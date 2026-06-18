IBM Engineering AI Hub 1.3 aide les équipes d’ingénierie à déployer à grande échelle l’IA agentique gouvernée tout au long du cycle de vie

Les équipes d’ingénierie sont sous pression pour livrer des produits très complexes à une vitesse sans précédent. Cette pression est particulièrement visible dans des secteurs tels que l’automobile, l’aérospatiale et la défense, ou la médecine, où les produits deviennent de plus en plus définis par logiciel et où le succès dépend d’une collaboration interdisciplinaire étroite. L’IA peut aider les équipes à avancer plus vite. Elle permet d’automatiser les tâches répétitives ou sujettes aux erreurs, d’améliorer l’accès aux connaissances techniques et d’accélérer la prise de décision.

L’application de l’automatisation agentique tout au long du cycle de vie nécessite des assistants et agents IA prêts à fonctionner dans des environnements réglementés, à travailler avec des données fiables, à respecter la gouvernance et à s’aligner sur les plateformes approuvées par l’entreprise de manière sécurisée et évolutive.



IBM Engineering AI Hub 1.3 introduit des capacités avancées pour relever ces défis liés à l’automatisation agentique dans IBM ELM. Cette version aide les équipes à connecter les données d’ingénierie, les agents tenant compte du domaine et les workflows orchestrés, afin de pouvoir appliquer l’IA de manière plus cohérente tout au long du cycle de vie, tout en conservant le contrôle au niveau de l’entreprise.