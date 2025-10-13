Les capacités SSE d’IBM Consulting Cybersecurity Services aident les entreprises à moderniser leur posture de sécurité réseau, à consolider de multiples solutions et à simplifier les opérations de sécurité, ce qui leur permet d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Nos services comprennent la conception d’une stratégie de modernisation de la sécurité parfaitement dimensionnée, le déploiement et la gestion de plateformes et de politiques ESS à à la pointe de l’industrie, et l’amélioration de la visibilité, de la détection des menaces et de la réponse. En nous appuyant sur une prise de décision autonome avec des systèmes IA agentique, nous accélérons l’évaluation de la sécurité et de la conformité du réseau et automatisons la conception de la politique de sécurité et la gestion du changement, ce qui se traduit par une efficacité opérationnelle accrue et des résultats commerciaux accélérés.

Au-delà de la technologie, IBM Consulting travaille en étroite collaboration avec ses clients pour s’assurer que l’adoption du SSE correspond à leurs objectifs métier et à leurs exigences de conformité. Nous fournissons une surveillance continue et des renseignements proactifs sur les menaces pour aider les entreprises à garder une longueur d’avance sur l’évolution des cybermenaces. Nos experts possèdent des connaissances approfondies qui leur permettent de proposer des solutions adaptées à chaque domaine d’activité.