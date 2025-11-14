Intelligence artificielle Calcul et serveurs Automatisation informatique

IBM MQ SaaS sur AWS : messagerie conçue pour la connectivité hybride et multi-cloud

Disponible à partir du 28 novembre 2025, cette nouvelle option de déploiement rapproche la messagerie de niveau dédié aux entreprises de vos applications et données AWS.

Publié 14 novembre 2025
Nous sommes ravis d’annoncer le lancement d’IBM MQ en tant qu’offre SaaS entièrement gérée et sous infrastructure d’hébergement dédiée à un locataire unique sur AWS. Ce plan s’appuie sur le lancement réussi d’IBM MQ en tant qu’instances réservées de service sur IBM Cloud  l’année dernière.

Pourquoi choisir l’instance réservée IBM MQ SaaS sur AWS ?

Depuis des décennies, les entreprises du monde entier s’appuient sur IBM MQ pour s’assurer que les données critiques déplacent de manière sûre, fiable et exactement une fois, quelle que soit la complexité de l’environnement informatique. Alors que les entreprises accélèrent leur transition vers le cloud hybride et le multicloud, la demande de messages qui renforce la confiance dédié aux entreprises avec la flexibilité cloud natif n’a jamais été aussi forte.

Les entreprises qui utilisent des workload sur AWS ont besoin d’une infrastructure de messagerie aussi riche en sécurité et aussi fiable que leurs systèmes les plus critiques, mais sans la charge opérationnelle de le gérer elles-mêmes. C’est exactement ce que propose IBM MQ SaaS sur AWS :

  • Fournissez des gestionnaires de file d’attente IBM MQ hautement disponibles avec une infrastructure dédiée sur AWS.
  • Réduisez les frais généraux d’exploitation grâce aux mises à jour, aux correctifs et à la surveillance gérés par IBM.
  • Déployez dynamiquement les réseaux IBM MQ et accélérez la connectivité entre environnements hybrides et multi-cloud.
  • IBM MQ en tant que service vise à offrir les niveaux de disponibilité les plus élevés et propose un accord de niveau de service (SLA) allant jusqu’à 99,99 %, qui accorde des crédits sur les frais de service si un service ne respecte pas son objectif de disponibilité déclaré.
  • Exécutez les workloads critiques avec MQ SaaS, entièrement pris en charge par IBM, y compris les correctifs, pour le code logiciel sous-jacent.

4 fonctionnalités principales dans IBM MQ SaaS sur AWS

Les applications modernes nécessitent rapidité, résilience et sécurité intégrée. Avec IBM MQ SaaS sur AWS, ces éléments sont fondamentaux, et non facultatifs :

  1. Architecture d’instances réservées avec des clusters dédiés pour des performances accrues et une isolation pour une posture de sécurité renforcée.
  2. La haute disponibilité native reproduit les données dans trois zones de disponibilité, afin de prévenir la perte de messages en cas de défaillance d’une zone de disponibilité.
  3. L’automatisation du déploiement à l’aide d’API REST permet un déploiement programmatique des gestionnaires de file d’attente, conçu pour des déploiements plus rapides et reproductibles avec moins d’erreurs.
  4. Mises à niveau progressives automatisées et correctifs de sécurité conçus pour maintenir les systèmes à jour et renforcer la sécurité avec un minimum de temps d’arrêt.

Cas d’utilisation réels d’IBM MQ SaaS

Des transactions bancaires à la logistique de la chaîne d’approvisionnement, IBM MQ SaaS sur AWS soutient les secteurs où la fiabilité n’est pas négociable :

  • Les institutions financières peuvent moderniser leurs systèmes de transaction et se connecter aux réseaux de paiement et de compensation.
  • Les détaillants améliorent la satisfaction des clients en veillant à ce que les commandes ne soient pas perdues tout en évoluant de façon fluide pour répondre à la demande saisonnière.
  • Les fournisseurs de services de voyage et de transport peuvent fournir des mises à jour en temps réel sur les vols, la manutention des bagages et les réservations, tout en s’intégrant aux réseaux de suivi mondiaux.
  • Et dans les secteurs de l’automobile et de la fabrication, MQ permet une communication résiliente entre les équipements de la chaîne de production et les stocks, favorisant ainsi l’efficacité et la tolérance aux pannes.

Moderniser votre messagerie

Le lancement d’IBM MQ SaaS sur AWS marque une étape importante dans l’introduction de la messagerie d’entreprise dans les environnements des entreprises modernes. En combinant la fiabilité d’IBM MQ avec l’agilité d’AWS, les entreprises peuvent accélérer la modernisation tout en veillant à ce que leurs données les plus critiques arrivent là où elles doivent aller. L’instance réservée IBM MQ SaaS sur AWS sera disponible à partir du 28 novembre 2025.

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

