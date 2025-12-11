IBM étend son accord OEM avec Delinea : capacités de gestion des identités et des accès privilégiés

Ensemble, IBM et Delinea offrent une vue globale des activités privilégiées, ainsi que des contrôles d’accès cohérents, pour aider les clients à réduire les risques, à renforcer l’audit et à accroître la productivité des équipes de sécurité et informatiques.
« La sécurité repose sur l’innovation », affirme Bob Kalka, Global Sales Leader chez IBM Verify. Notre collaboration avec Delinea illustre notre engagement à fournir des solutions qui permettent aux entreprises de faire face aux complexités du paysage cyber actuel. Ensemble, nous établissons de nouvelles normes en matière de sécurité des identités pour aider nos clients à évoluer en toute confiance dans un monde numérique qui ne cesse de changer. »
Cet accord élargi renforce la stratégie d’IBM axée sur une collaboration avec les leaders du secteur afin de compléter et d’étendre les capacités d’IBM Verify.
Découvrez comment IBM et Delinea aident les entreprises à renforcer la sécurité des identités et à simplifier la gestion des accès privilégiés.
