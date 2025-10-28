Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM étend ses services de support pour les pare-feux virtuels et physiques

IBM Technology Lifecycle Services (TLS), le fournisseur mondial de services de support client d’IBM, étend ses capacités pour proposer des solutions complètes de pare-feu et de réseau en partenariat avec Cisco.

Publié 10/28/2025
Atul Dhall

Vice President, Product Management and Global Solution Design for Technology Lifecycle Services

IBM

John Christensen

Global Offerings Leader for Technology Lifecycle Services

Le succès de l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) et de l’IA générative (IA générative) dépend de bien plus que de puissants algorithmes, d’énormes jeux de données, de GPU ou de mainframes à la pointe de la technologie. Une grande partie de la performance réside dans la vitesse et la bande passante du réseau qui relie tous ces systèmes dans un environnement qui devient de plus en plus complexe avec la prolifération des fournisseurs dans le centre de données.

Si un réseau n’est pas robuste, même les systèmes les plus avancés peuvent ne pas être performants. Mais au-delà de la performance, les réseaux jouent également un rôle crucial pour la sécurité, car ils doivent gérer des conditions exceptionnelles, telles que des anomalies au niveau de l’entrée, tout en contribuant à répondre efficacement aux attaques adverses délibérées et à gérer les risques de sécurité.

Améliorez votre réseau grâce à des solutions de support informatique proactives

Pour relever ces défis, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), le fournisseur mondial de services de support client d’IBM, est en train d’élargir ses capacités pour offrir des solutions complètes de pare-feu et de réseau en partenariat avec Cisco (NASDAQ : CSCO). Désigné par IDC leader du pare-feu hybride d’entreprise mondial en 2025, Gartner© est considéré comme le seul Visionnaire du Magic Quadrant 2025 en matière de pare-feu maillé hybride. Cisco Secure Firewall, un composant clé du pare-feu hybride maillé Cisco, est conçu pour aider les entreprises à renforcer la sécurité des données d’entreprise en renforçant la visibilité sur le réseau et la protection contre les attaques zero-day grâce à Snort ML, soutenu par Talos Intelligence et une automatisation assistée par l’IA.

Selon Cisco, son innovation en matière de pare-feux inclut le moteur de visibilité encrypté (EVE), qui permet de détecter les menaces intégrées dans le trafic chiffré sans nécessiter de déchiffrement et pour proposer une option de déchiffrement sélectif pour le trafic réseau à haut risque. Avec les pare-feux de nouvelle génération (NGFW), IBM TLS peut désormais prendre en charge le cycle de vie de ces pare-feux, qu’ils soient physiques, cloud ou virtuels, en les planifiant, en les concevant, en les achetant, en les installant, en les désinstallant et en les prenant en charge, ce qui aide les clients à optimiser ou une infrastructure d’IA. SnortML est un outil de détection basé sur le machine learning qui ne dépend pas des signatures. Lorsque les signatures IPS traditionnelles tombent en panne, on trouve des menaces intégrées, telles que les attaques par injection SQL, qui peuvent être placées à des endroits où les contrôles traditionnels ne les détectent pas.

La solution est conçue pour moderniser le réseau et l’infrastructure de sécurité avec les dernières fonctionnalités, pour aider à protéger l’environnement contre les menaces et vulnérabilités émergentes, gérer les violations et contribuer à atténuer les risques de cyberattaques qui peuvent entraîner une perte de données, des temps d’arrêt coûteux et des dommages sur la réputation. 

Votre réseau a besoin d’un support informatique efficace

Servant de composant de défense contre les cybermenaces, historiquement les pare-feu protégeaient les centres de données d’Internet, avec une surface d’attaque limitée à un seul point d’entrée dans un bâtiment. Cependant, l’avènement des politiques Bring Your Own Device, des services basés sur le cloud, des appareils IdO, des architectures de succursales et des télétravailleurs a considérablement élargi cette surface d’attaque. Aujourd’hui, le périmètre de sécurité tente d’englober tous les lieux où les utilisateurs se connectent aux applications.

Nous entrons dans une ère où l’adoption de bonnes pratiques et de cadres complets de cybersécurité est essentielle. Ces cadres des exigences, qui intègrent des protocoles, des règles et des conceptions architecturales, visent à améliorer la protection contre les violations, les utilisateurs et l’IA, tout en cherchant à aider les parties prenantes à respecter l’évolution des exigences de conformité. Alors que nous entrons dans une ère dominée par l’IA, la sécurité est encore un aspect clé de ce nouvel environnement pour les entreprises.        

Malgré une croissance indéniable, l’adoption de l’IA comporte des risques. Le rapport IBV d’IBM « Sécuriser l’IA générative — Ce qui compte à présent » de 2024 montre que les personnes interrogées font part d’un large éventail de préoccupations concernant leur adoption de l’IA générative, telles que le risque accru de perturbation des activités (56 %), les risques imprévisibles et les nouvelles vulnérabilités de sécurité (51 %) et les nouvelles attaques ciblant les modèles IA, les données et les services d’IBM (47 %).

La virtualisation des centres de données et nouveaux pare-feux

Alors que la complexité a un impact sur les performances et que les coûts continuent d’augmenter, nous constatons que le besoin d’un support global pour relever les nouveaux défis a considérablement augmenté avec l’essor de la virtualisation des centres de données. La gestion de ce qui était autrefois un environnement uniquement basé sur du matériel englobe désormais la supervision de systèmes virtuels sophistiqués, y compris des technologies avancées de pare-feu. Selon un rapport de 2023 de l’IDC, il est prévu que d’ici 2027, plus de 70 % de l’infrastructure de calcul des entreprises soit virtualisée, alimentée par la demande de calcul amélioré.

L’extension de l’offre de sécurité par pare-feu TLS d’IBM vise à répondre à cette forte demande du marché. Lorsque les entreprises migrent leurs workloads vers le cloud, les pare-feu virtuels peuvent fournir une protection évolutive et flexible, en plus de s’intégrer de façon fluide aux outils cloud natif, d’offrir une visibilité améliorée et de simplifier la gestion sur des infrastructures hybrides ou multicloud complexes. En mettant l’accent sur les capacités de pare-feu virtuels, les entreprises peuvent renforcer leurs défenses de cybersécurité et faire face au risque de violation dans un environnement de menaces en constante évolution.

Pourquoi IBM TLS

En choisissant IBM comme partenaire de services de support pour les pare-feu physiques et virtuels, les clients peuvent tirer avantage de la relation technique étroite et durable d’IBM avec Cisco. Notre collaboration avec la société remonte à 1999, et nous servons actuellement un grand nombre de clients Cisco, offrant des services tels que la planification stratégique, la conception, l’exécution du matériel et des logiciels, les services de cycle de vie et le support.

Étant l’un des six partenaires Cisco Global Gold System Integrator et également fabricant de systèmes informatiques, IBM apporte une valeur ajoutée unique. Grâce à la prise en charge d’un vaste stock de produits de réseau et de sécurité Cisco, IBM TLS résout 97 % des problèmes de matériel réseau pour Cisco Systems dès le premier appel et dans le monde entier. Nous aidons les clients à répondre à leurs besoins d’actualisation et de modernisation, y compris pour les exigences en matière de réseau et de produits de sécurité. Cette structure complète garantit la sécurité, l’efficacité, la disponibilité et la résilience des environnements des clients.

Comment IBM TLS peut-il optimiser votre réseau ?

