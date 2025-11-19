IBM nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de développement d'applications d'IA

IBM pense que notre classement en tant que leader témoigne de la dynamique continue de notre portefeuille Watsonx, une suite intégrée qui inclut watsonx.ai, watsonx.data watsonx.governance et watsonx Orchestrate. Disponible en tant que service entièrement géré sur IBM Cloud ou via AWS Marketplace et déployable partout où les clients le souhaitent, watsonx aide les développeurs à créer des applications alimentées par l'IA rapidement, en toute sécurité et de manière responsable.

Récemment, IBM a introduit des innovations clés, notamment :

Nouveaux modèles de fondation Granite 4.0 et accès à tous les modèles tiers ouverts via le passage IA, notamment Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25,05) et plus encore.

Observabilité étendue, mise à la base et gestion de l'état des agents pour aider les entreprises à surveiller, déboguer et optimiser les applications d'IA,

L'intégration Agent Development Kit (ADK) et Langflow fournit aux développeurs l'infrastructure et les flux de travail nécessaires pour faire passer leurs projets du prototype au déploiement en entreprise sans compromis.

Des workflows pour permettre aux clients de prescrire le degré d'agence ou de déterminisme à leurs agents IA.

De plus, grâce à la prise en charge d'OpenTelemetry (OTel), IBM watsonx améliore les indicateurs et l'observabilité et fournit une fonctionnalité robuste de gestion de prompt qui permet aux équipes de gérer et de partager efficacement les prompts réutilisables sur le workflow.