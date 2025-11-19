IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de développement d'applications d'IA
La position d'IBM en tant que leader reconnaît l'élan continu de notre portefeuille watsonx.
Nous sommes honorés que Gartner ait désigné IBM parmi les leaders du Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de développement d'applications d'IA. Nous pensons que cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir une IA dédié aux entreprises qui aide les développeurs à créer, déployer et faire évoluer des applications dans tous les secteurs.
IBM pense que notre classement en tant que leader témoigne de la dynamique continue de notre portefeuille Watsonx, une suite intégrée qui inclut watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance et watsonx Orchestrate. Disponible en tant que service entièrement géré sur IBM Cloud ou via AWS Marketplace et déployable partout où les clients le souhaitent, watsonx aide les développeurs à créer des applications alimentées par l'IA rapidement, en toute sécurité et de manière responsable.
Récemment, IBM a introduit des innovations clés, notamment :
De plus, grâce à la prise en charge d'OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx améliore les indicateurs et l'observabilité et fournit une fonctionnalité robuste de gestion de prompt qui permet aux équipes de gérer et de partager efficacement les prompts réutilisables sur le workflow.
Alors que les entreprises s'efforcent d'intégrer l'IA dans tous les aspects de leurs activités, IBM continue à aider ses clients à construire des systèmes d'IA dignes de confiance, évolutifs et responsables.
Lisez le rapport complet du Gartner® Magic Quadrant™ sur les plateformes de développement d'applications d'IA en 2025 ici pour découvrir pourquoi IBM a été reconnue comme leader et comment IBM pense que Watsonx aide les entreprises à accélérer leur transition vers l'IA.
Gartner, Magic Quadrant pour les plateformes de développement d'applications d'IA, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 novembre 2025
Cette image a été publiée par Gartner, Inc. dans le cadre d’un document de recherche plus large et doit être évaluée dans le contexte du document entier. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.
GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’étranger, utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.