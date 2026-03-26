IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 : MBSE d’entreprise plus rapide pour les grands modèles et les équipes distribuées

Cette version offre des performances renforcées à l’échelle de l’entreprise et une collaboration améliorée, et élargit l’accès aux actifs de modèles existants, offrant aux équipes une clarté en temps réel pour des décisions plus fiables au niveau système.
Alors que les exigences en matière d’efficacité du développement et de la livraison de programmes complexes augmentent, les attentes en matière d’outils modernes d’ingénierie des systèmes basés sur des modèles (MBSE) augmentent tout aussi rapidement. Les équipes de systèmes distribués et d’ingénierie logicielle se heurtent souvent à un mur — rencontrant des défis qui retardent les progrès : les cycles de revue ne s’étendent pas avec la complexité croissante, les modèles se chargent lentement, la visibilité sur le cycle de vie est limitée.
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 est conçu pour résoudre et réduire ces problèmes en renforçant les performances dédiées aux entreprises sur les grands modèles, en introduisant des améliorations qui rationalisent la collaboration et accélèrent l’innovation, et en prenant en charge l’accès aux données du modèle via le nouveau protocole de contexte de modèle (MCP).
IBM Engineering Rhapsody 10.0.3 donne aux équipes d’ingénierie la rapidité, la clarté et les informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions en toute confiance, en particulier lorsqu’elles travaillent avec des modèles à l’échelle de l’entreprise ou partagés entre équipes distribuées. Cette version comprend également des fonctionnalités d’IA disponibles en avant-première publique, marquant une première étape vers des automatisations plus larges assistées par l’IA, tandis que la valeur principale réside dans son impact immédiat sur la facilité d’utilisation et la productivité.
Avec Rhapsody 10.0.3, les ingénieurs peuvent passer moins de temps à attendre, les dirigeants obtiennent des informations plus claires et peuvent prendre des décisions plus rapidement, et les workflows MBSE suivent le rythme des délais de livraison de l’entreprise, grâce à une réduction des retards liés aux outils et à un alignement plus étroit avec les objectifs du programme. En minimisant les goulots d’étranglement liés aux performances, cette version aide les équipes à maintenir l’efficacité des revues des parties prenantes à grande échelle, à améliorer la collaboration et l’auditabilité, et à réduire les risques grâce à des analyses plus rapides et des vérifications de validation.
Les performances du modèle à l’échelle de l’entreprise comprennent :
La version 10.0.3 apporte des améliorations qui facilitent la navigation dans les modèles, augmentent la productivité des développeurs et aident les équipes d’ingénieurs à examiner, visualiser et communiquer efficacement les changements à l’échelle de l’entreprise. Le résultat est un workflow MBSE plus efficace pour les équipes gérant de grands modèles, la collaboration distribuée et la complexité croissante des programmes.
Rhapsody 10.0.3, désormais disponible pour tous, introduit également l’accès en lecture aux modèles Rhapsody construits au fil des décennies via le nouveau serveur Model Context Protocol (MCP) (en préversion publique). Cela permet des analyses quasi instantanées sur les actifs à grande échelle, ainsi que la flexibilité « Bring Your Own AI » pour les découvertes personnalisées basées sur le ML.
À mesure que les programmes évoluent et que les modèles existants deviennent difficiles à gérer, les équipes ont besoin d’un accès rapide et prêt pour l’IA, sans goulots d’étranglement de performance, afin de valoriser des décennies de données pour des analyses modernes, l’évaluation des risques et l’innovation dans les workflows MBSE distribués.
Vous pouvez consulter toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour du produit sur la page produit ici.
Ensemble, ces avancées aident les clients de Rhapsody à développer plus efficacement le MBSE dans des environnements d’ingénierie de plus en plus complexes.
Pour les entreprises gérant des livraisons soumises à de fortes exigences de conformité et des actifs de modèles à long cycle de vie, la version 10.0.3 améliore la collaboration interdisciplinaire, la revue et la gouvernance des changements, et permet de maintenir l’accès au contexte du modèle nécessaire à une prise de décision éclairée.
Cela se traduit par un workflow MBSE offrant davantage de rapidité et de clarté, sans compromettre la traçabilité et le contrôle de niveau entreprise requis dans les domaines d’ingénierie à forte exigence.