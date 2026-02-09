IBM Instana annonce la disponibilité générale d’un système de gestion de flotte pour les collecteurs OpenTelemetry alimentés par OpAMP

OpenTelemetry est devenu la norme ouverte pour la collecte de données télémétriques dans les systèmes complexes et distribués d’aujourd’hui.
À mesure que l’adoption s’accélère, le défi n’est plus de savoir comment collecter des données, mais comment déployer, gérer et exploiter des flottes de collecteurs à l’échelle de manière fiable.
IBM Instana annonce la disponibilité générale (GA) de la gestion de flotte pour les collecteurs OpenTelemetry alimentés par l’Open Agent Management Protocol (OpAMP). Cette capacité est un élément clé de l’initiative Expanded OpenTelemetry dans Instana et donne aux équipes chargées des opérations un contrôle centralisé et automatisé de leur infrastructure de collecteurs OpenTelemetry.
L’exécution de centaines ou de milliers de collecteurs OpenTelemetry dans des environnements hybrides et multicloud devient rapidement difficile lorsque chaque instance est configurée et mise à niveau manuellement. La dérive de la configuration, l’incohérence des versions et le manque de visibilité sur l’état de santé des collecteurs augmentent les risques opérationnels.
Avec la disponibilité générale de la gestion des flottes, Instana assure une gestion centralisée du cycle de vie des collecteurs OpenTelemetry. Les équipes peuvent déployer des configurations standard, appliquer des mises à jour de manière contrôlée, surveiller l’état des collecteurs en temps réel et réduire les opérations de modification manuelle grâce à une automatisation basée sur des politiques.
Sur la base de l’OpAMP, les collecteurs établissent un canal de contrôle sécurisé avec Instana. Cela permet une configuration à distance, des rapports d’état en temps réel et des capacités de déploiement ou de restauration sécurisées des mises à jour de configuration et de version dans l’ensemble de la flotte.
La gestion de flotte permet également des actions opérationnelles directes dans l’interface Instana. Les utilisateurs peuvent redémarrer les collecteurs depuis la plateforme, modifier la configuration YAML des collecteurs et ajuster les niveaux de journalisation à la demande pour faciliter le dépannage et les expériences contrôlées sans avoir besoin de se connecter à des hôtes individuels.
La gestion de flotte pour OpenTelemetry Collectors est assurée dans le cadre du support étendu d’OpenTelemetry d’Instana.
Les traces, indicateurs et journaux d’OpenTelemetry sont traités comme des signaux opérationnels de première classe et sont automatiquement corrélés à la topologie temps réel, à la cartographie des dépendances de service et à l’analyse des causes probables d’Instana. Les équipes peuvent conserver leur instrumentation OpenTelemetry existante tout en utilisant Instana pour transformer les données de télémétrie brutes en résultats opérationnels plus rapides et plus fiables.
En combinant les opérations de collecte automatisées avec les informations d’Instana, les clients peuvent réduire le temps moyen de résolution, éviter l’assemblage manuel des données et travailler à partir d’une vue unique et cohérente sur les applications, les services et l’infrastructure.
Pour aider les opérateurs à comprendre à quoi ressemble un collecteur qui se comporte bien dans Instana, cette version inclut une visibilité approfondie sur la santé du pipeline et des processus pour chaque instance de collecteur OpenTelemetry.
Vous pouvez visualiser :
Ces captures d’écran montrent un collecteur qui traite des millions d’indicateurs et des milliers d’enregistrements de journaux sans baisses, avec files d’attente d’exportateurs vides et utilisation stable des ressources, qui constituent la cible que les équipes chargées de l’état doivent maintenir lorsqu’elles gèrent des flottes à l’échelle.
L’approche d’Instana permet de conserver tout ce que les équipes apprécient dans OpenTelemetry, comme l’ouverture et la portabilité. Dans le même temps, Instana ajoute un contrôle de flotte dédié aux entreprises, une automatisation et une intelligence pilotée par l’IA qui fonctionnent de manière cohérente dans les environnements SaaS et auto-hébergés.
Les entreprises peuvent utiliser OpenTelemetry pour l’instrumentation tout en s’appuyant sur Instana pour gérer les collecteurs, préserver la conformité des configurations et connecter la télémétrie aux décisions opérationnelles réelles sans construire ni gérer d’outils personnalisés.
La gestion de flotte pour les collecteurs OpenTelemetry alimentés par OpAMP est maintenant disponible dans IBM Instana dans le cadre de la version Expanded OpenTelemetry.
Les équipes peuvent immédiatement utiliser leurs collecteurs et instruments OpenTelemetry existants avec Instana, ou déployer Instana Distribution of OpenTelemetry Collector (IDOT) pour une configuration simplifiée, afin d’obtenir un contrôle centralisé de leur flotte, une visibilité plus approfondie sur l’état des collecteurs et des pipelines, ainsi que de nombreuses actions intégrées à la plateforme, telles que le redémarrage des collecteurs, la modification de la configuration YAML des collecteurs et le changement des niveaux de journalisation directement depuis l’interface utilisateur d’Instana.