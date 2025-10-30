Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM remporte le prix IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRC pour la deuxième année consécutive

IBM a reçu le prix IDC 2025 SaaS Customer Satisfaction (CSAT) pour la gouvernance financière, les risques et la conformité (GRC), marquant ainsi deux années consécutives de reconnaissance.

Publié 10/30/2025
Cette reconnaissance fait suite au prix IDC 2024 SaaS CSAT de l’année dernière, qui, selon nous, réaffirme la capacité d’IBM à fournir des solutions SaaS fiables, pilotées par l’IA et sécurisées, qui permettent aux entreprises de gérer efficacement les risques et la conformité réglementaire dans un environnement de plus en plus complexe.

IDC 2025 : niveau de satisfaction client le plus élevé pour l’ensemble des capacités GRC de base

L’enquête IDC SaaS Path Survey 2025 a recensé plus de 2 900 entreprises dans le monde et a mesuré la satisfaction selon plus de 30 indicateurs. IBM s’est une fois de plus classée dans le groupe le mieux noté parmi les fournisseurs de GRC financier, les clients mettant en avant nos capacités suivantes :

  • Marque digne de confiance et valeur globale fournie
  • Facilité de mise en œuvre et d’intégration
  • Caractéristiques et fonctionnalités supérieures
  • Support dédié aux entreprises et sécurité des données robuste
  • Capacités pilotées par l’IA et partenariats solides avec l’écosystème

Comme le montre le graphique radar de satisfaction de la clientèle d’IDC (figure 1, page 1 du rapport), IBM a surpassé les moyennes de ses pairs dans presque tous les domaines, en particulier la fiabilité des produits, l’innovation piloté par l’IA et l’expertise spécialisée des secteurs.

Stimuler l’innovation et la valeur dans le cadre de la GRC financière

Selon les résultats de l’IDC, plus de 50 % des entreprises mondiales prévoient d’augmenter leurs dépenses en applications SaaS de GRC financière au cours des 12 prochains mois, en mettant l’accent sur des domaines tels que l’analyse basée sur l’IA/le ML, le reporting avancé et l’intégration plus poussée des écosystèmes. IBM continue d’investir stratégiquement dans ces domaines, en combinant l’automatisation, l’architecture cloud native et la connaissance des risques pour aider les clients à accélérer la conformité et à améliorer la prise de décision

Comme le note l’IDC, les clients d’IBM ont classé l’entreprise au-dessus de la moyenne dans chaque catégorie clé, avec des notes particulièrement élevées pour les capacités pilotées par l’IA, l’intégration et les performances de gestion des données. Cette excellence continue démontre notre engagement constant à aligner l’innovation technologique sur les résultats des clients.

Leader reconnu dans le rapport IDC MarketScape 2025 pour les logiciels de GRC

Cela fait suite à notre reconnaissance en tant que leader dans l’étude IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment.

Selon le rapport, « la solution OpenPages d’IBM fournit une capacité GRC inter-Entreprise complète avec toutes les fonctionnalités qu’une Entreprise GRC mature peut utiliser ». Ensemble, nous sommes convaincus que ces reconnaissances de l’IDC soulignent le leadership de bout en bout d’IBM dans l’environnement GRC financier, à la fois en termes de satisfaction client et de capacités.

Un succès partagé avec nos clients

Chez IBM, ces prix ne sont pas seulement le reflet de notre technologie, mais aussi de la confiance et de la collaboration que nous partageons avec nos clients du monde entier. Chaque mise en œuvre, chaque optimisation et chaque amélioration pilotée par l’IA est conçue pour aider les entreprises à aller au-delà de la conformité, en transformant la gouvernance et la gestion des risques en avantages stratégiques.

Nous remercions nos clients pour leur confiance et leur partenariat continu, et l’IDC pour avoir reconnu notre engagement indéfectible en faveur de l’excellence.

À propos du prix IDC SaaS CSAT

Le prix IDC SaaS CSAT Award récompense les principaux éditeurs SaaS qui ont obtenu les évaluations de satisfaction client les plus élevées sur chaque marché, en s’appuyant sur les réponses de plus de 2 900 entreprises dans le monde. Les évaluations couvrent plus de 30 indicateurs de performance sur l’utilisation des produits, la mise en œuvre et les relations avec les fournisseurs, notamment la confiance, la convivialité, l’innovation, le support et la réalisation de la valeur.

