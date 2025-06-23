Les entreprises modernes doivent relever le défi de la consolidation et de la centralisation de l’accès à des données dispersées dans divers silos et workflows.

L’utilisation d’applications disparates et de systèmes crée des silos d’informations qui signifient trop souvent que ces données ont une valeur inexploitée ou présentent des risques potentiels dans des domaines tels que les clients, les entreprises, les comptes et la localisation. Cela accroît également la défiance vis-à-vis des données en raison d’un manque de cohérence ; les données manquantes, obsolètes et inexactes peuvent entraver les décisions de l’entreprise, ralentir la mise sur le marché et accroître les inefficacités opérationnelles.



C’est là que le MDM entre en jeu : en unifiant des sources de données disparates, en améliorant la gouvernance et en fournissant une source d’information unique, le MDM permet une prise de décision plus rapide et favorise la Business Intelligence.

Avec Match 360 as a Service, IBM s’appuie sur cette base en proposant une gestion des données de référence SaaS qui :