IBM Envizi nommé leader dans le Green Quadrant: ESG and Sustainability Reporting Software 2025

3 juillet 2025
La solution IBM Envizi ESG Suite a de nouveau été nommée leader du marché par le cabinet d’études indépendant Verdantix dans son rapport Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software 2025, publié le 27 juin 2025.
IBM se distingue par son expertise en matière de gestion des données et d’IA dans ses offres logicielles. Cette suite a reçu les meilleures évaluations en matière d’acquisition de données, de gestion, de contrôle qualité et de gestion des performances de durabilité ESG selon les scores « Capabilities » de Verdantix. De plus, elle a obtenu d’excellentes notes dans le score « Momentum », qui évalue les facteurs de réussite stratégique tels que la vision du marché et la stratégie.
Verdantix a réalisé une évaluation approfondie en comparant 21 fournisseurs de solutions. Ce processus impliquait un questionnaire complet, des démonstrations auprès des fournisseurs et des entretiens avec les utilisateurs actuels des logiciels de reporting ESG et de durabilité.
Comme l’a souligné Luke Gowland de Verdantix dans le rapport, « Dans un contexte d’incertitude réglementaire croissante et de hausse des critiques de la part des parties prenantes, les entreprises ne peuvent plus s’appuyer sur des systèmes fragmentés ou des processus manuels pour gérer les informations de durabilité. La demande de données de durabilité précises, vérifiables et en temps réel (ou en temps quasi réel) a fait passer les logiciels de reporting d’un outil de soutien à une exigence stratégique. Le Green Quadrant 2025 met en évidence les fournisseurs les mieux placés pour aider les entreprises à s’adapter à l’évolution des exigences, à répondre aux attentes en matière d’assurance et à intégrer les performances de durabilité au cœur de la prise de décision.
IBM Envizi est bien placé pour aider les clients à s’adapter à ces changements du marché. La suite logicielle aide les entreprises à produire des rapports réglementaires et volontaires, tout en fournissant des outils ciblés pour la décarbonation. Le tout fourni de manière modulaire afin de s’aligner sur les besoins changeants des clients.
IBM a démontré de solides compétences en matière de gestion des performances ESG et de durabilité, démontrant sa vaste expertise en matière de gestion des données d’entreprise, de pratiques de sécurité et de confidentialité des données et de ses outils de gestion des performances.
Cette nouvelle reconnaissance vient étayer la position de leader d’IBM Envizi dans le rapport « Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software » de Verdantix, publié le 17 juillet 2023. Elle démontre l’engagement continu d’IBM en matière de développement durable et son historique de fourniture de solutions innovantes qui établissent des références dans le secteur.
Lisez le rapport et découvrez comment Envizi peut aider votre entreprise dans sa gestion des données et son reporting de durabilité.
A propos de Verdantix
Verdantix est le leader d’opinion incontournable en matière d’innovation qui améliore le monde. Nous soutenons les acteurs du changement grâce à nos données exclusives, à notre expertise unique et à nos réseaux exécutifs. Nos analyses percutantes sont fournies via une plateforme numérique, des engagements de conseil et des événements en personne à des milliers de décideurs dans plus de 100 pays. Depuis nos bureaux de Londres, New York et Boston, l’équipe de recherche Verdantix applique les principes de rigueur, de précision et de curiosité pour aider ses clients répartis dans le monde entier à relever leurs défis les plus complexes verdantix.com