IBM MQ 9.4.5 : faciliter le déploiement sur Amazon EKS en améliorant la facilité d’utilisation et en renforçant la sécurité

Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent Kubernetes comme base pour la mise à disposition des applications, l’infrastructure de messagerie doit s’intégrer de façon fluide dans ces environnements. IBM MQ 9.4.5 propose une prise en charge améliorée pour déployer et gérer IBM MQ sur Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) à l’aide de l’opérateur IBM MQ.

Grâce à la configuration déclarative et à l’automatisation du cycle de vie, les équipes peuvent déployer les gestionnaires de file d’attente de manière cohérente dans tous les environnements, intégrer MQ dans les workflows GitOps et réduire la configuration manuelle, qui entraîne souvent un risque opérationnel. Les capacités natives de Kubernetes, telles que la récupération automatisée et la mise à l’échelle, contribuent à améliorer la disponibilité et la résilience tout en continuant d’aligner MQ sur les pratiques DevOps modernes.

En rapprochant MQ des applications exécutées sur EKS, les clients peuvent également réduire la latence et améliorer la performance des applications, en particulier pour les architectures basées sur les événements et les microservices.