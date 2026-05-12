IBM nommé leader dans le classement IDC MarketScape 2025-2026 pour les services de mise en œuvre de Salesforce

La reconnaissance d’IBM en tant que leader dans l’IDC MarketScape 2025-2026 représente ce dont les entreprises qui naviguent dans la transformation Salesforce alimentée par l’IA ont aujourd’hui besoin : une exécution unifiée et de bout en bout qui connecte l’IA, les données et le cœur de l’entreprise.
Les transformations Salesforce les plus réussies partagent un fil conducteur : elles relient données, plateforme et IA en une expérience unifiée qui favorise un meilleur engagement client, une visibilité à 360 degrés plus détaillée et des résultats métier mesurables. C’est le travail qu’IBM Consulting mène auprès de ses clients depuis plus de 25 ans, et c’est sur cette base qu’IBM a été reconnu en tant que leader dans le classement IDC MarketScape pour les services mondiaux de mise en œuvre de Salesforce pour la période 2025-2026.
Cette reconnaissance reflète la capacité d’IBM Consulting à offrir une transformation Salesforce de bout en bout connectée à l’ensemble de l’entreprise, de la stratégie et la conception aux services gérés, ainsi que la force de l’approche d’IBM visant à unifier données, plateforme et IA afin d’aider les clients à accroître leurs revenus, à améliorer leur service et à fonctionner plus efficacement.
L’approche d’IBM en matière de transformation métier repose sur un principe simple : l’IA est aussi puissante que les processus et les personas qu’elle sous-tend, ainsi que les données et la plateforme qui la sous-tendent.
En unifiant les données structurées et les données non structurées à travers l’entreprise, de Salesforce Data Cloud aux mainframes et systèmes ERP, IBM offre aux clients une base de données complète et fiable qui fait de l’automatisation Salesforce et de l’IA le véritable moteur moteur du « Client 360 ». Ainsi, l’expertise approfondie d’IBM en matière de plateforme couvre l’ensemble du cycle de vie de Salesforce, en connectant l’ensemble de l’écosystème de produits Salesforce à des solutions cohérentes et de bout en bout, adaptées à l’activité de chaque client.
C’est à cette intersection des données et de la plateforme que l’IA donne vie à la transformation. L’architecture multi-agents d’IBM, basée sur Salesforce Einstein et watsonx Orchestrate, permet aux agents IA d’agir simultanément sur les environnements Salesforce, SAP et mainframe, optimisant à la fois les processus internes et les interactions externes avec les clients à l’échelle.
IBM fait preuve de leadership tout au long du cycle d’implémentation de Salesforce, de la stratégie client et de la conception de la plateforme en direct et spécifique au secteur jusqu’aux services gérés, tout en apportant de solides capacités d’intégration qui relient Salesforce à SAP, aux environnements mainframe et à d’autres plateformes d’entreprise clés. IBM est également le seul partenaire de confiance capable de soutenir les quatre piliers de la stratégie de commercialisation Agentforce de Salesforce, une distinction qui témoigne de l’étendue de l’expertise sectorielle et fonctionnelle d’IBM.
Les clients d’IBM Consulting de tous les secteurs sont déjà conscients de l’importance de ce leadership dans les environnements de production.
Services financiers
Les institutions financières font face à une pression croissante lorsqu’il s’agit de pénétrer de nouveaux marchés, d’accélérer et de rationaliser l’intégration et l’initiation des clients, de réduire les coûts de service et de répondre à des exigences réglementaires complexes, le tout, sans compromettre la sécurité ni l’accès aux données bancaires centrales. Les Agent Packs spécifiques aux secteurs d’IBM fournissent des agents IA alignés sur les réglementations directement dans Salesforce, aidant les institutions à relever ces défis tout en accédant en toute sécurité aux données bancaires ou mainframes grâce à l’intégration Zero Copy.
Vente au détail et produits de consommation
Les détaillants ont du mal à unifier les données clients fragmentées sur les différents canaux, compliquant la mise en place d’expériences personnalisées et cohérentes qui favorisent la fidélisation et les achats répétés. IBM aide les détaillants à utiliser Salesforce Data Cloud et Agentforce pour unifier les données clients en temps réel, surveiller les activités actuelles et cibles du marché et automatiser des offres personnalisées, des interactions de service et des recommandations en tenant compte des stocks à chaque point de contact.
Opérations d’entreprise complexes
Les entreprises qui utilisent des systèmes SAP ou mainframe aux côtés de Salesforce sont souvent confrontées à des frictions importantes entre les opérations en front-office et back-office, ce qui ralentit la résolution des problèmes, crée des lacunes de service et limite l’efficacité sur le terrain. Les capacités d’intégration d’IBM permettent aux agents IA orchestrés par watsonx et Einstein d’agir simultanément dans les deux environnements, améliorant la gestion des services et accélérant la résolution sans nécessiter de migration de données ou de consolidation de plateforme coûteuse.
Le cabinet Salesforce d’IBM Consulting est l’un des mieux établis dans l’écosystème. Depuis plus de 25 ans, IBM et Salesforce collaborent avec des conseils consultatifs, fournissant des solutions sectorielles et des initiatives conjointes de mise sur le marché, construisant une relation passant d’implémentations CRM fondamentales à la transformation de l’IA agentique telle que nous la connaissons aujourd’hui.
À ce jour, le cabinet Salesforce d’IBM Consulting est présent dans plus de 80 pays et est soutenu par près de 7 100 praticiens certifiés titulaires de plus de 27 000 certifications. Il combine une connaissance approfondie des secteurs, une expertise des processus et une spécialisation des plateformes, apportant directement les capacités plus larges d’IBM en cloud hybride et en IA dans les environnements Salesforce, y compris watsonx, les modèles de fondation Granite et l’approche Zero Copy d’IBM en matière d’intégration des données.
Le leadership d’IBM dans l’IDC MarketScape reflète une conviction simple : la transformation de Salesforce qui ne se connecte pas à l’ensemble de l’entreprise n’apporte pas toute sa valeur. IBM Consulting apporte l’envergure, la profondeur et la méthodologie axée sur l’IA pour donner vie à cette connexion dans tous les secteurs, à chaque étape de votre parcours Salesforce.
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