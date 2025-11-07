IBM a été désigné leader dans le classement PEAK Matrix du groupe Everest dans la catégorie des services d'externalisation des ressources humaines multiprocessus (MPHRO).

IBM redéfinit l'avenir des RH en combinant une expertise sectorielle approfondie avec une technologie de pointe pour fournir des solutions révolutionnaires.

Au cœur de son approche se trouve un engagement envers la prestation de services axés sur la technologie, soutenu par un centre d'innovation indien qui favorise l'agilité, l'évolutivité et l'amélioration continue. Grâce à des modèles basés sur des assistants virtuels et à l'excellence opérationnelle, IBM rationalise l'administration des ressources humaines, enrichit l'expérience des parties prenantes et garantit qu'une assistance humaine est toujours disponible pour les cas les plus complexes et les plus sensibles.

Cette vision est complétée par l'écosystème complet de partenaires d'IBM, récemment élargi grâce à sa collaboration avec Leena AI, une plateforme d'IA agentique qui s'intègre de manière transparente aux systèmes d'entreprise pour automatiser les services RH et offrir une expérience véritablement orientée consommateur.

Avec une présence mondiale et des relations bien établies dans les régions EMEA, Amérique du Nord et APAC, IBM demeure un partenaire de confiance pour la transformation à grande échelle, la croissance évolutive et la modernisation numérique des fonctions RH. En tirant parti de sa riche expertise en matière de processus et de son solide écosystème de partenariats, IBM permet une transformation de bout en bout des workflows RH. Il en résulte des résultats exceptionnels pour les employés et les entreprises, grâce à un modèle intégré unique qui allie automatisation, innovation et touche humaine.