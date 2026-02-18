Agents d’IA IBM MQ pour accélérer la résolution des problèmes et améliorer la résilience des messages

IBM MQ AI Agents propose une interface conversationnelle intelligente pour l'administration et le dépannage MQ.
Aujourd'hui, IBM a annoncé le lancement d'IBM MQ AI Agents, une nouvelle fonctionnalité alimentée par l'IA fournie dans le cadre d'IBM MQ Advanced, conçue pour aider les équipes informatiques à diagnostiquer et résoudre plus rapidement les problèmes liés à IBM MQ, améliorer la productivité des administrateurs et réduire la dépendance vis-à-vis des rares experts MQ.
IBM MQ AI Agents applique l'IA et les systèmes agentiques aux opérations de messagerie, permettant aux équipes de comprendre et de répondre aux problèmes sur leurs réseaux MQ à l'aide du langage naturel, ce qui aide à répondre à des questions opérationnelles critiques en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.
IBM MQ AI Agents propose une interface conversationnelle intelligente pour l'administration et le dépannage MQ. Les agents fournissent un point d'entrée unique pour découvrir, analyser et comprendre les situations sur un réseau MQ, en fournissant des informations, des explications et des suggestions d'actions grâce à une interaction en langage naturel.
Lors du lancement, les agents IA MQ (MQ AI Agents) se sont concentrés sur l'un des défis opérationnels les plus courants et les plus critiques auxquels les utilisateurs MQ sont confrontés quotidiennement : comprendre pourquoi les messages ne circulaient pas.
Avec IBM MQ AI Agents, les administrateurs peuvent :
Les agents réduisent la nécessité de recourir à des diagnostics manuels, à des analyses fragmentées et à des interventions d'assistance prolongées.
IBM MQ AI Agents fonctionne sur tous les déploiements IBM MQ, notamment :
Il n'y a aucune limite quant au nombre d'instances d'agent pouvant être déployées. Chaque instance est conçue pour administrer jusqu'à 20 gestionnaires de file d'attente, reflétant les responsabilités opérationnelles et les attentes en matière de performances.
En intégrant directement l'IA dans les opérations MQ, IBM MQ AI Agents aide les entreprises à :
Ces résultats permettent aux équipes de se concentrer moins sur la gestion des urgences et davantage sur la création de valeur pour l'entreprise.
IBM MQ AI Agents exploite des systèmes agentiques qui supportent le raisonnement autonome, la résolution de problèmes autodirigée et l’analyse contextuelle. Cela permet aux agents d'aller au-delà des réponses statiques et de fournir des informations adaptées à l'environnement MQ de chaque client.
IBM MQ AI Agents est une fonctionnalité proposée en tant que composant d’IBM MQ Advanced, y compris IBM MQ Advanced en Cloud Pak pour l’intégration, et sera généralement disponibles à partir du 24 mars 2026.
En savoir plus sur IBM MQ Advanced et IBM MQ AI Agents aujourd'hui.
