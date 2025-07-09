Cultiver l’innovation en IA agentique : le programme Build Partner de l’écosystème IBM facilite les collaborations en matière d’IA

La collaboration récente entre deux startups, Bakstage.AI et Ovum Health, en est un exemple convaincant.

Après s’être rencontrées lors d’un événement de réseautage organisé par le comité consultatif d’IBM Build Partner, les deux entreprises se sont associées dans l’objectif commun d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs grâce à l’IA. Ils ont commencé par explorer un partenariat qui a abouti à une collaboration avec IBM pour intégrer watsonx.ai dans une solution qui combine la plateforme de chat vidéo améliorée par l’IA de Bakstage avec le sagacité clinique d’Ovum, offrant ainsi des informations sur la santé des patients, garantissant le respect des directives cliniques et proposant des soins personnalisés de haute qualité.

Fondée par Shashank Singh, Bakstage.AI a été déterminant dans la redéfinition des ventes et du service client grâce à sa plateforme de communication vidéo alimentée par l’IA et axée sur l’humain. Ses agents d’IA travaillent de façon fluide avec les humains et d’autres agents d’IA, offrant une communication vidéo en direct 1:1. En intégrant watsonx.ai d’IBM, le concierge vidéo de Bakstage a évolué et comporte désormais des fonctionnalités avancées telles que la prise de notes basée sur l’IA et l’analyse des sentiments. Ces développements ont non seulement enrichi les interactions avec les clients, mais ont également fourni des informations précieuses pour les évaluations de la qualité alignées sur les directives des CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services).

Parallèlement, Ovum Health, un fournisseur de services de télésanté axé sur la fertilité, se consacre à la fourniture de soins accessibles et personnalisés aux futures mères avant, pendant et après la grossesse. Les cliniciens d’Ovum Santé ont bénéficié des capacités à distance de Bakstage, ce qui permet des interactions plus engageantes et en personne avec les patients, conçues pour améliorer leur satisfaction et la profondeur des consultations.

L’impact est réel. Alice Crisci, PDG d’Ovum Health, a déclaré que, depuis l’intégration de Bakstage.AI, le taux de non-présentation aux consultations de soin en direct est passé de 70 % à moins de 10 %, et le taux de conversion des patients vers un abonnement payant a atteint 77 %. L’intégration a non seulement amélioré l’accès et la confiance des patients, mais a également réduit considérablement les coûts d’acquisition client, ramenés de 156 à 56 dollars.

La fonctionnalité d’analyse de sentiment apporte une valeur considérable. Ovum Health peut suivre le sentiment des patients et des prestataires pendant les appels vidéo, offrant ainsi des informations précieuses sur le ton émotionnel et la qualité des soins, ce qui a considérablement amélioré le positionnement des payeurs et l’expérience de ses patients.

Les cliniciens d’Ovum Santé peuvent déduire des informations approfondies à partir des données des patients pour formuler des diagnostics plus précis et des programmes de traitement personnalisés. Le Dr Laurence A. Jacobs, spécialiste de la fertilité chez Ovum Health, explique que la technologie a rendu les soins aux patients plus humains : il ne se concentre plus sur la prise de notes sur son ordinateur pendant les appels des patients, mais peux s’engager pleinement dans une conversation en face-à-face de qualité. En outre, la plateforme de Bakstage facilite la formation pour aider les cliniciens à tirer des enseignements de nombreuses données de santé et à affiner leurs capacités et leurs connaissances cliniques. La responsable des opérations cliniques d’Ovum Health, Lauren Haring, souligne la valeur de Bakstage en termes d’intégration, d’évolutivité et de surveillance de la performance des cliniciens. Cela lui permet d’auditer les sessions des cliniciens, d’identifier les plus performants et de faciliter les opportunités de formation ciblées.