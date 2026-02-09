IBM Instana annonce la disponibilité générale d’un système de gestion de flotte pour les collecteurs OpenTelemetry alimentés par OpAMP

L’exécution de centaines ou de milliers de collecteurs OpenTelemetry dans des environnements hybrides et multicloud devient rapidement difficile lorsque chaque instance est configurée et mise à niveau manuellement. La dérive de la configuration, l’incohérence des versions et le manque de visibilité sur l’état de santé des collecteurs augmentent les risques opérationnels.

Avec la disponibilité générale de la gestion des flottes, Instana assure une gestion centralisée du cycle de vie des collecteurs OpenTelemetry. Les équipes peuvent déployer des configurations standard, appliquer des mises à jour de manière contrôlée, surveiller l’état des collecteurs en temps réel et réduire les opérations de modification manuelle grâce à une automatisation basée sur des politiques.

Sur la base de l’OpAMP, les collecteurs établissent un canal de contrôle sécurisé avec Instana. Cela permet une configuration à distance, des rapports d’état en temps réel et des capacités de déploiement ou de restauration sécurisées des mises à jour de configuration et de version dans l’ensemble de la flotte.

La gestion de flotte permet également des actions opérationnelles directes dans l’interface Instana. Les utilisateurs peuvent redémarrer les collecteurs depuis la plateforme, modifier la configuration YAML des collecteurs et ajuster les niveaux de journalisation à la demande pour faciliter le dépannage et les expériences contrôlées sans avoir besoin de se connecter à des hôtes individuels.