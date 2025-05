IBM a été nommé Leader dans le rapport 2025 Omdia Universe pour les assistants IDE No-Low-Pro

IBM watsonx Code Assistant renferme des fonctionnalités d’IA sophistiquées qui en font une solution unique. En s’appuyant sur l’IA générative et l’automatisation avancée, watsonx Code Assistant simplifie et accélère les workflows de codage dans plusieurs langages de programmation, notamment Python, Java et JavaScript. Sa capacité à fournir des recommandations de code en temps réel, à générer des tests unitaires et à traduire le code d’un langage à l’autre améliore la productivité et l’innovation des développeurs.

« IBM voit les entreprises adopter des assistants de codage, déclare Michael Azoff analyste en chef chez Omdia, cloud natif, pour combler le déficit d’un nombre insuffisant de développeurs qualifiés sur le marché afin d’améliorer la productivité sur l’ensemble des rôles de développement, d’accélérer la production de code et d’aider les développeurs novices à se familiariser avec les nouvelles technologies. »

De plus, IBM watsonx Code Assistant s’intègre de façon fluide à la plateforme d’automatisation Ansible, améliorant ainsi le déploiement et la gestion des applications. Cette intégration exploite l’IA pour faciliter la génération de protocoles et de rôles, ainsi que des explications détaillées permettant de rationaliser le développement d’Ansible. Elle tire parti de prompts en langage naturel pour générer des recommandations de code basées sur les bonnes pratiques d’Ansible, simplifiant ainsi la création, l’adoption et la maintenance du contenu d’automatisation. Cette synergie aide les équipes à automatiser les workflows complexes, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à minimiser les interventions manuelles.

IBM watsonx Code Assistant prend également en charge la modernisation des mainframes IBM, en transformant les systèmes hérités en plateformes modernes et efficaces. Ce processus de modernisation cible la qualité, les performances et la sécurité du code, réduisant la dette technique et garantissant une intégration transparente avec les technologies modernes.

Des études et des expériences utilisateur ont démontré l’impact positif d’IBM watsonx Code Assistant sur la productivité des développeurs, soulignant des gains de temps considérables en matière d’explication, de documentation et de génération de code. Une étude de cas notable concerne rKube, une société leader en modernisation des applications basée au Maroc, qui a piloté avec succès watsonx Code Assistant, transformant automatiquement plus de la moitié du code des applications WebSphere traditionnelles.