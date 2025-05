ELM on Hybrid Cloud v1.0 comprend des conteneurs standard préconfigurés pour les applications ELM v7.1, associés à un opérateur dédié qui automatise un grand nombre des tâches les plus complexes et les plus chronophages telles que l’installation, la configuration, la mise à niveau, la sauvegarde et la restauration, et la collecte d’informations pour l’analyse et la résolution des problèmes.

L’introduction d’IBM ELM on Hybrid Cloud v1.0 (déploiement conteneurisé) devrait apporter plusieurs avantages, notamment de nouveaux niveaux d’automatisation :

Installation et configuration automatisées des conteneurs d’applications ELM : Requirements Management (RM), Change and Configuration Management (CCM), Rhapsody Model Manager (RMM), Quality Management (QM), Global Configuration (GC), Report Builder (RB), Insights (ENI), Lifecycle Query Engine (LQE) with LDX, Data Collection Component (DCC), Jazz Authorization Server (JAS) et Jazz Team Server (JTS)

Installation et annulation automatisées des correctifs intérimaires

Surveillance des nœuds d’application ELM et redémarrage automatisé si nécessaire

Sauvegarde et restauration de la configuration, des paramètres et des secrets des conteneurs ELM

Support technique rationalisé grâce à la collecte automatisée des journaux et des configurations

ELM on Hybrid Cloud v1.0 offre également la possibilité de déployer et de gérer les applications ELM v7.1 sur l’un des environnements suivants :

Red Hat OpenShift Container Platform (sur site)

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

IBM Cloud Kubernetes Services

Autres services OpenShift ou Kubernetes dans des clouds privés ou sur site

Si cette première version d’IBM ELM on Hybrid Cloud v1.0 se concentre sur les nouvelles installations d’ELM, nous avons l’intention de rendre possible la migration des déploiements ELM actuels vers un environnement cloud hybride à l’avenir. Notre objectif est que tous les utilisateurs puissent ainsi exploiter les avantages d’une performance accrue et d’une sécurité renforcée.