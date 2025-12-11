Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM étend son accord OEM avec Delinea : capacités de gestion des identités et des accès privilégiés

Ce nouvel accord approfondit une collaboration stratégique, leur offrant une meilleure visibilité, une autorisation intelligente et un contrôle unifié sur toutes les identités, humaines et machines.

Publié le 11 décembre 2025
By Martina Kopic

IBM étend son accord OEM avec Delinea, un leader de la sécurité intelligente des identités, afin de fournir des capacités avancées de gestion des identités et des accès via la plateforme IBM Verify Privileged Identity Platform.

Ce nouvel accord approfondit la collaboration stratégique qui a débuté entre les deux entreprises en 2018 et propose la plateforme complète Delinea aux clients IBM, en leur offrant une meilleure visibilité, des autorisations intelligentes et un contrôle unifié sur toutes les identités, humaines et machines. La plateforme Delinea offre un écosystème cloud natif complet de solutions de sécurité de l'identité qui permet aux entreprises de construire et d'appliquer un contexte à travers toutes les identités avec une autorisation intelligente.

Fournir une solution cloud native consolidée

L'identité est l'un des points de contrôle les plus critiques de l'environnement de sécurité moderne. À mesure que les organisations adoptent l'IA, le cloud hybride et l'edge computing, le nombre de comptes privilégiés et de surfaces d’attaque potentielles continue de croître.

En intégrant la plateforme Delinea à IBM Verify, IBM propose une solution cloud native consolidée qui aide ses clients à :

  • Renforcer la gouvernance des accès privilégiés dans les environnements hybrides et multicloud
  • Détecter les menaces liées à l’identité et y répondre en temps réel
  • Simplifier le reporting de conformité et réduire la complexité opérationnelle
  • Accélérez la création de valeur avec un déploiement rapide et une gestion simplifiée

L’accord élargi rend la plateforme Delinea entièrement accessible par le biais de la plateforme IBM Verify Privileged Identity Platform, offrant aux clients une approche unifiée de la sécurité des identités qui allie l’autorisation avancée pilotée par l’IA de Delinea au savoir-faire en matière de sécurité d’IBM et à son portefeuille intégré.

Le pouvoir de la collaboration

Ensemble, IBM et Delinea offrent une vue globale des activités privilégiées, ainsi que des contrôles d’accès cohérents, pour aider les clients à réduire les risques, à renforcer l’audit et à accroître la productivité des équipes de sécurité et informatiques.

« La sécurité repose sur l’innovation », affirme Bob Kalka, Global Sales Leader chez IBM Verify. Notre collaboration avec Delinea illustre notre engagement à fournir des solutions qui permettent aux entreprises de faire face aux complexités du paysage cyber actuel. Ensemble, nous établissons de nouvelles normes en matière de sécurité des identités pour aider nos clients à évoluer en toute confiance dans un monde numérique qui ne cesse de changer. »

Cet accord élargi renforce la stratégie d’IBM axée sur une collaboration avec les leaders du secteur afin de compléter et d’étendre les capacités d’IBM Verify.

Découvrez comment IBM et Delinea aident les entreprises à renforcer la sécurité des identités et à simplifier la gestion des accès privilégiés.

