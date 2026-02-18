Agents d’IA IBM MQ pour accélérer la résolution des problèmes et améliorer la résilience des messages

Aujourd'hui, IBM a annoncé le lancement d'IBM MQ AI Agents, une nouvelle fonctionnalité alimentée par l'IA fournie dans le cadre d'IBM MQ Advanced, conçue pour aider les équipes informatiques à diagnostiquer et résoudre plus rapidement les problèmes liés à IBM MQ, améliorer la productivité des administrateurs et réduire la dépendance vis-à-vis des rares experts MQ.

IBM MQ AI Agents applique l'IA et les systèmes agentiques aux opérations de messagerie, permettant aux équipes de comprendre et de répondre aux problèmes sur leurs réseaux MQ à l'aide du langage naturel, ce qui aide à répondre à des questions opérationnelles critiques en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.