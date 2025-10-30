IBM remporte le prix IDC 2025 SaaS CSAT Award for Financial GRC pour la deuxième année consécutive

L’enquête IDC SaaS Path Survey 2025 a recensé plus de 2 900 entreprises dans le monde et a mesuré la satisfaction selon plus de 30 indicateurs. IBM s’est une fois de plus classée dans le groupe le mieux noté parmi les fournisseurs de GRC financier, les clients mettant en avant nos capacités suivantes :

Marque digne de confiance et valeur globale fournie

Facilité de mise en œuvre et d’intégration

Caractéristiques et fonctionnalités supérieures

Support dédié aux entreprises et sécurité des données robuste

Capacités pilotées par l’IA et partenariats solides avec l’écosystème

Comme le montre le graphique radar de satisfaction de la clientèle d’IDC (figure 1, page 1 du rapport), IBM a surpassé les moyennes de ses pairs dans presque tous les domaines, en particulier la fiabilité des produits, l’innovation piloté par l’IA et l’expertise spécialisée des secteurs.