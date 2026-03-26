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IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 : MBSE d’entreprise plus rapide pour les grands modèles et les équipes distribuées

Cette version offre des performances renforcées à l’échelle de l’entreprise et une collaboration améliorée, et élargit l’accès aux actifs de modèles existants, offrant aux équipes une clarté en temps réel pour des décisions plus fiables au niveau système.

Publié le 26 mars 2026

Alors que les exigences en matière d’efficacité du développement et de la livraison de programmes complexes augmentent, les attentes en matière d’outils modernes d’ingénierie des systèmes basés sur des modèles (MBSE) augmentent tout aussi rapidement. Les équipes de systèmes distribués et d’ingénierie logicielle se heurtent souvent à un mur — rencontrant des défis qui retardent les progrès : les cycles de revue ne s’étendent pas avec la complexité croissante, les modèles se chargent lentement, la visibilité sur le cycle de vie est limitée.

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 est conçu pour résoudre et réduire ces problèmes en renforçant les performances dédiées aux entreprises sur les grands modèles, en introduisant des améliorations qui rationalisent la collaboration et accélèrent l’innovation, et en prenant en charge l’accès aux données du modèle via le nouveau protocole de contexte de modèle (MCP).

Renforcer la rapidité et la clarté des équipes d’ingénierie

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 donne aux équipes d’ingénierie la rapidité, la clarté et les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions en toute confiance, en particulier lorsqu’elles travaillent avec des modèles à l’échelle de l’entreprise ou partagés entre équipes distribuées. Cette version comprend également des fonctionnalités d’IA disponibles en avant-première publique, marquant une première étape vers des automatisations plus larges assistées par l’IA, tandis que la valeur principale réside dans son impact immédiat sur la facilité d’utilisation et la productivité.

Avec Rhapsody 10.0.3, les ingénieurs peuvent passer moins de temps à attendre, les dirigeants obtiennent des informations plus claires et peuvent prendre des décisions plus rapidement, et les workflows MBSE suivent le rythme des délais de livraison de l’entreprise, grâce à une réduction des retards liés aux outils et à un alignement plus étroit avec les objectifs du programme. En minimisant les goulots d’étranglement liés aux performances, cette version aide les équipes à maintenir l’efficacité des revues des parties prenantes à grande échelle, à améliorer la collaboration et l’auditabilité, et à réduire les risques grâce à des analyses plus rapides et des vérifications de validation.

Les performances du modèle à l’échelle de l’entreprise comprennent :

  • Chargement des modèles : performances de chargement améliorées, offrant des gains de vitesse mesurables pour les projets de grande envergure et d’entreprise.
  • Vue dédiée aux artefacts distants, organisant le contenu pour une gestion rationalisée et des performances utilisateur optimales.
  • Opérations de résolution d’artefacts distants non bloquantes : une résolution à la demande améliorée et une vitesse de chargement accrue garantissent des workflows ininterrompus.
  • La vue non chargée affiche instantanément toutes les unités de modèle non chargées pour une visibilité rapide et un chargement ciblé.

Principales améliorations apportées à IBM Engineering Rhapsody 10.0.3

La version 10.0.3 apporte des améliorations qui facilitent la navigation dans les modèles, augmentent la productivité des développeurs et aident les équipes d’ingénieurs à examiner, visualiser et communiquer efficacement les changements à l’échelle de l’entreprise. Le résultat est un workflow MBSE plus efficace pour les équipes gérant de grands modèles, la collaboration distribuée et la complexité croissante des programmes.

Navigation et facilité de découverte améliorées

  • Arbre de navigation intelligent : le nouveau filtre de recherche permet aux utilisateurs de localiser rapidement des éléments spécifiques dans la hiérarchie du modèle.
  • Découverte des acteurs/cas d’utilisation alimentée par l’IA : identification automatique des acteurs et cas d’utilisation à partir des exigences, génération de modèles traçables accélérant une ingénierie système basée sur les modèles (MBSE) cohérente.

Forte hausse de la productivité des développeurs

  • Éditeur de code modernisé : prise en charge de Go to Definition, IntelliSense, coloration syntaxique, extension/réduction des blocs de code et résultats d’impression avec code couleur.
  • Configuration de l’environnement en un clic : un simple clic installe le compilateur Cygwin et Rhapsody, réduisant le temps de configuration de plusieurs heures à quelques minutes et permettant un développement instantané basé sur des modèles pour les nouveaux utilisateurs.
  • Amélioration de la collaboration : les commentaires en ligne dans les modèles compatibles avec Rhapsody Model Manager favorisent la collaboration en temps réel au sein de l’équipe.

Accélération des revues et des analyses à l’échelle de l’entreprise

  • Pour les responsables et les auditeurs MBSE : générez des rapports Diff-Merge évolutifs au format HTML/CSV/RTF pour rationaliser les audits et les revues des parties prenantes, en identifiant les changements dans des modèles volumineux en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures.
  • Pour les ingénieurs code-to-model : générez automatiquement des organigrammes opérationnels à partir du code existant, comblant le fossé entre implémentation et visualisation pour accélérer la validation et l’intégration.
  • Pour les équipes de visualisation : exportez les diagrammes au format SVG pour des graphiques flexibles et évolutifs, ainsi que des vues tableau/matrice améliorées avec zoom, filtrage et tri contextuel, offrant des visuels adaptés à l’échelle de l’entreprise.
  • Pour les personnalisateurs de rapports : la mise à niveau d’EDG Reporting avec les options Apache POI/ASPOSE garantit des sorties haute fidélité et personnalisables, adaptées aux besoins de conformité.

Désormais disponible  : introduction de l’accès en lecture et plus encore

Rhapsody 10.0.3, désormais disponible pour tous, introduit également l’accès en lecture aux modèles Rhapsody construits au fil des décennies via le nouveau serveur Model Context Protocol (MCP) (en préversion publique). Cela permet des analyses quasi instantanées sur les actifs à grande échelle, ainsi que la flexibilité « Bring Your Own AI » pour les découvertes personnalisées basées sur le ML.

À mesure que les programmes évoluent et que les modèles existants deviennent difficiles à gérer, les équipes ont besoin d’un accès rapide et prêt pour l’IA, sans goulots d’étranglement de performance, afin de valoriser des décennies de données pour des analyses modernes, l’évaluation des risques et l’innovation dans les workflows MBSE distribués.

Vous pouvez consulter toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour du produit sur la page produit ici.

Évoluez plus efficacement dès aujourd’hui

Ensemble, ces avancées aident les clients de Rhapsody à développer plus efficacement le MBSE dans des environnements d’ingénierie de plus en plus complexes.

Pour les entreprises gérant des livraisons soumises à de fortes exigences de conformité et des actifs de modèles à long cycle de vie, la version 10.0.3 améliore la collaboration interdisciplinaire, la revue et la gouvernance des changements, et permet de maintenir l’accès au contexte du modèle nécessaire à une prise de décision éclairée.

Cela se traduit par un workflow MBSE offrant davantage de rapidité et de clarté, sans compromettre la traçabilité et le contrôle de niveau entreprise requis dans les domaines d’ingénierie à forte exigence. 

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Pour plus de détails, consultez la documentation IBM

Santharam Suneel

Senior Product Manager