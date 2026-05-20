L’IBM-Microsoft Summit met les clients sur la voie de la Frontier Firm

Les Frontier Labs d’IBM représentent la prochaine évolution de nos Microsoft Experience Zones mondiales : un écosystème de co-création conçu pour aider les clients à passer rapidement de l’expérimentation à l’exécution avec l’IA, et ainsi obtenir des résultats plus vite.

En nous appuyant sur notre partenariat et sur le service Enterprise Advantage récemment annoncé, nous combinons l’expertise d’IBM en conseil, ingénierie et connaissance sectorielle avec les technologies Microsoft, notamment Azure AI, Microsoft Copilot et Dynamics 365, dans un même hub. Cela crée un environnement dans lequel les clients peuvent prototyper, valider et mettre à l’échelle des solutions face à de véritables défis métier. Nous avons déjà impliqué plus de 200 clients dans ce modèle de co-création.

Avec l’IBM Frontier Lab, nous fournissons des accélérateurs prêts à déployer, conçus pour aider les clients à commencer rapidement à appliquer l’IA aux processus liés aux ressources humaines, au service client, à l’approvisionnement et au développement logiciel. Par exemple, nous disposons d’agents IA qui aident les développeurs et les architectes à moderniser le code hérité. Ces accélérateurs sont conçus non seulement pour mettre l’IA au travail, mais aussi pour produire une valeur métier tangible : réduction des coûts, amélioration de la productivité et prise de décision plus rapide dans les opérations essentielles.

Avec le même état d’esprit qui encourage la co-création et l’exécution autour de l’IA dans les nouveaux Frontier Labs, nous accompagnons les clients dans la résolution de leurs défis métier grâce à notre Frontier Forge Buildathon, où les équipes d’IBM et des clients travailleront concrètement ensemble pour créer et tester de véritables solutions d’IA.