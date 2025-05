IBM Granite 3.3 : reconnaissance vocale, raisonnement affiné et RAG LoRA

Nous publions Granite Speech 3.3 8B, un nouveau modèle de Speech to Text (STT) qui excelle dans la reconnaissance automatique de la parole (ASR) et la traduction automatique de la parole (AST ).

Le nouveau modèle audio repose sur Granite 3.3 8B Instruct, la dernière mise à jour de notre grand modèle de langage d'entreprise (LLM), le plus performant. Outre des capacités de raisonnement améliorées, les modèles Granite 3.3 Instruct offrent désormais des capacités de remplissage du milieu (FIM) en plus de la prédiction standard du prochain jeton.

Pour améliorer les applications pilotées par Granite, nous publions également une suite d'adaptateurs LoRA axés sur la génération augmentée de récupération (RAG) pour Granite 3.2. Ces commentaires éclaireront le développement d'adaptateurs LoRA pour l'instruction Granite 3.3, qui sera publiée prochainement, ainsi que pour les futures générations de LLM Granite.

Outre ces adaptateurs conventionnels, IBM Research a également développé une série de LoRA activés (aLoRA), un nouveau type expérimental d'adaptation à bas rang (LoRA) qui réduit les coûts d'inférence et les besoins en mémoire tout en permettant de passer facilement d'un adaptateur à l'autre.

Comme toujours, tous les modèles et outils Granite sont publiés en open source sous une licence standard Apache 2.0.

Tous les modèles Granite 3.3 et les outils associés sont disponibles sur Hugging Face. Granite 3.3 Instruct est également disponible sur IBM watsonx.ai, ainsi que via des partenaires de plateforme tels que LMStudio, Ollama et Replicate.



Le lancement d’aujourd’hui représente une nouvelle expansion de l’encombrement multimodal d’IBM Granite. Cap sur Granite Speech 8B, notre premier modèle officiel de speech to text, Granite 3.3 marque le début de nos explorations des capacités audio. Outre le récent ajout de capacités de vision et de raisonnement, IBM continue de développer la polyvalence de la série Granite dans les cas d’utilisation d’entreprise dont les clients et la communauté open source ont le plus besoin.

Granite 3.3 8B rejoint Granite 3.3 8B Instrut, le grand modèle de langage (LLM) qui lui sert de base, et son équivalent plus petit (2B). La sophistication accrue du processus de raisonnement des modèles textuels par rapport à leurs prédécesseurs et l'ajout de fonctionnalités de remplissage au milieu (FIM) facilitent un plus large éventail de cas d'utilisation applicables, en particulier dans le domaine du codage.

codage.

Nous publions également une série mise à jour et étendue d’adaptateurs LoRA améliorant les performances (et principalement axées sur la RAG) pour le modèle Granite 3.2 8B Instruct précédemment publié via Granite Experiments, un terrain de jeu IBM Research pour tester les idées open source. D’autres innovations en matière de LoRA, notamment une suite d’adaptateurs pour Granite 3.3 Instruct, seront lancées dans les semaines à venir.