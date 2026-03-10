IBM est leader dans sept rapports Gartner® Magic Quadrant™ liés à l’IA en 2025 et 2026.

Reconnus pour notre « exécution » et notre « vision » dans watsonx.
Les entreprises ont besoin d’une base complète intégrant les agents, le développement de l’IA, la gouvernance et les données. Pourtant, sur un marché de l’IA saturé de spécialistes de niche, les entreprises sont obligées de multiplier les fournisseurs et de gérer la complexité associée.
IBM watsonx élimine cette complexité. Au lieu de gérer des solutions provenant de plusieurs fournisseurs, les entreprises bénéficient d’un portefeuille unique et intégré, qui couvre toutes les couches de la pile d’IA. En tant que leader de l’IA sur la pile complète de l’entreprise, watsonx offre une solution flexible et évolutive qui apporte une vraie valeur ajoutée.
En 2025 et 2026, Gartner a désigné IBM comme leader dans sept Gartner Magic Quadrant liés aux données et à l’IA. Nous pensons que cela reflète la capacité d’IBM watsonx à s’exécuter de manière cohérente sur chaque couche du cycle de vie de l’IA, et non seulement dans un seul domaine.
Les Magic Quadrant liés aux données et à l’IA qui désignent IBM comme leader :
En outre, IBM watsonx a reçu de nombreuses distinctions de RedDot, G2 et TrustRadius en 2025 pour le développement d’applications d’entreprise.
Gartner évalue les fournisseurs en fonction de l’exhaustivité de leur vision et de leur capacité d’exécution dans tous ses Magic Quadrant. Selon nous, la position de leader d’IBM dans ces rapports démontre sa capacité à traduire la vision du marché en résultats concrets pour ses clients. Nous pensons que ces six points forts sont à l’origine de nos distinctions :
Nous pensons que la reconnaissance d’IBM comme leader par Gartner reflète notre engagement à aider les entreprises soucieuses de construire des bases responsables en matière de données et d’IA. Cet engagement est soutenu par une véritable dynamique de marché : IBM a annoncé un total de 12,5 milliards de dollars USD dans le domaine de l’IA générative, soutenu par watsonx, et 4,5 milliards générés par le déploiement interne. Plébiscité par des milliers d’entreprises, watsonx a développé une IA transformatrice, passant de l’alimentation des expériences numériques personnalisées de Ferrari à la révolution de l’analyse sportive en direct pour l’UFC. Nous pensons que la reconnaissance par les analystes et les résultats concrets démontrent la performance de watsonx à chaque niveau de la pile d’IA d’entreprise.
Découvrez comment IBM aidera votre entreprise à déployer watsonx à l’échelle :
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