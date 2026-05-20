L’IBM-Microsoft Summit met les clients sur la voie de la Frontier Firm

Les Frontier Labs d’IBM peuvent aider les clients à passer rapidement de l’expérimentation à l’exécution avec l’IA et à obtenir des résultats plus vite.
L’urgence d’opérationnaliser l’IA n’a jamais été aussi manifeste que lors de l’IBM-Microsoft Frontier Summit qui s’est tenu cette semaine à Bangalore, en Inde.
Les dirigeants d’entreprise sont enthousiastes face à ce que le Work Trend Index de Microsoft appelle l’essor de la « Frontier Firm » : des entreprises où les experts humains et les agents IA travaillent ensemble et transforment la manière dont le travail est accompli. Devenir une Frontier Firm exige de nouvelles méthodes de travail, une gouvernance renforcée, une expérimentation plus rapide et la discipline nécessaire pour faire évoluer ce qui crée de la valeur. Dans un océan de pilotes, une exécution rigoureuse est essentielle pour obtenir des résultats durables à l’échelle de l’entreprise avec l’IA.
C’est précisément pour cette raison que nous avons réinventé nos Microsoft Experience Zones au sein des FutureNow Centers d’IBM Consulting pour en faire des Frontier Labs.
Les Frontier Labs d’IBM représentent la prochaine évolution de nos Microsoft Experience Zones mondiales : un écosystème de co-création conçu pour aider les clients à passer rapidement de l’expérimentation à l’exécution avec l’IA, et ainsi obtenir des résultats plus vite.
En nous appuyant sur notre partenariat et sur le service Enterprise Advantage récemment annoncé, nous combinons l’expertise d’IBM en conseil, ingénierie et connaissance sectorielle avec les technologies Microsoft, notamment Azure AI, Microsoft Copilot et Dynamics 365, dans un même hub. Cela crée un environnement dans lequel les clients peuvent prototyper, valider et mettre à l’échelle des solutions face à de véritables défis métier. Nous avons déjà impliqué plus de 200 clients dans ce modèle de co-création.
Avec l’IBM Frontier Lab, nous fournissons des accélérateurs prêts à déployer, conçus pour aider les clients à commencer rapidement à appliquer l’IA aux processus liés aux ressources humaines, au service client, à l’approvisionnement et au développement logiciel. Par exemple, nous disposons d’agents IA qui aident les développeurs et les architectes à moderniser le code hérité. Ces accélérateurs sont conçus non seulement pour mettre l’IA au travail, mais aussi pour produire une valeur métier tangible : réduction des coûts, amélioration de la productivité et prise de décision plus rapide dans les opérations essentielles.
Avec le même état d’esprit qui encourage la co-création et l’exécution autour de l’IA dans les nouveaux Frontier Labs, nous accompagnons les clients dans la résolution de leurs défis métier grâce à notre Frontier Forge Buildathon, où les équipes d’IBM et des clients travailleront concrètement ensemble pour créer et tester de véritables solutions d’IA.
À l’ère de l’IA, l’avantage concurrentiel appartiendra de plus en plus aux entreprises capables de passer de l’idée à la mise en œuvre plus vite que le marché qui les entoure. Aujourd’hui, avec les nouveaux Frontier Labs et la possibilité pour les clients de participer au Frontier Forge Buildathon de cette année, IBM et Microsoft fournissent les ressources nécessaires pour permettre aux clients d’explorer, de créer et de développer leur activité grâce à l’IA afin de répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’entreprise.
IBM et Microsoft collaborent depuis des décennies pour aider les clients à moderniser et transformer leurs activités. À l’ère de l’IA, les exigences sont plus élevées. Les clients recherchent des partenaires capables d’associer profondeur technologique, connaissance sectorielle et discipline d’exécution pour produire des résultats concrets. IBM, avec Microsoft, entend contribuer à guider cette transition.
Découvrir les Frontier Labs d’IBM et le partenariat IBM-Microsoft