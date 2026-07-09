IBM nommé Leader dans le Gartner Magic Quadrant 2026 pour l’externalisation des processus comptables et financiers (BPO)

Au cours de l’année écoulée, IBM a considérablement amélioré ses capacités d’opérations financières en intégrant l’IA agentique dans des processus clés, notamment les cycles procure-to-pay (P2P), order-to-cash (O2C) et record-to-report (R2R).

Cette évolution va au-delà de l’automatisation et permet un engagement plus intuitif et intelligent entre la finance et l’entreprise.

Grâce aux expériences personnalisées centrées sur la personne, les utilisateurs professionnels peuvent désormais interagir avec les opérations financières de manière plus naturelle, en utilisant des interfaces conversationnelles et des requêtes en langage naturel pour obtenir des informations exploitables plus rapidement. Au lieu de naviguer dans des systèmes complexes ou de consulter des rapports statiques, ils peuvent simplement poser des questions et recevoir des recommandations exploitables en temps réel. Cette évolution permet à la fonction finance de s’affirmer comme un partenaire plus proactif et stratégique pour l’entreprise.