IBM reconnu comme leader en matière de transparence de l’IA
Le leadership d’IBM dans le FMTI reflète notre philosophie selon laquelle les entreprises ont besoin d’une IA ouverte, sécurisée et gouvernée.
Le leadership d’IBM dans le FMTI reflète notre philosophie selon laquelle les entreprises ont besoin d’une IA ouverte, sécurisée et gouvernée.
IBM a été reconnu comme le développeur de modèles le plus transparent dans l’ Indice de transparence des modèles de fondation (FMTI) 2025, publié par le Centre de recherche sur les modèles de fondation de l’université Stanford.
Le rapport évalue 13 modèles produits par de grands développeurs, dont IBM Granite, notre gamme de petits modèles de langage (SLM) ouverts, performants et fiables.
Ce niveau de transparence permet aux entreprises de déployer l’IA avec une fiabilité, une précision et un contrôle accrus. Lorsque les entreprises comprennent comment les modèles sont construits et gérés, elles peuvent faire confiance aux résultats, réduire les risques et générer davantage de valeur à partir de leurs données, applications et équipes existantes.
IBM a obtenu un score de 95 % dans l’indice FMTI de cette année, le meilleur score de l’histoire de l’indice depuis sa création il y a trois ans, et la plus forte amélioration d’une année sur l’autre parmi tous les développeurs de modèles évalués. La plupart des autres développeurs ont évolué dans la direction opposée, ce qui a entraîné une forte baisse du score moyen de transparence à 41, soit 17 points de moins que l’année dernière.
Face au déclin de la transparence dans l’ensemble du secteur, IBM accélère ses investissements dans l’ouverture afin que les entreprises puissent déployer l’IA à grande échelle de manière sûre et responsable.
Les entreprises adoptent rapidement l’IA générative à mesure que les modèles de fondation gagnent en puissance. Comme ces modèles influencent de plus en plus de décisions, elles ont besoin d’une visibilité claire sur leur conception et leur gouvernance pour pouvoir faire confiance aux résultats qu’ils produisent.
Faute d’informations claires, les entreprises s’exposent à des risques importants, tels que des biais non identifiés, des comportements imprévisibles et l’incapacité d’expliquer ou de justifier les décisions prises à partir de l’IA.
La transparence des modèles apporte la clarté nécessaire pour gérer ces risques. Elle permet aux équipes d’auditer les pratiques en matière de données, de reproduire les évaluations et de prendre des décisions éclairées quant à l’intégration de l’IA dans leurs processus cœur de métier.
Le rapport met en évidence une tendance générale à la baisse de la transparence chez de nombreux développeurs de modèles, mais « IBM fait figure d’exception positive ». Si de nombreuses entreprises publient des évaluations des capacités et des risques liés à leurs modèles, le manque de détails et de reproductibilité rend ces informations difficiles à exploiter.
Le FMTI de cette année a évalué Granite 3.3, le modèle phare d’IBM à l’époque. Depuis cette évaluation, IBM a lancé la nouvelle génération de la famille, Granite 4.0, qui offre de hautes performances, des vitesses plus élevées et des coûts opérationnels plus faibles comparés à des modèles frontière similaires et plus grands.
Ces avancées s’appuient sur la dynamique de l’écosystème open source, où les modèles Granite ont été téléchargés près de 20 millions de fois l’année dernière.
Granite 4.0 présente une nouvelle architecture hybride, offrant des gains d’efficacité spectaculaires avec une inférence jusqu’à deux fois plus rapide et des besoins mémoire 70 % inférieurs par rapport à des modèles similaires pour les tâches longues et complexes.
Les modèles restent open source sous Apache 2.0, sont les premiers modèles ouverts à recevoir la certification ISO 42001 et sont signés cryptographiquement, confirmant leur respect des bonnes pratiques reconnues internationalement en matière de sécurité, de gouvernance et de transparence.
Comme pour les générations précédentes de Granite, IBM développe la documentation et les informations qui soutiennent le développement de modèles ouverts et responsables, et Granite 4.0 continuera de refléter les mêmes principes de transparence reconnus dans le FMTI de cette année.
Le leadership d’IBM dans le FMTI renforce notre mission de rendre l’IA plus sûre, explicable et exploitable sur n’importe quel cloud, modèle ou environnement de données.
Nous pensons que les entreprises doivent savoir clairement comment les systèmes d’IA sont construits, comment ils se comportent et comment ils sont contrôlés.
Notre portefeuille logiciel est conçu pour la flexibilité, avec des normes ouvertes qui permettent aux entreprises de construire et de déployer l’IA dans n’importe quel environnement. Il s’intègre à tous les modèles, agents, applications ou formats de données afin que les équipes puissent tirer parti de leurs investissements existants sans être contraintes de recourir à des solutions propriétaires. Outre Granite, nous travaillons avec des modèles de pointe tels que Llama, Mistral et Claude, ce qui nous permet d’utiliser le bon modèle pour chaque workload. La gouvernance, la sécurité et l’observabilité sont intégrées au cœur de nos solutions afin de gérer les risques de manière proactive.
Avec watsonx, les entreprises ont une meilleure visibilité sur la façon dont l’IA est utilisée, sur les personnes qui l’utilisent et sur les mesures de protection mises en place. Dans un environnement de l’IA en évolution rapide, IBM fournit la base qui aide les entreprises à déployer et à gouverner l’IA avec confiance. Granite souligne notre engagement en faveur de l’ouverture et de la responsabilité, et notre logiciel permet aux entreprises d’étendre cette confiance à tous les niveaux de leur activité.