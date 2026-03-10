Diagramme du pipeline de données montrant les différentes étapes et ses indicateurs, notamment la phase d’évaluation et de connexion
Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM est leader dans sept rapports Gartner® Magic Quadrant™ liés à l’IA en 2025 et 2026.

Reconnus pour notre « exécution » et notre « vision » dans watsonx.

Publié le 10 mars 2026

Les entreprises ont besoin d’une base complète intégrant les agents, le développement de l’IA, la gouvernance et les données. Pourtant, sur un marché de l’IA saturé de spécialistes de niche, les entreprises sont obligées de multiplier les fournisseurs et de gérer la complexité associée. 

IBM watsonx élimine cette complexité. Au lieu de gérer des solutions provenant de plusieurs fournisseurs, les entreprises bénéficient d’un portefeuille unique et intégré, qui couvre toutes les couches de la pile d’IA. En tant que leader de l’IA sur la pile complète de l’entreprise, watsonx offre une solution flexible et évolutive qui apporte une vraie valeur ajoutée.

Diagramme illustrant les applications IBM watsonX

Reconnu comme leader dans plusieurs rapports Gartner sur le cycle de vie des données et de l’IA

En 2025 et 2026, Gartner a désigné IBM comme leader dans sept Gartner Magic Quadrant liés aux données et à l’IA. Nous pensons que cela reflète la capacité d’IBM watsonx à s’exécuter de manière cohérente sur chaque couche du cycle de vie de l’IA, et non seulement dans un seul domaine.

Les Magic Quadrant liés aux données et à l’IA qui désignent IBM comme leader :

  1. Magic Quadrant sur la science des données et le machine learning 2025
  2. Magic Quadrant sur les plateformes de développement d’applications d’IA 2025
  3. Magic Quadrant sur les systèmes de gestion de bases de données cloud 2025
  4. Magic Quadrant sur la gouvernance des données et de l’analytique 2026
  5. Magic Quadrant sur les outils d’intégration des données 2025
  6. Magic Quadrant sur les solutions de gestion des métadonnées 2025
  7. Magic Quadrant sur la qualité des données augmentée 2026

En outre, IBM watsonx a reçu de nombreuses distinctions de RedDot, G2 et TrustRadius en 2025 pour le développement d’applications d’entreprise. 

Pourquoi watsonx

Gartner évalue les fournisseurs en fonction de l’exhaustivité de leur vision et de leur capacité d’exécution dans tous ses Magic Quadrant. Selon nous, la position de leader d’IBM dans ces rapports démontre sa capacité à traduire la vision du marché en résultats concrets pour ses clients. Nous pensons que ces six points forts sont à l’origine de nos distinctions :

  1. Flexibilité hybride et multicloud : les analystes mettent fréquemment en avant la capacité de watsonx à être déployé dans les environnements sur site, cloud et hybrides, un critère critique lors de la gestion des données sensibles ou de l’exploitation dans des secteurs réglementés. Avec watsonx, les clients peuvent personnaliser leur option de déploiement selon leur infrastructure et les besoins de leur entreprise.
  2. Notre approche de bout en bout : watsonx connecte chaque niveau, du développement de l’IA aux agents en passant par la gouvernance et les données, au sein d'un écosystème unique afin de réduire la fragmentation et la complexité. Avec la multiplicité des sous-marchés de l’IA et l’importance croissante de la consolidation des plateformes, watsonx facilite l’unification de chaque étape du cycle de vie de l’IA au sein d’un seul portefeuille. 
  3. Intégration dans toute la pile d’IA : de la gestion des métadonnées à l’intégration et la gouvernance des données, les capacités d’IA sont intégrées dans l’exécution des fonctions principales au sein de watsonx. Cela aide les clients à exploiter leurs données d’une façon plus intelligente, et non plus difficile, en réduisant les efforts manuels et en augmentant le temps nécessaire pour obtenir des informations. 
  4. L’accent que nous mettons sur la gouvernance des données et de l’IA : le marché souligne de plus en plus la nécessité d’une gouvernance des modèles d’IA d’entreprise. Watsonx répond à cette problématique en automatisant la gouvernance tout au long du cycle de vie des données et de l’IA, réduisant ainsi les risques à grande échelle. Nous pensons que notre position de leader dans les rapports Magic Quadrant, à savoir Outils d’intégration de données, Solutions de gestion de bases de données cloud, Solutions de gestion des métadonnées et Plateforme d’analyse et de gouvernance des données, s’explique par la force horizontale de watsonx dans la supervision fournie tout au long du processus.  
  5. Ouvert par choix, flexible par conception : en adoptant des normes ouvertes (OpenLineage, ODCS, MCP) et en s’associant à des hyperscalers (AWS, Azure, Google), watsonx s’intègre facilement dans les environnements existants des clients. Au sein même de watsonx, les clients peuvent choisir et personnaliser une sélection de cadres open source et propriétaires, de modèles de fondation et d’options GPU qui répondent le mieux aux besoins de leur entreprise. 
  6. Stimuler l’innovation de la recherche à la production : IBM Research sert de pipeline d’innovation pour les produits IBM. Par conséquent, de nouvelles technologies sont souvent ajoutées à nos capacités principales et constituent un point récurrent de différenciation. Parmi les exemples, citons nos modèles de la famille Granite, AutoRAG, la création du cadre open source BeeAI, une interface de ligne de commande conçue pour les cadres d’agent IA open source et les offres InstructLab.

De la reconnaissance par les analystes aux résultats concrets

Nous pensons que la reconnaissance d’IBM comme leader par Gartner reflète notre engagement à aider les entreprises soucieuses de construire des bases responsables en matière de données et d’IA. Cet engagement est soutenu par une véritable dynamique de marché : IBM a annoncé un total de 12,5 milliards de dollars USD dans le domaine de l’IA générative, soutenu par watsonx, et 4,5 milliards générés par le déploiement interne. Plébiscité par des milliers d’entreprises, watsonx a développé une IA transformatrice, passant de l’alimentation des expériences numériques personnalisées de Ferrari à la révolution de l’analyse sportive en direct pour l’UFC. Nous pensons que la reconnaissance par les analystes et les résultats concrets démontrent la performance de watsonx à chaque niveau de la pile d’IA d’entreprise.

Découvrez comment IBM aidera votre entreprise à déployer watsonx à l’échelle :

Annika Lee

Product Manager

Clause d’exclusion de responsabilité

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

Gartner n’approuve aucune société, aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications et recommande aux utilisateurs de technologie d’éviter de se limiter aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou tout autre type de dénomination. Les publications de Gartner établissent les opinions de Gartner à travers ses connaissances commerciales et technologiques, et elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, afférente à cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.