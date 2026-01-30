IDC MarketScape reconnaît IBM comme leader dans les quatre catégories de services pour la chaîne d’approvisionnement en 2025-2026.
Nous pensons que cela met en évidence l’étendue et la profondeur de nos capacités, quel que soit l’écosystème sur lequel s’appuient nos clients. Qu’il s’agisse de travailler dans Oracle, SAP, sur d’autres grandes plateformes ou d’intégrer des environnements variés, nous pensons qu’IBM propose un portefeuille complet de produits et services de nouvelle génération, conçus pour rendre les chaînes d’approvisionnement plus intelligentes, plus résilientes et plus durables.
IBM a démontré en interne le potentiel de l’IA agentique, et nous sommes prêts désormais à le mettre à l’échelle et à le reproduire avec nos clients. Avec la science du conseil, nous appliquons un cadre structuré qui rend les résultats reproductibles et intentionnels, et non accidentels.
Avec des décennies d’expérience et une présence mondiale, IBM aide ses clients à réduire la complexité et à accélérer la modernisation des phases de planification, d’exécution et de réalisation. C’est particulièrement important dans le paysage complexe d’aujourd’hui, où de nombreuses entreprises modernisent des parties de leur chaîne d’approvisionnement mais ont du mal à unifier ces activités pour atteindre une transformation de bout en bout.
L’investissement de longue date d’IBM dans l’IA, l’analytique et l’automatisation, associé à son expérience dans l’application de ces capacités à ses propres opérations, permet à ses clients de construire des chaînes d’approvisionnement plus dynamiques et informées. IBM allie méthodologies intégrées, accélérateurs et propriété intellectuelle spécialisée qui aident les clients à améliorer la visibilité, à accélérer la prise de décision et à créer des modèles opérationnels plus adaptables et plus résilients.
Pionnier de l’IA et des technologies émergentes, IBM se concentre depuis longtemps sur l’application de l’IA à la chaîne d’approvisionnement. Ses capacités couvrent l’optimisation, l’exécution intelligente, la traçabilité et les informations prédictives, fournies par les méthodologies IBM et étroitement intégrées aux plateformes Oracle.
IBM met en avant une IA de confiance et gouvernée, permettant aux entreprises de passer de l’expérimentation à des capacités fiables, prêtes pour la production. Notre vision d’une chaîne d’approvisionnement autocorrectrice, fondée sur une intelligence de détection et de réponse, aide les entreprises à améliorer leur résilience, leur réactivité et leur prise de décision dans des environnements de plus en plus volatiles.
Dans son Évaluation des fournisseurs de services pour l’écosystème Oracle des chaînes d’approvisionnement mondiales 2025-2026, IDC MarketScape indique que les points forts d’IBM en matière d'Oracle sont les suivants :
« IBM dispose d’un ensemble complet de capacités de transformation de la chaîne d’approvisionnement pour presque chaque suite de produits de chaîne d’approvisionnement, qui sont améliorées par des applications IBM », indique le rapport d’IDC. « L’entreprise a récemment réaligné ses ressources afin de fournir des compétences, des fonctionnalités et un savoir-faire en matière de processus pour la chaîne d’approvisionnement de demain. »
De plus, le rapport souligne : « IBM a été l’un des premiers à investir dans l’IA et d’autres technologies émergentes, notamment en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement. IBM propose également un ensemble de fonctionnalités tirant parti de toutes les ressources, y compris ses méthodologies propriétaires, ainsi que l’expertise et les capacités techniques sectorielles et SAP. IBM met l’accent sur l’innovation et la fourniture de solutions innovantes qui génèrent des résultats commerciaux quantifiables, notamment le concept de chaîne d’approvisionnement autocorrectrice grâce au renforcement de capacités de détection et de réponse. IBM apporte expertise éprouvée, outils, méthodologies Agile, optimisation performante et gestion de solutions à des centaines de clients. IBM travaille également avec des partenaires SaaS rigoureusement sélectionnés pour répondre à des cas d’utilisation spécifiques de la chaîne d’approvisionnement.
Les connaissances techniques et l’accent mis par IBM sur les technologies avancées peuvent parfois être en décalage avec l’état de préparation des clients potentiels. Parmi les autres défis figurent les coûts et la préférence des clients pour des mises à jour technologiques ciblées, à la place d’une vraie transformation opérationnelle. Pour répondre à la question de la préparation technique de certains clients, IBM a mis en œuvre des preuves de concept au sein de ses propres opérations.
Les fabricants de tous les secteurs et de toutes les régions géographiques devraient considérer IBM lorsqu’ils recherchent un partenaire parmi les multiples fournisseurs de produits de chaîne d’approvisionnement, y compris Oracle et SAP, capable de générer de la valeur SCM et de transformer la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale avec des capacités technologiques robustes. Certains clients seront sensibles au fait qu’IBM teste ses propres solutions sur sa chaîne logistique avant de les proposer.
En savoir plus sur le rapport Services de l’écosystème global.
En savoir plus sur le rapport Services de l’écosystème Oracle.
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services 2025–2026 Vendor Assessment, no US53932925, décembre 2025
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain Overall Ecosystem Services 2025–2026 Vendor Assessment, no US53932825, décembre 2025
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain SAP Ecosystem Services, no US53932725, décembre 2025
IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain All Other Ecosystems Services, no US53933125, décembre 2025