IBM est leader dans sept rapports Gartner® Magic Quadrant™ liés à l’IA en 2025 et 2026.

Les entreprises ont besoin d’une base complète intégrant les agents, le développement de l’IA, la gouvernance et les données. Pourtant, sur un marché de l’IA saturé de spécialistes de niche, les entreprises sont obligées de multiplier les fournisseurs et de gérer la complexité associée.

IBM watsonx élimine cette complexité. Au lieu de gérer des solutions provenant de plusieurs fournisseurs, les entreprises bénéficient d’un portefeuille unique et intégré, qui couvre toutes les couches de la pile d’IA. En tant que leader de l’IA sur la pile complète de l’entreprise, watsonx offre une solution flexible et évolutive qui apporte une vraie valeur ajoutée.