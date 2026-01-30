Dans son Évaluation des fournisseurs de services pour l’écosystème Oracle des chaînes d’approvisionnement mondiales 2025-2026, IDC MarketScape indique que les points forts d’IBM en matière d'Oracle sont les suivants :

Une expérience avérée dans la mise en œuvre de projets à grande échelle dans les secteurs complexes

Applications et micro-applications gratuites pour améliorer les résultats avec Oracle

Optimisation, IA, traitement intelligent, traçabilité et autres solutions compatibles avec Oracle

« IBM dispose d’un ensemble complet de capacités de transformation de la chaîne d’approvisionnement pour presque chaque suite de produits de chaîne d’approvisionnement, qui sont améliorées par des applications IBM », indique le rapport d’IDC. « L’entreprise a récemment réaligné ses ressources afin de fournir des compétences, des fonctionnalités et un savoir-faire en matière de processus pour la chaîne d’approvisionnement de demain. »

De plus, le rapport souligne : « IBM a été l’un des premiers à investir dans l’IA et d’autres technologies émergentes, notamment en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement. IBM propose également un ensemble de fonctionnalités tirant parti de toutes les ressources, y compris ses méthodologies propriétaires, ainsi que l’expertise et les capacités techniques sectorielles et SAP. IBM met l’accent sur l’innovation et la fourniture de solutions innovantes qui génèrent des résultats commerciaux quantifiables, notamment le concept de chaîne d’approvisionnement autocorrectrice grâce au renforcement de capacités de détection et de réponse. IBM apporte expertise éprouvée, outils, méthodologies Agile, optimisation performante et gestion de solutions à des centaines de clients. IBM travaille également avec des partenaires SaaS rigoureusement sélectionnés pour répondre à des cas d’utilisation spécifiques de la chaîne d’approvisionnement.