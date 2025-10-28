IBM étend ses services de support pour les pare-feux virtuels et physiques

Pour relever ces défis, IBM Technology Lifecycle Services (TLS), le fournisseur mondial de services de support client d’IBM, est en train d’élargir ses capacités pour offrir des solutions complètes de pare-feu et de réseau en partenariat avec Cisco (NASDAQ : CSCO). Désigné par IDC leader du pare-feu hybride d’entreprise mondial en 2025, Gartner© est considéré comme le seul Visionnaire du Magic Quadrant 2025 en matière de pare-feu maillé hybride. Cisco Secure Firewall, un composant clé du pare-feu hybride maillé Cisco, est conçu pour aider les entreprises à renforcer la sécurité des données d’entreprise en renforçant la visibilité sur le réseau et la protection contre les attaques zero-day grâce à Snort ML, soutenu par Talos Intelligence et une automatisation assistée par l’IA.

Selon Cisco, son innovation en matière de pare-feux inclut le moteur de visibilité encrypté (EVE), qui permet de détecter les menaces intégrées dans le trafic chiffré sans nécessiter de déchiffrement et pour proposer une option de déchiffrement sélectif pour le trafic réseau à haut risque. Avec les pare-feux de nouvelle génération (NGFW), IBM TLS peut désormais prendre en charge le cycle de vie de ces pare-feux, qu’ils soient physiques, cloud ou virtuels, en les planifiant, en les concevant, en les achetant, en les installant, en les désinstallant et en les prenant en charge, ce qui aide les clients à optimiser ou une infrastructure d’IA. SnortML est un outil de détection basé sur le machine learning qui ne dépend pas des signatures. Lorsque les signatures IPS traditionnelles tombent en panne, on trouve des menaces intégrées, telles que les attaques par injection SQL, qui peuvent être placées à des endroits où les contrôles traditionnels ne les détectent pas.

La solution est conçue pour moderniser le réseau et l’infrastructure de sécurité avec les dernières fonctionnalités, pour aider à protéger l’environnement contre les menaces et vulnérabilités émergentes, gérer les violations et contribuer à atténuer les risques de cyberattaques qui peuvent entraîner une perte de données, des temps d’arrêt coûteux et des dommages sur la réputation.