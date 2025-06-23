IBM Match Match 360 as a Service : votre Master Data Management, simplifié

Nous sommes ravis d’annoncer IBM Match 360 as a Service Essential Edition, une solution SaaS conçue pour offrir les capacités robustes de nos outils de Master Data Management (MDM) les plus performants aux entreprises de toutes tailles.

Avec Match 360 as a Service, les entreprises peuvent profiter de la vue à 360 degrés d’IBM sur les données de référence via une plateforme SaaS simple et évolutive. Que vous soyez une petite équipe commençant son parcours de transformation numérique ou une grande entreprise à la recherche d’un accès rapide et efficace à ses données critiques, cette solution est conçue pour répondre à vos besoins.

Pourquoi le Master Data Management est important

Les entreprises modernes doivent relever le défi de la consolidation et de la centralisation de l’accès à des données dispersées dans divers silos et workflows.

L’utilisation d’applications disparates et de systèmes crée des silos d’informations qui signifient trop souvent que ces données ont une valeur inexploitée ou présentent des risques potentiels dans des domaines tels que les clients, les entreprises, les comptes et la localisation. Cela accroît également la défiance vis-à-vis des données en raison d’un manque de cohérence ; les données manquantes, obsolètes et inexactes peuvent entraver les décisions de l’entreprise, ralentir la mise sur le marché et accroître les inefficacités opérationnelles.

C’est là que le MDM entre en jeu : en unifiant des sources de données disparates, en améliorant la gouvernance et en fournissant une source d’information unique, le MDM permet une prise de décision plus rapide et favorise la Business Intelligence.

Avec Match 360 as a Service, IBM s’appuie sur cette base en proposant une gestion des données de référence SaaS qui :

  • Gère et rapproche les données multidomaines : combine intelligemment les enregistrements associés pour créer des vues précises et unifiées des clients, des entreprises, des emplacements, etc.
  • Fournit des données fiables et précises pour l’IA et les opérations critiques : fournit des données adaptées aux besoins de votre entreprise pour des cas d’utilisation efficaces de l’IA et pour alimenter les opérations quotidiennes.
  • Permet d’établir des relations entre les données : identifie les connexions pour créer une vue cohérente et complète d’une entité dans toutes les sources.
  • Donne aux entreprises les moyens d’agir à grande échelle et rapidement : accélère la prise de décision grâce à un accès rapide à des données de référence en temps quasi réel, précises, fiables et exploitables pour vos équipes et vos applications.

Un point d’entrée abordable et évolutif vers le MDM

Les outils de Master Data Management d’IBM sont depuis longtemps approuvés par les entreprises citées au classement Fortune 500 et dans tous les secteurs, leur permettant de tirer parti de leurs données pour prendre des décisions critiques.

Avec Match 360 as a Service Essential Edition, IBM étend son innovation aux entreprises à la recherche d’un point d’entrée abordable et évolutif dans le MDM.

Voici comment Match 360 offre une valeur inégalée :

  • Flexibilité pour répondre à l’évolution et à la croissance des besoins métier : permet d’obtenir des vues à 360 degrés augmentées sur plusieurs domaines, en adaptant vos modèles MDM à vos besoins métier en aval.
  • Réduction des risques métier et confiance dans vos données accrue : améliorez la précision des correspondances adaptées à votre entreprise via le machine learning, la standardisation et la vérification des données pour une mise en correspondance flexible avec le contrôle de la qualité des données.
  • Automatisation de la correspondance des enregistrements : l’apprentissage automatique garantit une vue unifiée de vos données de référence sur plusieurs domaines.
  • Qualité des données améliorée : suppression des doublons et des enregistrements incohérents. Bénéficiez de données de meilleure qualité et plus précises, adaptées à votre cas d’utilisation spécifique.
  • Productivité accrue : gagnez en efficacité grâce à des interactions low code, à des algorithmes basés sur le machine learning et à l’intégration de l’IA pour mettre vos données fiables à disposition des utilisateurs finaux.
  • Analyses plus rapides : provisionnez et connectez les données de référence pour faciliter les initiatives d’IA, de machine learning et de Business Intelligence.
  • Machine learning intégré : réduisez les frais administratifs et améliorez la précision des correspondances grâce à des modèles pré-entraînés.
  • Simplicité en libre-service : une expérience conviviale permet aux utilisateurs non techniques d’obtenir les données dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin.
  • Architecture SaaS évolutive : commencez petit et développez-vous de manière fluide, IBM prenant en charge l’infrastructure.

En s’intégrant à l’architecture Data Fabric d’IBM, Match 360 as a Service Essential Edition simplifie également l’accès aux données, tout en offrant gouvernance et évolutivité dans le cadre de votre stratégie globale de données.

L’avantage IBM

IBM a été reconnu comme un leader dans la gestion des données et la gouvernance, notamment en étant nommé Leader dans le Gartner Magic Quadrant 2024 pour les solutions de qualité des données augmentée. Avec plusieurs décennies d’expérience, IBM veille à ce que les entreprises disposent non seulement des outils, mais aussi de l’expertise nécessaire pour réussir leur parcours MDM.

Les principales capacités des outils IBM MDM comprennent :

  • Correspondance de données puissante : créez des vues précises et unifiées à partir de sources de données multi-domaines.
  • Gestion avancée des données : fournit un raisonnement transparent derrière les correspondances de données et permet de remédier aux problèmes au moyen de workflows automatisés.
  • Prêt pour l’intégration : tirez parti de votre architecture Data Fabric pour une intégration fluide entre les sources de données internes et externes.

Avec Match 360 as a Service, IBM offre ces mêmes capacités fiables dans un format SaaS par abonnement, adapté pour répondre aux besoins de votre entreprise, où qu’elle se trouve aujourd’hui et où elle sera demain.

Commencez votre parcours avec un essai gratuit

Découvrez par vous-même les avantages d’IBM Match 360 as a Service. Inscrivez-vous pour un essai gratuit dès aujourd’hui et découvrez comment obtenir une vue fiable à 360 degrés de vos données de référence tout en tirant parti de la simplicité, de l’évolutivité et de la rapidité du SaaS.

Renforcez vos équipes, optimisez vos données et libérez tout le potentiel de le MDM avec IBM.

Démarrer l'essai

