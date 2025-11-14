IBM MQ SaaS sur AWS : messagerie conçue pour la connectivité hybride et multi-cloud

Depuis des décennies, les entreprises du monde entier s’appuient sur IBM MQ pour s’assurer que les données critiques déplacent de manière sûre, fiable et exactement une fois, quelle que soit la complexité de l’environnement informatique. Alors que les entreprises accélèrent leur transition vers le cloud hybride et le multicloud, la demande de messages qui renforce la confiance dédié aux entreprises avec la flexibilité cloud natif n’a jamais été aussi forte.
Les entreprises qui utilisent des workload sur AWS ont besoin d’une infrastructure de messagerie aussi riche en sécurité et aussi fiable que leurs systèmes les plus critiques, mais sans la charge opérationnelle de le gérer elles-mêmes. C’est exactement ce que propose IBM MQ SaaS sur AWS :
- Fournissez des gestionnaires de file d’attente IBM MQ hautement disponibles avec une infrastructure dédiée sur AWS.
- Réduisez les frais généraux d’exploitation grâce aux mises à jour, aux correctifs et à la surveillance gérés par IBM.
- Déployez dynamiquement les réseaux IBM MQ et accélérez la connectivité entre environnements hybrides et multi-cloud.
- IBM MQ en tant que service vise à offrir les niveaux de disponibilité les plus élevés et propose un accord de niveau de service (SLA) allant jusqu’à 99,99 %, qui accorde des crédits sur les frais de service si un service ne respecte pas son objectif de disponibilité déclaré.
- Exécutez les workloads critiques avec MQ SaaS, entièrement pris en charge par IBM, y compris les correctifs, pour le code logiciel sous-jacent.