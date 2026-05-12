IBM nommé leader dans le classement IDC MarketScape 2025-2026 pour les services de mise en œuvre de Salesforce

L’approche d’IBM en matière de transformation métier repose sur un principe simple : l’IA est aussi puissante que les processus et les personas qu’elle sous-tend, ainsi que les données et la plateforme qui la sous-tendent.

En unifiant les données structurées et les données non structurées à travers l’entreprise, de Salesforce Data Cloud aux mainframes et systèmes ERP, IBM offre aux clients une base de données complète et fiable qui fait de l’automatisation Salesforce et de l’IA le véritable moteur moteur du « Client 360 ». Ainsi, l’expertise approfondie d’IBM en matière de plateforme couvre l’ensemble du cycle de vie de Salesforce, en connectant l’ensemble de l’écosystème de produits Salesforce à des solutions cohérentes et de bout en bout, adaptées à l’activité de chaque client.

C’est à cette intersection des données et de la plateforme que l’IA donne vie à la transformation. L’architecture multi-agents d’IBM, basée sur Salesforce Einstein et watsonx Orchestrate, permet aux agents IA d’agir simultanément sur les environnements Salesforce, SAP et mainframe, optimisant à la fois les processus internes et les interactions externes avec les clients à l’échelle.

IBM fait preuve de leadership tout au long du cycle d’implémentation de Salesforce, de la stratégie client et de la conception de la plateforme en direct et spécifique au secteur jusqu’aux services gérés, tout en apportant de solides capacités d’intégration qui relient Salesforce à SAP, aux environnements mainframe et à d’autres plateformes d’entreprise clés. IBM est également le seul partenaire de confiance capable de soutenir les quatre piliers de la stratégie de commercialisation Agentforce de Salesforce, une distinction qui témoigne de l’étendue de l’expertise sectorielle et fonctionnelle d’IBM.