IBM étend son accord OEM avec Delinea : capacités de gestion des identités et des accès privilégiés

IBM étend son accord OEM avec Delinea, un leader de la sécurité intelligente des identités, afin de fournir des capacités avancées de gestion des identités et des accès via la plateforme IBM Verify Privileged Identity Platform.

Ce nouvel accord approfondit la collaboration stratégique qui a débuté entre les deux entreprises en 2018 et propose la plateforme complète Delinea aux clients IBM, en leur offrant une meilleure visibilité, des autorisations intelligentes et un contrôle unifié sur toutes les identités, humaines et machines. La plateforme Delinea offre un écosystème cloud natif complet de solutions de sécurité de l'identité qui permet aux entreprises de construire et d'appliquer un contexte à travers toutes les identités avec une autorisation intelligente.