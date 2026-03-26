IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 : MBSE d’entreprise plus rapide pour les grands modèles et les équipes distribuées

IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 donne aux équipes d’ingénierie la rapidité, la clarté et les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions en toute confiance, en particulier lorsqu’elles travaillent avec des modèles à l’échelle de l’entreprise ou partagés entre équipes distribuées. Cette version comprend également des fonctionnalités d’IA disponibles en avant-première publique, marquant une première étape vers des automatisations plus larges assistées par l’IA, tandis que la valeur principale réside dans son impact immédiat sur la facilité d’utilisation et la productivité.

Avec Rhapsody 10.0.3, les ingénieurs peuvent passer moins de temps à attendre, les dirigeants obtiennent des informations plus claires et peuvent prendre des décisions plus rapidement, et les workflows MBSE suivent le rythme des délais de livraison de l’entreprise, grâce à une réduction des retards liés aux outils et à un alignement plus étroit avec les objectifs du programme. En minimisant les goulots d’étranglement liés aux performances, cette version aide les équipes à maintenir l’efficacité des revues des parties prenantes à grande échelle, à améliorer la collaboration et l’auditabilité, et à réduire les risques grâce à des analyses plus rapides et des vérifications de validation.

Les performances du modèle à l’échelle de l’entreprise comprennent :