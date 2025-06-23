23 juin 2025
Nous sommes ravis d’annoncer IBM Match 360 as a Service Essential Edition, une solution SaaS conçue pour offrir les capacités robustes de nos outils de Master Data Management (MDM) les plus performants aux entreprises de toutes tailles.
Avec Match 360 as a Service, les entreprises peuvent profiter de la vue à 360 degrés d’IBM sur les données de référence via une plateforme SaaS simple et évolutive. Que vous soyez une petite équipe commençant son parcours de transformation numérique ou une grande entreprise à la recherche d’un accès rapide et efficace à ses données critiques, cette solution est conçue pour répondre à vos besoins.
Les entreprises modernes doivent relever le défi de la consolidation et de la centralisation de l’accès à des données dispersées dans divers silos et workflows.
L’utilisation d’applications disparates et de systèmes crée des silos d’informations qui signifient trop souvent que ces données ont une valeur inexploitée ou présentent des risques potentiels dans des domaines tels que les clients, les entreprises, les comptes et la localisation. Cela accroît également la défiance vis-à-vis des données en raison d’un manque de cohérence ; les données manquantes, obsolètes et inexactes peuvent entraver les décisions de l’entreprise, ralentir la mise sur le marché et accroître les inefficacités opérationnelles.
C’est là que le MDM entre en jeu : en unifiant des sources de données disparates, en améliorant la gouvernance et en fournissant une source d’information unique, le MDM permet une prise de décision plus rapide et favorise la Business Intelligence.
Avec Match 360 as a Service, IBM s’appuie sur cette base en proposant une gestion des données de référence SaaS qui :
Les outils de Master Data Management d’IBM sont depuis longtemps approuvés par les entreprises citées au classement Fortune 500 et dans tous les secteurs, leur permettant de tirer parti de leurs données pour prendre des décisions critiques.
Avec Match 360 as a Service Essential Edition, IBM étend son innovation aux entreprises à la recherche d’un point d’entrée abordable et évolutif dans le MDM.
Voici comment Match 360 offre une valeur inégalée :
En s’intégrant à l’architecture Data Fabric d’IBM, Match 360 as a Service Essential Edition simplifie également l’accès aux données, tout en offrant gouvernance et évolutivité dans le cadre de votre stratégie globale de données.
IBM a été reconnu comme un leader dans la gestion des données et la gouvernance, notamment en étant nommé Leader dans le Gartner Magic Quadrant 2024 pour les solutions de qualité des données augmentée. Avec plusieurs décennies d’expérience, IBM veille à ce que les entreprises disposent non seulement des outils, mais aussi de l’expertise nécessaire pour réussir leur parcours MDM.
Les principales capacités des outils IBM MDM comprennent :
Avec Match 360 as a Service, IBM offre ces mêmes capacités fiables dans un format SaaS par abonnement, adapté pour répondre aux besoins de votre entreprise, où qu’elle se trouve aujourd’hui et où elle sera demain.
Découvrez par vous-même les avantages d’IBM Match 360 as a Service. Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment obtenir une vue fiable à 360 degrés de vos données de référence tout en tirant parti de la simplicité, de l’évolutivité et de la rapidité du SaaS.
Renforcez vos équipes, optimisez vos données et libérez tout le potentiel de le MDM avec IBM.