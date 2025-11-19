Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de développement d'applications d'IA

La position d'IBM en tant que leader reconnaît l'élan continu de notre portefeuille watsonx.

Publié le 19 novembre 2025
Nous sommes honorés que Gartner ait désigné IBM parmi les leaders du Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de développement d'applications d'IA. Nous pensons que cette reconnaissance souligne notre engagement à fournir une IA dédié aux entreprises qui aide les développeurs à créer, déployer et faire évoluer des applications dans tous les secteurs.

Accélérer le développement de l’IA avec watsonx

IBM pense que notre classement en tant que leader témoigne de la dynamique continue de notre portefeuille Watsonx, une suite intégrée qui inclut watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance et watsonx Orchestrate. Disponible en tant que service entièrement géré sur IBM Cloud ou via AWS Marketplace et déployable partout où les clients le souhaitent, watsonx aide les développeurs à créer des applications alimentées par l'IA rapidement, en toute sécurité et de manière responsable.

Récemment, IBM a introduit des innovations clés, notamment :

  • Nouveaux modèles de fondation Granite 4.0 et accès à tous les modèles tiers ouverts via le passage IA, notamment Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25,05) et plus encore.
  • Observabilité étendue, mise à la base et gestion de l'état des agents pour aider les entreprises à surveiller, déboguer et optimiser les applications d'IA,
  • L’intégration Agent Development Kit (ADK) et Langflow fournit aux développeurs l’infrastructure et les flux de travail nécessaires pour faire passer leurs projets du prototype au déploiement en entreprise sans compromis.
  • Des workflows pour permettre aux clients de prescrire le degré d'agence ou de déterminisme à leurs agents IA.

De plus, grâce à la prise en charge d'OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx améliore les indicateurs et l'observabilité et fournit une fonctionnalité robuste de gestion de prompt qui permet aux équipes de gérer et de partager efficacement les prompts réutilisables sur le workflow.

Poursuivons notre engagement envers une IA responsable et évolutive

Alors que les entreprises s'efforcent d'intégrer l'IA dans tous les aspects de leurs activités, IBM continue à aider ses clients à construire des systèmes d'IA dignes de confiance, évolutifs et responsables. 

  • L'ancrage, la gouvernance et l'observabilité fournissent des services de vectorisation avancés spécialement conçus pour l'IA d'entreprise. Le grounding utilise des services avancés de vectorisation qui mappent les données d’entreprise en représentations structurées et contextuelles — permettant aux modèles IA et agents de récupérer les informations les plus précises et pertinentes lors de la génération de réponses. Cela garantit que les productions restent alignées sur les connaissances vérifiées de l’entreprise, ce qui réduit les hallucinations et améliore la confiance dans les résultats de l’IA.
  • IBM watsonx intègre OpenTelemetry (OTel) : unestructure d'observabilité open source qui capture et standardise les traces, les indicateurs et les journaux à travers les systèmes d'IA distribués. En adoptant OTel, les développeurs et les équipes opérationnelles bénéficient d'une visibilité approfondie sur les performances des composants de l'IA en temps réel, qu'il s'agisse de l'inférence de modèles ou des appels d'API.
  • Les agents IA de watsonx®  tirer parti de la gestion de l'état et du workflow pour maintenir le contexte au fil du temps: suivi des conversations, des décisions et de la mémoire à court terme. Cela permet aux agents de fournir des interactions cohérentes, semblables à celles des humains, tout en conservant la sensibilisation des étapes précédentes d'un workflow ou d'un dialogue.
  • À mesure que la Prompt engineering devient centrale dans le développement d'applications IA, IBM propose un système robuste de gestion des prompts au sein de watsonx qui permet aux équipes de créer, versionner, cataloguer et Partager des prompts entre les projets. Cela permet d’assurer un comportement cohérent des modèles, permettant aux entreprises de standardiser les instructions données aux modèles de langage et de garantir que les productions restent conformes aux cadres des exigences.
  • IBM propose une orchestration ouverte et la possibilité de se connecter et d'orchestrer plusieurs types d'agents: agents personnalisés créés nativement dans watsonx Orchestrate, agents de domaine pré-créés de notre catalogue, agents de partenaires externes de notre catalogue, agents créés avec A2A, agents créés via Langflow et agents avec des outils importés via les serveurs MCP. Nous autorisons l'orchestration de tous ces types d'agents.

Découvrez pourquoi IBM a été reconnu comme un leader

Lisez le rapport complet du Gartner® Magic Quadrant™ sur les plateformes de développement d'applications d'IA en 2025 ici pour découvrir pourquoi IBM a été reconnue comme leader et comment IBM pense que Watsonx aide les entreprises à accélérer leur transition vers l'IA.

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

Clause d’exclusion de responsabilité

Gartner, Magic Quadrant pour les plateformes de développement d'applications d'IA, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17 novembre 2025

Cette image a été publiée par Gartner, Inc. dans le cadre d’un document de recherche plus large et doit être évaluée dans le contexte du document entier. Le document de Gartner est disponible sur demande auprès d’IBM.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l’étranger, utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Gartner n’approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou toute autre type de dénomination. Les publications de recherche de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses recherches et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.