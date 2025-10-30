IBM remporte le prix IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRC pour la deuxième année consécutive

Selon les résultats de l’IDC, plus de 50 % des entreprises mondiales prévoient d’augmenter leurs dépenses en applications SaaS de GRC financière au cours des 12 prochains mois, en mettant l’accent sur des domaines tels que l’analyse basée sur l’IA/le ML, le reporting avancé et l’intégration plus poussée des écosystèmes. IBM continue d’investir stratégiquement dans ces domaines, en combinant l’automatisation, l’architecture cloud native et la connaissance des risques pour aider les clients à accélérer la conformité et à améliorer la prise de décision
Comme le note l’IDC, les clients d’IBM ont classé l’entreprise au-dessus de la moyenne dans chaque catégorie clé, avec des notes particulièrement élevées pour les capacités pilotées par l’IA, l’intégration et les performances de gestion des données. Cette excellence continue démontre notre engagement constant à aligner l’innovation technologique sur les résultats des clients.