IBM Digital Asset Haven : déverrouiller des opérations d’actifs numériques évolutives et sécurisées

Le passage des systèmes traditionnels aux systèmes basés sur la blockchain s’accélère. Avec l’adoption croissante des actifs tokenisés et des stablecoins, les institutions devront évoluer.

Pourtant, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis tels que des systèmes fragmentés, une mauvaise intégration aux flux de travail de l’entreprise, une maturité limitée en matière de sécurité et des exigences réglementaires complexes. Beaucoup peinent également à assurer la coordination entre les unités commerciales et à trouver des partenaires technologiques à long terme ayant l’envergure et la crédibilité nécessaires pour soutenir leur stratégie.

IBM Digital Asset Haven est conçu pour surmonter ces obstacles en offrant une couche d’orchestration de la pile complète qui s’intègre aux processus d’entreprise, unifie les systèmes fragmentés et offre la résilience opérationnelle à long terme dont les institutions financières réglementées ont besoin.