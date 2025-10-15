IBM présente Rhapsody Systems Engineering v1.5 : simplifier l’adoption de SysML v2 pour le développement de produits complexes

Parce que la rigueur formelle de SysML v2 peut entraver l’adoption, Rhapsody SE v1.5 simplifie et automatise de façon intuitive et intelligente, afin d’améliorer la productivité et de réduire la courbe d’apprentissage de la modélisation.

Des gestes simples et intuitifs, tels que les opérations glisser-déposer, déclenchent automatiquement les modifications nécessaires au modèle SysML v2 sous-jacent, comme la création de ports, de paramètres d’action et de paramètres de cas d’utilisation, entre autres. Cette automatisation est conçue pour permettre aux utilisateurs de créer des modèles conformes de manière efficace et intuitive, sans une connaissance approfondie des spécifications formelles de SysML v2, mais avec un risque d’erreur de modélisation réduit.

De plus, la version 1.5 permet aux utilisateurs de masquer les sous-structures complexes dans leurs modèles pour éviter la surcharge d’informations et permettre aux ingénieurs de se concentrer sur les aspects les plus pertinents pour leur travail actuel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des architectures système complexes et de grande envergure.