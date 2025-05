IBM améliore les capacités de watsonx.governance avec le nouveau Model Risk Evaluation Engine

L’intégration d’une bibliothèque de risques est la première étape pour comprendre quels sont les risques applicables. L’ AI Risk Atlas d’IBM est une excellente ressource pour comprendre les risques associés à l’utilisation de modèles d’IA générative et de machine learning. Les risques sont également intégrés directement dans la console de gouvernance de watsonx.governance et sont disponibles dès la sortie de l’emballage. La bibliothèque des risques peut également être complétée par le propre stock d’une entreprise, le cas échéant. Les risques peuvent être reliés aux cas d’utilisation et aux modèles d’IA à l’aide des évaluations prêtes à l’emploi d’identification des risques (cas d’utilisation d’IA, intégration de modèles et cas d’utilisation + modèle combinés).