements hybrides, multicloud et sur site. Avec son ensemble de fonctionnalités robustes, notamment API Agent, AI Gateway, Developer portal, API Connect offre une gestion du cycle de vie de bout en bout pour les API qui favorisent la transformation numérique.

API Connect, la fonctionnalité de gestion des API au sein d’IBM webMethods Hybrid Integration, fournit un environnement hybride unifié qui réinvente l’intégration pour l’ère de l’IA. Obtenez une valeur ajoutée grâce à IBM webMethods Hybrid Integration, avec notamment IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling, IBM MQ et des passerelles tierces. Cela permet aux entreprises d’élargir les cas d’utilisation, de rationaliser les workflows et d’alimenter des écosystèmes d’applications modernes grâce à de multiples styles d’intégration.