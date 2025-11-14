IBM MQ SaaS sur AWS : messagerie conçue pour la connectivité hybride et multi-cloud

Depuis des décennies, les entreprises du monde entier s’appuient sur IBM MQ pour s’assurer que les données critiques déplacent de manière sûre, fiable et exactement une fois, quelle que soit la complexité de l’environnement informatique. Alors que les entreprises accélèrent leur transition vers le cloud hybride et le multicloud, la demande de messages qui renforce la confiance dédié aux entreprises avec la flexibilité cloud natif n’a jamais été aussi forte.

Les entreprises qui utilisent des workload sur AWS ont besoin d’une infrastructure de messagerie aussi riche en sécurité et aussi fiable que leurs systèmes les plus critiques, mais sans la charge opérationnelle de le gérer elles-mêmes. C’est exactement ce que propose IBM MQ SaaS sur AWS :