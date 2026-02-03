IBM MQ 9.4.5 : faciliter le déploiement sur Amazon EKS en améliorant la facilité d’utilisation et en renforçant la sécurité

Désormais disponible, IBM MQ 9.4.5 propose de nouvelles fonctionnalités qui vous aident à moderniser la façon dont vous déployez, exploitez et sécurisez votre infrastructure de messagerie, sans compromettre la fiabilité qui fait la réputation de MQ..
Cette version met l’accent sur trois priorités que les clients nous signalent toujours comme étant les plus importantes : un déploiement cloud natif simplifié, des opérations plus intuitives et une sécurité et une résilience renforcées dans MQ Appliance.
IBM MQ 9.4.5 s’appuie sur les atouts éprouvés de MQ, tout en facilitant son exécution dans les architectures modernes, dont les conteneurs et les plateformes cloud.
Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent Kubernetes comme base pour la mise à disposition des applications, l’infrastructure de messagerie doit s’intégrer de façon fluide dans ces environnements. IBM MQ 9.4.5 propose une prise en charge améliorée pour déployer et gérer IBM MQ sur Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) à l’aide de l’opérateur IBM MQ.
Grâce à la configuration déclarative et à l’automatisation du cycle de vie, les équipes peuvent déployer les gestionnaires de file d’attente de manière cohérente dans tous les environnements, intégrer MQ dans les workflows GitOps et réduire la configuration manuelle, qui entraîne souvent un risque opérationnel. Les capacités natives de Kubernetes, telles que la récupération automatisée et la mise à l’échelle, contribuent à améliorer la disponibilité et la résilience tout en continuant d’aligner MQ sur les pratiques DevOps modernes.
En rapprochant MQ des applications exécutées sur EKS, les clients peuvent également réduire la latence et améliorer la performance des applications, en particulier pour les architectures basées sur les événements et les microservices.
IBM MQ 9.4.5 continue d’améliorer la console MQ, rendant les tâches administratives courantes plus rapides et plus intuitives.
Les nouvelles capacités de gestion des messages permettent aux administrateurs de rechercher les messages et de les copier ou de les déplacer à partir de l’interface Web, éliminant ainsi le besoin de recourir à des fonctionnalités de ligne de commande complexes pour les tâches quotidiennes de résolution des problèmes. Cela réduit considérablement les délais d’investigation lors du diagnostic des problèmes liés aux applications ou de la récupération après panne, aidant les équipes à rétablir le service plus rapidement et avec plus d’assurance.
Ces améliorations en matière de convivialité visent à réduire la charge opérationnelle des administrateurs MQ, à réduire les obstacles pour les nouveaux membres de l’équipe et à favoriser des pratiques opérationnelles cohérentes à travers les parcs MQ distribués et hybrides.
La sécurité et la résilience restent fondamentales pour IBM MQ. La version 9.4.5 apporte de nouvelles améliorations pour aider les entreprises à répondre aux exigences de plus en plus strictes en matière de conformité et de disponibilité.
Cette version inclut un chiffrement supplémentaire pour les communications MQ internes sur l’appliance, ce qui améliore la protection des configurations de haute disponibilité et de reprise après sinistre. En chiffrant la réplication critique et le trafic heartbeat, MQ aide à réduire le risque d’exposition tout en respectant les normes de sécurité réglementaires et sectorielles.
IBM MQ 9.4.5 étend également ses capacités d’observabilité, notamment en approfondissant l’intégration d’OpenTelemetry avec les environnements z/OS, ce qui permet d’améliorer le suivi dans les flux de messages complexes. Cela donne aux équipes une vision plus claire des chemins empruntés par les messages, à identifier les goulots d’étranglement plus rapidement et à assurer une gestion proactive de la performance sur les plateformes hybrides.
IBM MQ continue de prendre en charge un large éventail de plateformes, de langages de programmation et de modèles de déploiement, allant des systèmes traditionnels aux conteneurs, aux appliances, au SaaS et à z/OS. La version 9.4.5 renforce cette portabilité tout en facilitant l’adoption progressive des modèles d’infrastructure modernes.
Qu’il s’agisse de moderniser un déploiement MQ existant, d’étendre la messagerie à Kubernetes ou de renforcer la sécurité et l’observabilité dans divers environnements, IBM MQ 9.4.5 a été conçu pour vous aider à progresser à votre rythme, sans interruption.
IBM MQ 9.4.5 est désormais disponible. Pour en savoir plus sur les nouveautés de cette version, consultez l’annonce complète et la documentation détaillée, ou échangez avec la communauté IBM MQ pour partager vos retours et bonnes pratiques.
Passez à l’étape suivante vers une messagerie moderne, sécurisée et prête pour le cloud avec IBM MQ 9.4.5.