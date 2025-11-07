Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM a été désigné leader dans le classement PEAK Matrix du groupe Everest dans la catégorie des services d'externalisation des ressources humaines multiprocessus (MPHRO).

IBM redéfinit l'avenir des RH en combinant une expertise sectorielle approfondie avec une technologie de pointe pour fournir des solutions révolutionnaires.

Publié 07 novembre 2025
Cette distinction souligne l'approche globale d'IBM en matière de prestation de services MPHRO pour les plus grandes marques mondiales, où la technologie, les opérations et les services RH axés sur les compétences se combinent pour aider les entreprises à moderniser leurs fonctions RH en offrant des expériences et des résultats commerciaux exceptionnels.

« IBM propose une approche globale des MPHRO en combinant technologie, opérations et gestion des talents axée sur les compétences », déclare Priyanka Mitra, vice-présidente chez Everest Group. « Grâce aux investissements dans les capacités pilotées par l’IA, soutenues par son centre d’innovation pour les technologies de nouvelle génération et ses solides capacités de distribution à l’échelle mondiale, IBM a renforcé son agilité en aidant les entreprises à moderniser leurs opérations RH et à améliorer l’expérience des parties prenantes. Ces atouts ont contribué à sa position en tant que leader dans le cadre de l’évaluation MPHRO PEAK Matrix de l’Everest Group. »

Innovation mondiale et prestation de services RH pilotée par l’IA

Au cœur de son approche se trouve un engagement envers la prestation de services axés sur la technologie, soutenu par un centre d'innovation indien qui favorise l'agilité, l'évolutivité et l'amélioration continue. Grâce à des modèles basés sur des assistants virtuels et à l'excellence opérationnelle, IBM rationalise l'administration des ressources humaines, enrichit l'expérience des parties prenantes et garantit qu'une assistance humaine est toujours disponible pour les cas les plus complexes et les plus sensibles.

Cette vision est complétée par l'écosystème complet de partenaires d'IBM, récemment élargi grâce à sa collaboration avec Leena AI, une plateforme d'IA agentique qui s'intègre de manière transparente aux systèmes d'entreprise pour automatiser les services RH et offrir une expérience véritablement orientée consommateur.

Avec une présence mondiale et des relations bien établies dans les régions EMEA, Amérique du Nord et APAC, IBM demeure un partenaire de confiance pour la transformation à grande échelle, la croissance évolutive et la modernisation numérique des fonctions RH. En tirant parti de sa riche expertise en matière de processus et de son solide écosystème de partenariats, IBM permet une transformation de bout en bout des workflows RH. Il en résulte des résultats exceptionnels pour les employés et les entreprises, grâce à un modèle intégré unique qui allie automatisation, innovation et touche humaine.

4 facteurs clés de différenciation qui positionnent IBM comme un leader

Everest Group a mis en avant plusieurs facteurs clés qui positionnent IBM comme leader :

  1. Portée mondiale et étendue des secteurs : nous soutenons nos clients en Amérique du Nord, en Europe et en APAC avec un portefeuille robuste et diversifié, ainsi qu'à une expérience approfondie dans des secteurs tels que les services financiers, la fabrication, la logistique, le secteur de l'énergie et des services publics, et les biens de consommation.
  2. Expertise axée sur les GCC : IBM exploite l’une des pratiques les plus anciennes axées sur les centres de capacités mondiales (GCC), avec une équipe de direction dédiée basée en Inde et une importante force de vente mondiale qui stimule la livraison, l’innovation et la croissance dans ce domaine.
  3. Transformation RH alimentée par l’IA : grâce à notre propre expertise et à notre écosystème complet de partenaires, nous apportons la puissance de l’IA générative à chaque étape du cycle de vie des ressources humaines, du recrutement et de l’intégration à la paie et à l’analyse du personnel, pour une livraison plus rapide, des décisions plus intelligentes et de meilleurs résultats.
  4. Innovation axée sur l’humain : nos solutions sont conçues pour renforcer l’autonomie des personnes, et non les remplacer. En mettant l’accent sur l’expérience utilisateur, nos capacités d’IA et d’automatisation réduisent les frictions opérationnelles et permettent aux équipes RH de se concentrer sur la stratégie, la culture et la croissance.

Comprenez mieux comment un modèle de prestation de services RH basé sur l'IA peut améliorer l'impact de votre entreprise dès aujourd'hui grâce à une présentation de la stratégie IA par notre équipe d'experts internationaux.

Dan Gutmacher

Global HR & Employee Services Offering Leader

Clause d’exclusion de responsabilité

Les extraits sous licence tirés des rapports PEAK Matrix d'Everest Group peuvent être utilisés par des tiers sous licence dans le cadre de leurs propres activités de marketing et de promotion, ainsi que dans leurs supports promotionnels. Les extraits sélectionnés dans les rapports PEAK Matrix d’Everest Group ne fournissent pas nécessairement le contexte complet de nos recherches et analyses.  Toutes les recherches et analyses menées par les analystes d'Everest Group et incluses dans les rapports PEAK Matrix d'Everest Group sont indépendantes et aucune entreprise n'a payé des frais pour être présentée ou pour influencer son positionnement.  Pour accéder à l’étude complète et en savoir plus sur notre méthodologie, veuillez consulter les rapports PEAK Matrix de l’Everest Group

À propos d’Everest Group : Everest Group est un cabinet de recherche mondial de premier plan qui aide les chefs d’entreprise à prendre des décisions en toute confiance. Les évaluations PEAK Matrix d’Everest Group fournissent les analyses et les informations dont les entreprises ont besoin pour prendre des décisions de sélection critiques sur les fournisseurs de services mondiaux, les emplacements, les produits et les solutions dans différents segments de marché. De même, les fournisseurs de ces services, produits et solutions se tournent vers PEAK Matrix pour évaluer et calibrer leurs offres par rapport à d’autres du secteur ou du marché. Trouvez plus d'informations et un contenu détaillé sur www.everestgrp.com. 

