IBM Engineering AI Hub 1.3 aide les équipes d’ingénierie à déployer à grande échelle l’IA agentique gouvernée tout au long du cycle de vie

Cette version présente une plateforme d’automatisation agentique unifiée et extensible pour IBM Engineering Lifecycle Management (ELM), qui aide les équipes d’ingénierie à étendre l’adoption de l’IA grâce à un accès aux données tenant compte du cycle de vie et à une gouvernance adaptée à l’entreprise.
Les équipes d’ingénierie sont sous pression pour livrer des produits très complexes à une vitesse sans précédent. Cette pression est particulièrement visible dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et la défense, ou la médecine, où les produits deviennent de plus en plus définis par logiciel et où le succès dépend d’une collaboration interdisciplinaire étroite. L’IA peut aider les équipes à avancer plus vite. Elle permet d’automatiser les tâches répétitives ou sujettes aux erreurs, d’améliorer l’accès aux connaissances techniques et d’accélérer la prise de décision.
L’application de l’automatisation agentique tout au long du cycle de vie nécessite des assistants et agents IA prêts à fonctionner dans des environnements réglementés, à travailler avec des données fiables, à respecter la gouvernance et à s’aligner sur les plateformes approuvées par l’entreprise de manière sécurisée et évolutive.
IBM Engineering AI Hub 1.3 introduit des capacités avancées pour relever ces défis liés à l’automatisation agentique dans IBM ELM. Cette version aide les équipes à connecter les données d’ingénierie, les agents tenant compte du domaine et les workflows orchestrés, afin de pouvoir appliquer l’IA de manière plus cohérente tout au long du cycle de vie, tout en conservant le contrôle au niveau de l’entreprise.
Fondé sur des concepts d’ingénierie fondamentaux tels que les exigences, les éléments de travail, les modèles, les tests et la traçabilité, IBM Engineering AI Hub 1.3 introduit une capacité clé : un point de terminaison MCP (Model Context Protocol) géré qui permet un accès aux données ELM tenant compte du cycle de vie. Les outils MCP aident à connecter les applications d’IA aux données ELM gouvernées via une couche contextuelle unifiée qui fournit un contexte de confiance pour les assistants IA, les agents et les workflows orchestrés.
Cette base soutient des scénarios d’ingénierie pratiques. Les équipes peuvent identifier les exigences liées à une demande de modification, résumer l’impact potentiel, créer des exigences grâce aux ensembles de modifications gouvernés, rechercher des éléments de travail par attributs, ajouter des commentaires, vérifier l’état du sprint, retracer les dépendances entre les artefacts, identifier les éléments de modèle affectés et analyser les écarts de qualité des tests.
La valeur ne se limite pas à un accès plus rapide aux informations. Il fournit un contexte d’ingénierie fiable, gouverné et exploitable.
Engineering AI Hub 1.3 prend également en charge les agents conformes à la norme A2A, ce qui permet aux agents fournis par IBM de participer à des workflows multi-agents personnalisés basés sur des normes ouvertes. Ces agents partagent le contexte, coordonnent leurs actions et assurent une exécution contrôlée des workflows orchestrés.
Cette fonctionnalité permet aux entreprises d’étendre les capacités d’Engineering AI Hub au-delà des cas d’utilisation prédéfinis. Au lieu de créer des couches d’intégration distinctes pour chaque workflow, les équipes peuvent commencer à concevoir des workflows agentiques coordonnés qui reflètent le déroulement réel des tâches d’ingénierie.
Par exemple, un workflow multi-agent peut évaluer une demande de modification, identifier les exigences associées, passer en revue les éléments de travail concernés, vérifier la couverture des tests et préparer un résumé en vue de l’examen technique, le tout en une seule fois. Les ingénieurs gardent le contrôle, tandis que les agents réduisent l’effort manuel nécessaire pour collecter, relier et interpréter les informations relatives au cycle de vie.
L’adoption de l’IA à l’échelle de l’entreprise doit être conforme aux normes organisationnelles. De nombreuses entreprises ont déjà approuvé des fournisseurs spécifiques de grands modèles de langage (LLM) en fonction des exigences de gouvernance, de sécurité, de conformité ou d’infrastructure.
IBM Engineering AI Hub 1.3 va au-delà de watsonx.ai et inclut la prise en charge d’Amazon Bedrock. Cette prise en charge supplémentaire offre aux équipes davantage de flexibilité pour harmoniser l’ingénierie assistée par l’IA avec les fournisseurs de grands modèles de langage (LLM) approuvés, tout en garantissant un accès gouverné et cohérent aux données tout au long du cycle de vie.
Pour les responsables de l’ingénierie et de l’informatique, cela réduit les difficultés liées à l’introduction de nouvelles capacités d’IA. Les équipes peuvent intégrer Engineering AI Hub dans leurs stratégies d’IA d’entreprise existantes sans avoir à dupliquer l’infrastructure ni à solliciter de nouvelles autorisations pour la plateforme.
À mesure que les entreprises développent l’IA dans le domaine de l’ingénierie, les déploiements doivent respecter les exigences en matière de sécurité, d’exploitation et de conformité. Les entreprises ont souvent besoin de déployer des fonctionnalités basées sur l’IA à la fois dans le cloud, sur site et dans des environnements strictement réglementés ou isolés physiquement.
IBM Engineering AI Hub 1.3 introduit la prise en charge d’un déploiement flexible sur CNCF Kubernetes, permettant ainsi aux équipes de déployer Engineering AI Hub sur des plateformes qui correspondent à leur stratégie d’infrastructure. Cette version prend également en charge les installations air-gapped, dans lesquelles l’isolation du réseau est nécessaire pour répondre à des contraintes réglementaires ou de sécurité strictes.
Cette flexibilité rend l’adoption plus pratique pour les entreprises opérant dans des environnements réglementés ou soumis à des contraintes. Cela permet aux équipes d’ingénierie de rapprocher les capacités d’IA des systèmes où résident déjà leurs données et workflows d’ingénierie.
Parmi les autres améliorations qui offrent désormais aux administrateurs plus de contrôle et de flexibilité, on peut citer :
Ces fonctionnalités aident les équipes à améliorer la pertinence et la cohérence des résumés, ainsi que la qualité et l’exhaustivité des tâches lors de la planification, tout en conservant l’intervention humaine dans le processus.
Cette version d’Engineering AI Hub marque une avancée significative dans le domaine de l’ingénierie assistée par IA. Elle combine un accès aux données tenant compte du cycle de vie, l’extensibilité des agents, l’alignement sur la stratégie d’IA et la flexibilité de déploiement au sein d’une plateforme gouvernée destinée à IBM ELM.
Pour les entreprises d’ingénierie, c’est essentiel. L’IA ne peut pas fonctionner comme une couche déconnectée. Elle doit s’appuyer sur des données fiables, comprendre les relations techniques, respecter les contrôles d’accès et s’aligner sur les processus que les équipes utilisent déjà pour gérer le développement de produits complexes.
Engineering AI Hub 1.3 permet aux entreprises d’opérationnaliser l’IA tout au long du cycle de vie de l’ingénierie de manière fiable, gouvernée et évolutive.
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