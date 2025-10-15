IBM présente Rhapsody Systems Engineering v1.5 : simplifier l’adoption de SysML v2 pour le développement de produits complexes

Interface utilisateur simplifiée et intuitive, et collaboration multi-utilisateurs améliorée pour réduire les obstacles à l’adoption de SysML v2.
Le 14 octobre 2025, IBM a annoncé la publication de Rhapsody Systems Engineering (SE) v1.5, une mise à jour majeure pensée pour accélérer l’adoption de SysML v2 par les entreprises développant des systèmes complexes dans des secteurs importants tels que l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Cette nouvelle version répond à deux défis majeurs auxquels sont confrontées les équipes d’ingénierie des systèmes : réduire la courbe d’apprentissage associée à l’adoption du langage SysML v2 et permettre une collaboration multi-utilisateurs sur les projets à grande échelle.
Alors que la pression concurrentielle s’intensifie et que la complexité des produits augmente, l’ingénierie des systèmes est plus que jamais indispensable pour assurer le succès des produits avancés. Les entreprises se tournent de plus en plus vers SysML v2 pour améliorer la modélisation inter-domaines et l’analyse des conceptions complexes, maîtriser les risques et les coûts de développement, et mieux répondre aux exigences changeantes des parties prenantes. L’adoption de SysML v2 s’est toutefois avérée difficile pour de nombreuses équipes en raison du caractère formel et de la complexité de modélisation associés au langage SysML v2.
Parce que la rigueur formelle de SysML v2 peut entraver l’adoption, Rhapsody SE v1.5 simplifie et automatise de façon intuitive et intelligente, afin d’améliorer la productivité et de réduire la courbe d’apprentissage de la modélisation.
Des gestes simples et intuitifs, tels que les opérations glisser-déposer, déclenchent automatiquement les modifications nécessaires au modèle SysML v2 sous-jacent, comme la création de ports, de paramètres d’action et de paramètres de cas d’utilisation, entre autres. Cette automatisation est conçue pour permettre aux utilisateurs de créer des modèles conformes de manière efficace et intuitive, sans une connaissance approfondie des spécifications formelles de SysML v2, mais avec un risque d’erreur de modélisation réduit.
De plus, la version 1.5 permet aux utilisateurs de masquer les sous-structures complexes dans leurs modèles pour éviter la surcharge d’informations et permettre aux ingénieurs de se concentrer sur les aspects les plus pertinents pour leur travail actuel. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des architectures système complexes et de grande envergure.
Rhapsody SE v1.5 propose des capacités de collaboration multi-utilisateurs qui permettent aux équipes de grande taille et disséminées de collaborer efficacement autour de la conception de systèmes complexes. Les ingénieurs peuvent désormais travailler sur des configurations privées et explorer les alternatives de conception dans leur propre branche, tout en interagissant fluidement avec les branches de modélisation « principales » et publiques. Cela permet des flux de travaux parallèles sans conflits et répond aux exigences des grandes entreprises d’ingénierie.
