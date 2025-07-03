IBM Envizi nommé leader dans le Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

Verdantix a réalisé une évaluation approfondie en comparant 21 fournisseurs de solutions. Ce processus impliquait un questionnaire complet, des démonstrations auprès des fournisseurs et des entretiens avec les utilisateurs actuels des logiciels de reporting ESG et de durabilité.

Comme l’a souligné Luke Gowland de Verdantix dans le rapport, « Dans un contexte d’incertitude réglementaire croissante et de hausse des critiques de la part des parties prenantes, les entreprises ne peuvent plus s’appuyer sur des systèmes fragmentés ou des processus manuels pour gérer les informations de durabilité. La demande de données de durabilité précises, vérifiables et en temps réel (ou en temps quasi réel) a fait passer les logiciels de reporting d’un outil de soutien à une exigence stratégique. Le Green Quadrant 2025 met en évidence les fournisseurs les mieux placés pour aider les entreprises à s’adapter à l’évolution des exigences, à répondre aux attentes en matière d’assurance et à intégrer les performances de durabilité au cœur de la prise de décision.

IBM Envizi est bien placé pour aider les clients à s’adapter à ces changements du marché. La suite logicielle aide les entreprises à produire des rapports réglementaires et volontaires, tout en fournissant des outils ciblés pour la décarbonation. Le tout fourni de manière modulaire afin de s’aligner sur les besoins changeants des clients.

IBM a démontré de solides compétences en matière de gestion des performances ESG et de durabilité, démontrant sa vaste expertise en matière de gestion des données d’entreprise, de pratiques de sécurité et de confidentialité des données et de ses outils de gestion des performances.