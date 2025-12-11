IBM reconnu comme leader en matière de transparence de l’IA

IBM a été reconnu comme le développeur de modèles le plus transparent dans l’ Indice de transparence des modèles de fondation (FMTI) 2025, publié par le Centre de recherche sur les modèles de fondation de l’université Stanford.

Le rapport évalue 13 modèles produits par de grands développeurs, dont IBM Granite, notre gamme de petits modèles de langage (SLM) ouverts, performants et fiables.

Ce niveau de transparence permet aux entreprises de déployer l’IA avec une fiabilité, une précision et un contrôle accrus. Lorsque les entreprises comprennent comment les modèles sont construits et gérés, elles peuvent faire confiance aux résultats, réduire les risques et générer davantage de valeur à partir de leurs données, applications et équipes existantes.

IBM a obtenu un score de 95 % dans l’indice FMTI de cette année, le meilleur score de l’histoire de l’indice depuis sa création il y a trois ans, et la plus forte amélioration d’une année sur l’autre parmi tous les développeurs de modèles évalués. La plupart des autres développeurs ont évolué dans la direction opposée, ce qui a entraîné une forte baisse du score moyen de transparence à 41, soit 17 points de moins que l’année dernière.

Face au déclin de la transparence dans l’ensemble du secteur, IBM accélère ses investissements dans l’ouverture afin que les entreprises puissent déployer l’IA à grande échelle de manière sûre et responsable.