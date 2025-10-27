IBM Digital Asset Haven : déverrouiller des opérations d’actifs numériques évolutives et sécurisées

IBM Digital Asset Haven est une plateforme unifiée conçue pour les institutions qui ont besoin de gérer les actifs numériques de manière sécurisée et efficace sur plusieurs blockchains
Alors que les actifs numériques continuent de refaçonner la finance mondiale, les institutions sont confrontées à un impératif croissant : fournir des services sécurisés et évolutifs dotés de capacités de conformité, afin de répondre aux attentes des utilisateurs et des régulateurs modernes.
IBM Digital Asset Haven répond à ce défi en réunissant les outils nécessaires pour stocker, contrôler, déplacer et régler les actifs, tout en agissant comme un hub pour intégrer des services d’actifs numériques tiers et internes.
Le passage des systèmes traditionnels aux systèmes basés sur la blockchain s’accélère. Avec l’adoption croissante des actifs tokenisés et des stablecoins, les institutions devront évoluer.
Pourtant, de nombreuses entreprises sont confrontées à des défis tels que des systèmes fragmentés, une mauvaise intégration aux flux de travail de l’entreprise, une maturité limitée en matière de sécurité et des exigences réglementaires complexes. Beaucoup peinent également à assurer la coordination entre les unités commerciales et à trouver des partenaires technologiques à long terme ayant l’envergure et la crédibilité nécessaires pour soutenir leur stratégie.
IBM Digital Asset Haven est conçu pour surmonter ces obstacles en offrant une couche d’orchestration de la pile complète qui s’intègre aux processus d’entreprise, unifie les systèmes fragmentés et offre la résilience opérationnelle à long terme dont les institutions financières réglementées ont besoin.
IBM Digital Asset Haven est une plateforme complète pour les opérations d’actifs numériques qui permet aux institutions de déployer rapidement des portefeuilles sécurisés et basés sur des règles et des transactions, intégrer des services tiers, aligner la gouvernance basée sur des règles sur les flux d’entreprise et gérer de manière flexible les clés de chiffrement entre les juridictions et les cas d’utilisation.
Permet aux institutions de lancer des portefeuilles numériques rapidement et efficacement. Grâce aux API et aux SDK, les entreprises peuvent automatiser la création de portefeuilles, intégrer des portefeuilles dans les applications et prendre en charge les opérations multi-chaînes avec une indexation complète des normes de token.
Rationalisez les opérations relatives aux actifs numériques grâce à des flux de transactions automatisés et basés sur des règles. La plateforme prend en charge l’exécution intelligente des contrats, la signature personnalisée et le routage dynamique, ainsi que la visibilité totale des transactions.
Offre à vos opérations d’actifs numériques des capacités de gouvernance programmables basées sur des règles. Les institutions peuvent définir des rôles, des autorisations et des politiques de transaction qui reflètent leurs chaînes d’approbation internes.
Conçues pour accélérer le déploiement grâce à des services pré-intégrés de vérification d’identité (KYC), de prévention de la criminalité financière (AML), de génération de rendement et plus encore. Étendez vos fonctionnalités grâce à des API ouvertes et connectez-vous directement aux systèmes bancaires, de gestion de patrimoine et de paiement de base, ce qui réduit la complexité des fournisseurs et les frais d’intégration.
Combine des modèles de signature dans une plateforme unique permettant aux clients de sélectionner et de combiner l’approche souhaitée par actif, par cas d’utilisation ou par exigence juridictionnelle :
Cela garantit que les institutions peuvent adapter leur stratégie de gestion des clés aux niveaux opérationnels « chaud », « tièdes » et « froids », tout en donnant la priorité au contrôle, à la restauration ou à la posture réglementaire.
La sécurité est fondamentale pour toute opération d’actifs numériques, en particulier lorsque les institutions gèrent des portefeuilles, des clés et des transactions à l’échelle.
Les capacités de confidential computing d’IBM, ancrées par IBM Secure Execution for Linux (SEL) et Hyper Protect Virtual Servers (HPVS), constituent la base de son approche dans la protection des environnements d’exécution pour les opérations d’actifs numériques. Ces technologies sont conçues pour fournir une isolation appliquée au matériel, afin que les processus sensibles tels que la génération de clés, la signature de transactions et le contrôle d’accès restent protégés, même par les administrateurs privilégiés.
Cela permet aux institutions de garder le contrôle de leur infrastructure d’actifs numériques, tout en contribuant à maintenir la confidentialité et l’inviolabilité des opérations critiques. Ces protections sont particulièrement utiles dans les secteurs réglementés, où le maintien de la confidentialité et de l’intégrité opérationnelle est essentiel.
IBM Digital Asset Haven est plus qu’une solution technique : il s’agit d’un outil stratégique pour les institutions qui se lancent dans l’espace des actifs numériques. En alliant rapidité, contrôle, sécurité et résilience, IBM permet aux entreprises de créer des services fiables et évolutifs qui répondent aux exigences de l’écosystème financier de demain.
Pour en savoir plus sur cette solution