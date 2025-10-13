Nous sommes fiers d’annoncer qu’IBM a été nommée dans la catégorie Leaders du rapport IDC MarketScape: Worldwide Managed Security Service Edge Services 2025 Vendor Assessment.
Selon une étude de l’IBM Institute of Business Value (IBV), une entreprise propose en moyenne 83 solutions de sécurité différentes provenant de 29 fournisseurs, et 52 % des dirigeants déclarent que la complexité est le principal obstacle aux opérations de sécurité.
Pour relever ce défi, IBM Consulting Cybersecurity Services a introduit Security Service Edge (SSE), un cadre fourni par le cloud qui unifie une gamme de services de sécurité, sécurisant l’accès des effectifs distribués aux applications informatiques (IT) et opérationnelles (OT). Le cadre d’exigences SSE simplifie non seulement la gestion de la sécurité, mais assure également une protection cohérente dans divers environnements, améliorant ainsi la cyber résilience globale.
Les capacités SSE d’IBM Consulting Cybersecurity Services aident les entreprises à moderniser leur posture de sécurité réseau, à consolider de multiples solutions et à simplifier les opérations de sécurité, ce qui leur permet d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux.
Nos services comprennent la conception d’une stratégie de modernisation de la sécurité parfaitement dimensionnée, le déploiement et la gestion de plateformes et de politiques ESS à à la pointe de l’industrie, et l’amélioration de la visibilité, de la détection des menaces et de la réponse. En nous appuyant sur une prise de décision autonome avec des systèmes IA agentique, nous accélérons l’évaluation de la sécurité et de la conformité du réseau et automatisons la conception de la politique de sécurité et la gestion du changement, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle accrue et des résultats commerciaux accélérés.
Au-delà de la technologie, IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec ses clients pour s’assurer que l’adoption du SSE correspond à leurs objectifs métier et à leurs exigences de conformité. Nous fournissons une surveillance continue et des renseignements proactifs sur les menaces pour aider les entreprises à garder une longueur d’avance sur l’évolution des cybermenaces. Nos experts possèdent des connaissances approfondies qui leur permettent de proposer des solutions adaptées à chaque domaine d’activité.
Dans un environnement numérique en constante évolution, la capacité de consolider les outils de sécurité, de réduire la complexité et de répondre aux menaces en temps réel n’est plus une option, mais une nécessité. La reconnaissance d’IBM en tant que leader dans le rapport IDC MarketScape valide notre engagement en faveur de l’innovation, de la réussite des clients et de l’obtention de résultats mesurables.
IBM est reconnaissante envers ses clients qui lui font confiance pour exceller dans la livraison, ainsi qu’envers IDC pour cette distinction. Nous nous réjouissons de continuer à aider les entreprises à renforcer leur posture de sécurité et à prospérer à l’ère numérique.