IBM lance l’édition développeur de watsonx.data : gratuite, locale et prête à alimenter votre prochain prototype

IBM est ravi d’annoncer le lancement de l’édition développeur de watsonx.data, une application de bureau gratuite qui facilite plus que jamais l’exploration, le prototypage et l’apprentissage dans un environnement de data lakehouse complet pour les développeurs et les ingénieurs en traitement de données.
Les data lakehouses offrent la flexibilité des data lakes et la performance des entrepôts de données. Cependant, pour de nombreux développeurs, gérer et interroger ces environnements peut être intimidant. Les configurations traditionnelles nécessitent une expertise technique approfondie, des configurations complexes et une infrastructure coûteuse.
Avec l’édition développeur de watsonx.data, IBM fait tomber ces barrières. Les développeurs, les ingénieurs en traitement de données et les spécialistes des données peuvent désormais configurer un environnement lakehouse complet en quelques minutes, sans se soucier des dépendances au cloud, de la complexité de l'infrastructure ou des versions d'essai à durée limitée.
L’édition développeur est préconfigurée avec l’ensemble d’outils et de composants le plus complet du marché :
Ce n’est pas seulement un bac à sable. Il s’agit d’un environnement de data lakehouse complet, à utilisateur unique, gratuit de manière permanente. Vous pouvez l’installer sur votre bureau, expérimenter avec des données et créer des démonstrations de faisabilité à votre propre rythme, sans date d’expiration ni obstacle lié à une licence.
L’édition développeur d’IBM watsonx.data n’est pas seulement destinée à l’interrogation et à la gestion des données, elle est également conçue pour accélérer l’innovation. Les développeurs peuvent :
Pour faciliter l’adoption, IBM propose les services suivants :
Une fois que vous aurez terminé la découverte de l’édition développeur de watsonx.data, le passage à la version Enterprise se fera en toute transparence : votre travail sera conservé sans effort supplémentaire. Les API réutilisables vous aideront à passer en production, ce qui vous permettra de gagner du temps. Et si vous souhaitez essayer les dernières fonctionnalités d’IA générative, vous pourrez facilement vous inscrire à notre essai SaaS et commencer à utiliser l’environnement entièrement géré.
IBM permet aux développeurs d’apprendre, de créer et d’innover en toute confiance, tout en offrant une voie claire vers des déploiements prêts à l’emploi. Que vous découvriez des architectures lakehouse ou que vous développiez des démonstration de faisabilité, l’édition développeur est le moyen le plus rapide de vous lancer.
L’édition développeur d’IBM watsonx.data est disponible dès maintenant, et gratuite de manière permanente. Téléchargez-la aujourd’hui.
